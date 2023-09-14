Станислав Черчесов: «Fan ID оформил, задержался в Москве. Слухи? Мне теперь из дома не выходить?»
Станислав Черчесов оформил Fan ID и отреагировал на слухи о новом клубе.
– Каковы дальнейшие планы?
– Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.
– Ваше появление на том или ином матче способно вызвать ажиотаж. Готовы к этому?
– Ажиотаж – это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить?
Разные слухи могут появиться в любом случае – ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол.
– И они, слухи, уже ходят. Вас сватают то в один, то в другой клуб РПЛ...
– Пока нечего сказать на эту тему.
– Ваш бывший ассистент Мирослав Ромащенко недавно возглавил «Ахмат». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?
– Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.
– Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?
– Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение и он его рассмотрел, то это имел на это полное право.
Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России.
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сборка никому не интересна от слова совсем.
Пока нет официальных игр - всё остальное фикция.
И будет это фикцию возглавлять Валера, Стасик или Алёша - вообще пофиг)