Колосков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень 1,5 года не играет, ждет приглашения. Это неправильно»

Вячеслав Колосков не согласился с Валерием Карпиным насчет отъезда в Европу.

Ранее главный тренер сборной России посоветовал молодым футболистам уезжать из Мир и пробовать свои силы за рубежом.

«Этот тезис не может восприниматься буквальным образом. В 19 лет уезжать просто так абсолютно неправильно. У нас есть возможность развиваться и играть на самом высоком уровне, не уезжая за границу.

Многие тренеры забывают, что основа прогресса – тренировочный процесс. Психология сейчас такая – мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень полтора года не играет, ждет приглашения. Это неправильно. Я с этим не согласен», – сказал почетный президент РФС.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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