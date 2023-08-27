Матео Кассьерра считает, что у «Зенита» больше болельщиков, чем у «Спартака».

– У кого больше болельщиков – у «Зенита» или «Спартака»?

– Трудно сказать, точно не знаю. Я являюсь игроком «Зенита», поэтому мне кажется, что у нас больше болельщиков, – заявил форвард «Зенита».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку