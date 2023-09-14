Колосков о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень 1,5 года не играет, ждет приглашения. Это неправильно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Колосков Матч ТВ Футбол

Вячеслав Колосков не согласился с Валерием Карпиным насчет отъезда в Европу.

Ранее главный тренер сборной России посоветовал молодым футболистам уезжать из Мир РПЛ и пробовать свои силы за рубежом.

«Этот тезис не может восприниматься буквальным образом. В 19 лет уезжать просто так абсолютно неправильно. У нас есть возможность развиваться и играть на самом высоком уровне, не уезжая за границу.

Многие тренеры забывают, что основа прогресса – тренировочный процесс. Психология сейчас такая – мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень полтора года не играет, ждет приглашения. Это неправильно. Я с этим не согласен», – сказал почетный президент РФС.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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8 комментариев

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Oleg Olegov
Мне тоже агент как-то пообещал, что я уеду в «Челси», и я уже 30 лет не играю, жду приглашения.
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klimparty
Мальчишке платить 100 миллионов в год и он перестал играть вообще
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Владимир Данилов
Послушай Колоскова, и сделай наоборот. И при случае втащи ему.
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Roman
Карпину так-то уже больше 19 😏
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artem saribekyan
Если мальчик дебил, то пусть ждёт приглашения и дальше...
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ZONE85
А другому сказали, как ни старайся, никуда не уедешь и тоже перестал играть. Мотивация - штука сложная.
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Ярик01
Ответ Rahym Hommadow
в чем проблема то Зачем Карпина закопают этие. Пусть уйдут даже в 16
Правой клавишей мыши щелкнул, выбрал "перевести на русский".
Не помогает (
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