Быстров о травле от фанатов «Зенита» и «Спартака»: «Стоит дать слабину, немного опустить голову – и коршуны заклюют»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров рассказал, как пережил травлю от фанатов «Зенита» и «Спартака».

Быстров – воспитанник «Зенита», он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года, затем перешел в «Спартак» и вернулся в Петербург в 2009‑м.

– Морально вообще можно быть готовым к той травле со стороны болельщиков, которую вам пришлось пережить в обоих случаях?

– Тяжело не тяжело, но это мой путь. Я должен был с этим справиться. Можно в любой момент сломаться, но лучше этого не делать. Надо тренироваться, работать. Тогда все эти моменты можно преодолеть. Стоит дать слабину и немного опустить голову, и коршуны тебя заклюют.

К сожалению, сейчас многие молодые футболисты так не размышляют. Думают: «Да ладно, я молодой. Мне только 18, еще года два впереди».

Они не понимают, что на деле нет в запасе никаких двух лет. Есть только сейчас. Как только ты подумал, что есть завтра, послезавтра, сразу попадаешь ситуацию, когда другие молодые тебя будут отодвигать и хавать.

– Условные Фернандес и Медина тоже перешли в стан принципиальных соперников. Они вообще могли бы выдержать то, через что вам пришлось пройти?

– Без понятия. Фернандес все же еще из того времени.

Плюс иностранцы – это другое. В Европе для молодых создана большая конкуренция. Там нет и недели, чтобы подумать. Они сразу настроены доказывать если не в одном клубе, то в другом, – сказал Быстров.

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27 комментариев

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T622222
Володька конечно уникален в этом он на вокзалах в Питере и Москве одинаково омерзение вызывал - это надо так уметь!
+17
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Рашпель793
Володька хоть и неприятный персонаж и остался в итоге для всех иудой, но стоит отдать должное, сколько его поливали, а ему хоть бы хны, даже бровью не повёл. Ещё и с фанами вроде встречался, если память не изменяет
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mean machine/
Опустить голову и поцеловать ромбик, ага.
+6
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Beloded2007
Быстров о гей-клубе: «Стоит дать слабину, немного опустить голову – и коршуны заклюют»
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Ничего Смешного
Володь, ну убрали из Зенита, так ты в интервью говорил что-то из серии, что с детства за Спартак? Потом много раз устраивал различные провокации фанатов, помню когда картинно упал, пошёл аплодировать «виражу», праздновал голы. Потом бросаешь Спартак, когда идёт гонка за золото и ты основной игрок и уходишь в этот же Зенит, с заявлениями - это мой дом.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Рашпель793
Володька хоть и неприятный персонаж и остался в итоге для всех иудой, но стоит отдать должное, сколько его поливали, а ему хоть бы хны, даже бровью не повёл. Ещё и с фанами вроде встречался, если память не изменяет
Не зря в голубую устрицу ходил
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Андрей Гусев
Ответ Колбаса Бессовестная
Быстрова по сути и заклевали в итоге. Результат этого его отбитое поведение в эфирах Матч ТВ.
Точно.Кто его приглашает? Для смеха.
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Андрей Гусев
Ответ T622222
Да странно, а я помню другое: сборной России с Лихтенштейном, который прошел в Санкт-Петербурге, фанаты встретили Быстрова на вокзале оскорбительными лозунгами и бросили ему в лицо шарф "Спартака". Вскоре после возвращения в "Зенит" Быстрову пришлось нанять телохранителя….
Др...щь ещё в на экранах что лепещет.
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breezy
Ответ T622222
Володька конечно уникален в этом он на вокзалах в Питере и Москве одинаково омерзение вызывал - это надо так уметь!
В Питере после возвращения встретили на вокзале отлично, да. Да и на трибунах тоже. А он несколько первых матчей умудрялся забивать.
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КБ Сергей
Коршуны не клюют какашки, вова…
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BaltikaSPb
Тополинный пух, Быстров..
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Гаврила Ардалионович
- Сидоров, к доске! Рассказывай стихотворение, которое я вам задала
выучить дома.
- Поздняя осень, грачи улятели...
- Вова, но почему улЯтели? Сначала давай.
- Поздняя осень, грачи улятели...
- Сидоров, ну почему улЯтели-то?!
- Да клявать нечего было, вот и улятели!..
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Андрей Гусев
А ты как думол тебя и сейчас не воспринемают не Спартачи не зенитовцы , а коршуны и вравду падаль не клюют.
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ApXuMaHqPuT
Типичный футболист с пониженной социальной ответственностью🐭
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Колбаса Бессовестная
Быстрова по сути и заклевали в итоге. Результат этого его отбитое поведение в эфирах Матч ТВ.
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T622222
Да странно, а я помню другое:

сборной России с Лихтенштейном, который прошел в Санкт-Петербурге, фанаты встретили Быстрова на вокзале оскорбительными лозунгами и бросили ему в лицо шарф "Спартака". Вскоре после возвращения в "Зенит" Быстрову пришлось нанять телохранителя….
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fizrukfizruk
как сделать фильтрацию новостей, чтобы Быстрова не было
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ALMANAC
Что-то на волчьем
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Barsa! bolshe chem klub
эдакий Фигу российского футбола.

кстати в Фигу головой свиньи кидались...

а кликуху Быстрова помню кричали болельщики в былые времена... смех и грех однако
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0:4 на спотифай камп ноу
Быстров олицетворяет современную Россию
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Nickolay Lyskov
Не надо никакому Слабину давать, возможно?
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