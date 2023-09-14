Станислав Черчесов: «Fan ID оформил, задержался в Москве. Слухи? Мне теперь из дома не выходить?»

Станислав Черчесов оформил Fan ID и отреагировал на слухи о новом клубе.

– Каковы дальнейшие планы?

– Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.

– Ваше появление на том или ином матче способно вызвать ажиотаж. Готовы к этому?

– Ажиотаж – это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить?

Разные слухи могут появиться в любом случае – ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол.

– И они, слухи, уже ходят. Вас сватают то в один, то в другой клуб ...

– Пока нечего сказать на эту тему.

– Ваш бывший ассистент недавно возглавил « ». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?

– Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.

– Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?

– Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение и он его рассмотрел, то это имел на это полное право.

Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать, – сказал бывший главный тренер « » и сборной России.

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