Быстров о травле от фанатов «Зенита» и «Спартака»: «Стоит дать слабину, немного опустить голову – и коршуны заклюют»
Владимир Быстров рассказал, как пережил травлю от фанатов «Зенита» и «Спартака».
Быстров – воспитанник «Зенита», он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года, затем перешел в «Спартак» и вернулся в Петербург в 2009‑м.
– Морально вообще можно быть готовым к той травле со стороны болельщиков, которую вам пришлось пережить в обоих случаях?
– Тяжело не тяжело, но это мой путь. Я должен был с этим справиться. Можно в любой момент сломаться, но лучше этого не делать. Надо тренироваться, работать. Тогда все эти моменты можно преодолеть. Стоит дать слабину и немного опустить голову, и коршуны тебя заклюют.
К сожалению, сейчас многие молодые футболисты так не размышляют. Думают: «Да ладно, я молодой. Мне только 18, еще года два впереди».
Они не понимают, что на деле нет в запасе никаких двух лет. Есть только сейчас. Как только ты подумал, что есть завтра, послезавтра, сразу попадаешь ситуацию, когда другие молодые тебя будут отодвигать и хавать.
– Условные Фернандес и Медина тоже перешли в стан принципиальных соперников. Они вообще могли бы выдержать то, через что вам пришлось пройти?
– Без понятия. Фернандес все же еще из того времени.
Плюс иностранцы – это другое. В Европе для молодых создана большая конкуренция. Там нет и недели, чтобы подумать. Они сразу настроены доказывать если не в одном клубе, то в другом, – сказал Быстров.
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сборной России с Лихтенштейном, который прошел в Санкт-Петербурге, фанаты встретили Быстрова на вокзале оскорбительными лозунгами и бросили ему в лицо шарф "Спартака". Вскоре после возвращения в "Зенит" Быстрову пришлось нанять телохранителя….
кстати в Фигу головой свиньи кидались...
а кликуху Быстрова помню кричали болельщики в былые времена... смех и грех однако