Станислав Черчесов: «Fan ID оформил, задержался в Москве. Слухи? Мне теперь из дома не выходить?»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Станислав Черчесов оформил Fan ID и отреагировал на слухи о новом клубе.

– Каковы дальнейшие планы?

– Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил.

– Ваше появление на том или ином матче способно вызвать ажиотаж. Готовы к этому?

– Ажиотаж – это слишком громкое слово, давайте не преувеличивать. Да, допускаю, что возникнет какой-то дополнительный интерес в случае прихода на тот или иной стадион, но мне-то что делать: из дома теперь не выходить?

Разные слухи могут появиться в любом случае – ходи хоть в кино, хоть на концерт, хоть на футбол.

– И они, слухи, уже ходят. Вас сватают то в один, то в другой клуб РПЛ...

– Пока нечего сказать на эту тему.

– Ваш бывший ассистент Мирослав Ромащенко недавно возглавил «Ахмат». Вы уже знаете, кто заменит его в вашем штабе?

– Пока рано об этом говорить. Вот когда появится конкретика с новым местом работы, тогда и с помощниками наступит ясность.

– Как вы отнеслись к тому, что Ромащенко решил переквалифицироваться из ассистента в главного тренера?

– Мы многое прошли вместе за последние годы, но раз ему поступило предложение и он его рассмотрел, то это имел на это полное право.

Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать, – сказал бывший главный тренер «Спартака» и сборной России.

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24 комментария

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Aleksey Yashin
Не Fan ID, а карта болельщика!
+30
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ericssons
Ответ Растиньяк
Господи, как хорошо было без вью этого фрика
Не фрик, а бывший и будущий главный тренер Спартака.
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Игорь Пичугин
Твой дом в Австрии!
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damondiamond
не задержался, а в поиске работы
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Альтависта
Ответ Aleksey Yashin
Не Fan ID, а карта болельщика!
У полевого командира не карта болельщика, а футбольный билет!
+6
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Ветер
Ждéм на пост генерала, в Южном военном округе.
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Всё знаю
Ответ majestic1980
Как бы Черчесов Валеру не сменил
А толку?)
сборка никому не интересна от слова совсем.
Пока нет официальных игр - всё остальное фикция.
И будет это фикцию возглавлять Валера, Стасик или Алёша - вообще пофиг)
+4
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Зелёный гопник
Сиди дома …! (с) Широков
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majestic1980
Как бы Черчесов Валеру не сменил
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Всё знаю
Ответ Ветер
Ждéм на пост генерала, в Южном военном округе.
Что бы выполнил отрицательный рост до Москвы?)
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Андрей Максимкин
Ответ Всё знаю
А толку?) сборка никому не интересна от слова совсем. Пока нет официальных игр - всё остальное фикция. И будет это фикцию возглавлять Валера, Стасик или Алёша - вообще пофиг)
я бы назначил Мостового, было бы прикольно
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Мексиканская песня
Где ты Fan ID оформлял, Мостовой уже тренеровал!
уже тысячу раз начеканил)
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Игорь Пичугин
Твой дом в Австрии!
Слышь, Игорь-пигорь а ну кыш на насест!!!
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Ярик01
Ответ Игорь Пичугин
Твой дом в Австрии!
Как будто это что-то плохое быть не бездомным, а иметь несколько "домов".
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Iomov
Не фан айди а пропуск на режимный объект!☝️
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Утренняя Аврора
Задержался в Москве. Борщ был прекрасный.
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Мексиканская песня
Где ты Fan ID оформлял, Мостовой уже тренеровал!
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Glukinho
начинаем парад синонимов
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urloff
К возглавлению готов!
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