«Спартак» популярнее «Зенита» в России. Но команда Семака сильнее». Рианчо о клубах РПЛ
Рауль Рианчо считает, что «Спартак» привлекает больше внимания, чем «Зенит».
– Кто популярнее в России: «Зенит» или «Спартак»?
– Думаю, «Спартак». На матчах с участием «Спартака» в других городах всегда собирались полные стадионы. У красно-белых много болельщиков не только в Москве, но и по всей России.
Но сильнее в последние годы «Зенит». Тут другого мнения быть не может. Команда Семака добилась невероятных результатов за последние годы.
Если называть лучший российский клуб прямо сейчас, то это «Зенит», – сказал бывший тренер «Спартака».
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