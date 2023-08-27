Кассьерра считает, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»
Матео Кассьерра считает, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака».
– У кого больше болельщиков – у «Зенита» или «Спартака»?
– Трудно сказать, точно не знаю. Я являюсь игроком «Зенита», поэтому мне кажется, что у нас больше болельщиков, – заявил форвард «Зенита».
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А чего это автор себя скрыл? Страна должна знать своих героев
Сегодня, 14:35
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Виталий Бородин
Тот самый дебил
Спартак это бренд СССР и России
народная команда
Логично 🤦😏
Или так, хоть в Питере за Спартак не меньще будет.
Выводы делайте сами.