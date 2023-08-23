Быстров о травле от фанатов «Зенита» и «Спартака»: «Стоит дать слабину, немного опустить голову – и коршуны заклюют»

Владимир Быстров рассказал, как пережил травлю от фанатов «Зенита» и «Спартака».

Быстров – воспитанник « », он выступал за сине‑бело‑голубых до 2005 года, затем перешел в « » и вернулся в Петербург в 2009‑м.

– Морально вообще можно быть готовым к той травле со стороны болельщиков, которую вам пришлось пережить в обоих случаях?

– Тяжело не тяжело, но это мой путь. Я должен был с этим справиться. Можно в любой момент сломаться, но лучше этого не делать. Надо тренироваться, работать. Тогда все эти моменты можно преодолеть. Стоит дать слабину и немного опустить голову, и коршуны тебя заклюют.

К сожалению, сейчас многие молодые футболисты так не размышляют. Думают: «Да ладно, я молодой. Мне только 18, еще года два впереди».

Они не понимают, что на деле нет в запасе никаких двух лет. Есть только сейчас. Как только ты подумал, что есть завтра, послезавтра, сразу попадаешь ситуацию, когда другие молодые тебя будут отодвигать и хавать.

– Условные Фернандес и Медина тоже перешли в стан принципиальных соперников. Они вообще могли бы выдержать то, через что вам пришлось пройти?

– Без понятия. Фернандес все же еще из того времени.

Плюс иностранцы – это другое. В Европе для молодых создана большая конкуренция. Там нет и недели, чтобы подумать. Они сразу настроены доказывать если не в одном клубе, то в другом, – сказал .

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку