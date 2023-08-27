Кассьерра считает, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра считает, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака».

– У кого больше болельщиков – у «Зенита» или «Спартака»?

– Трудно сказать, точно не знаю. Я являюсь игроком «Зенита», поэтому мне кажется, что у нас больше болельщиков, – заявил форвард «Зенита».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
«Мне кажется» и «Кассиьерра считает»
А чего это автор себя скрыл? Страна должна знать своих героев
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Пора уже командам, как минимум Зениту и Спартаку, лишать аккредитации журналистов, которые задают этот вопрос... Это даже идиотизмом не назвать.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил1970
Когда Кассьерра играл в Сочи, то считал, что больше всего болельщиков у Сочи
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор
Ответ Dmitry_1986
Пора уже командам, как минимум Зениту и Спартаку, лишать аккредитации журналистов, которые задают этот вопрос... Это даже идиотизмом не назвать.
Вот это правильная постановка вопроса. Только за.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Vasilev
Ответ Dmitry_1986
Пора уже командам, как минимум Зениту и Спартаку, лишать аккредитации журналистов, которые задают этот вопрос... Это даже идиотизмом не назвать.
Кассьерра заявил, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака»
Сегодня, 14:35
Читать 1 мин
Виталий Бородин

Тот самый дебил
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Его право считать как хочет.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгениий
Когда вы перестанете задавать идиотские вопросы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
это влажные мечты сбг и его игроков
Спартак это бренд СССР и России
народная команда
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Иванов
Ответ Спартак сила
это влажные мечты сбг и его игроков Спартак это бренд СССР и России народная команда
Да ладно! Этот бренд вообще живёт "от Зенита до Зенита" (с) Абаскаль
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Мне вот по фиг у кого больше болельщиков,я люблю свой клуб и болею за него с детства.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав88
Но популярность выше у спартак, за счёт хайпожоров многочисленных) На Зените особо и не хайпуешь - тренер скучный, в чемпе почти одни победы, скандалов нет - скукота) То ли дело фонтанирующий Спартак, там постоянно что-то происходит как в доме-2)))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Очередной унылый наброс от спортса👎
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
valderoma
Я игрок зенита, поэтому болельщиков больше у зенита.
Логично 🤦😏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Кассера прав, в Питере так.
Или так, хоть в Питере за Спартак не меньще будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ответ Заборостроитель
Точно не знаю, но все глоры за сбг
А те, кто начал болеть за Спартак в 90е это не глоры получается?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Точно не знаю, но все глоры за сбг
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
Ну так и есть. Молодое поколение, которое застало КУЕФА 2008 и победу над МЮ, явно не за Спартак болеет, который даже РПЛ раз в 20 лет выигрывает.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
swinostyd
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А причём тут чьё-то мнение? Это факт. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот болотный
Сколько было зрителей на матче Спартак - Зенит и сколько на Спартак - Ахмат.
Выводы делайте сами.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Так здесь можно по спортивному принципу определить, статистика количества зрителей доступна по каждому клубу. Кассьера просто видит, что у Зенита болельщиков больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
Ответ Александр Колосов
А те, кто начал болеть за Спартак в 90е это не глоры получается?
Тогда не знаю, но сейчас секта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Anton Vasilev
Кассьерра заявил, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака» Сегодня, 14:35 Читать 1 мин Виталий Бородин Тот самый дебил
Вот с него и начать нужно этот челендж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий