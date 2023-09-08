Черчесов о трудоустройстве: «Никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. Ситуация сама всегда разрешается»

Станислав Черчесов высказался о том, что он без работы.

«Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как [этого добиться]. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?» — сказал экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России в эфире телеканала «Россия 24».

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