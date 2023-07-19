«Спартак» популярнее «Зенита» в России. Но команда Семака сильнее». Рианчо о клубах РПЛ

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо считает, что «Спартак» привлекает больше внимания, чем «Зенит».

– Кто популярнее в России: «Зенит» или «Спартак»?

– Думаю, «Спартак». На матчах с участием «Спартака» в других городах всегда собирались полные стадионы. У красно-белых много болельщиков не только в Москве, но и по всей России.

Но сильнее в последние годы «Зенит». Тут другого мнения быть не может. Команда Семака добилась невероятных результатов за последние годы.

Если называть лучший российский клуб прямо сейчас, то это «Зенит», – сказал бывший тренер «Спартака».

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10 комментариев

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иван кочубей
кто спрашивает Рианчо каждые три дня в течении двух лет?
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Назар Игорь
Пусть Спартак будет популярен, никто не против. Однако это не гарантия что следующие 5 сезонов он будет чемпионом. Популярность на хлеб не намажешь.
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Barceloneta
Легенды наших новостей о футболе: Мостовой, Рианчо, Петржела!!! И ведь каждый из них еще и легенда как тренер!!!
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Александр Жердин
Да по уху, кто и где популярней! Когда я вижу свою команду чемпионом, мне фиолетово сколько фанатов у её соперников.
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OldRedWhite
Зато Петржела популярнее Рианчо на Спортсе !
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Prise
Рианчо езжай на ранчо)
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KOTOV71
В спорте популярность ,не самое главное. Стоит перестать пиарить, сразу забудут,если не будет спортивных достижений.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ иван кочубей
кто спрашивает Рианчо каждые три дня в течении двух лет?
Гидрометцентр. Интересно же, когда солнце выйдет из-за туч.
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OldRedWhite
Ответ иван кочубей
кто спрашивает Рианчо каждые три дня в течении двух лет?
Сатанисты какие-то , как и пана Вацлава !
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