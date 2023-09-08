Черчесов о трудоустройстве: «Никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. Ситуация сама всегда разрешается»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Футбол

Станислав Черчесов высказался о том, что он без работы.

«Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как [этого добиться]. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?» — сказал экс-тренер «Ференцвароша» и сборной России в эфире телеканала «Россия 24».

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21 комментарий

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Direct free kick
Стас, держись подальше от Спартака
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ApXuMaHqPuT
Ага, "не предпринимал".
Усатый физрук лучше бы рассказал, как в своё время на пару с Шавло Федотова подсидел.
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Мансур Абдрахимов
За то сына сувал туда сюда за собой или к друзьям
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fussballer
Ответ Direct free kick
Стас, держись подальше от Спартака
Это угроза или предостережение?
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T622222
Никогда никуда сам не звонил…. Станислав 89852221188 открыт для предложений
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Жил был пес
так то в спартак под федотова приходил
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Ветер
Черчесов: В душ никого и никогда не звал. Всé как то, само собой.
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Михаил Опякин
Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами всё дадут.
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Direct free kick
Ответ fussballer
Это угроза или предостережение?
Это обращение
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Петр Иванов
Ответ T622222
Никогда никуда сам не звонил…. Станислав 89852221188 открыт для предложений
Зачем ты скинул номер некоей Пластининой Ольги 77го года рождения? Я уж думал Стасу "Войну и Мир" смсками зафигачить...
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Pb-SE
Ответ Пикачу82
Полевой командир Черчесов: «Никогда никаких действий на поле боя не предпринимал, чтобы куда-то попадать. Снаряды всегда сами ложились куда надо»
Особенно Лукаку "Ничего особенного" куда надо укладывал свои снаряды.
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Огюст
Стас, в 60 лет можно и на даче пожить для себя не занимаясь ни какой нервотрёпкой -понадобишься позовут !
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bubareska
Не попадать, а трудоустраиваться
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Nick Crosier
Хороший полевой командир на вес золота.
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Пикачу82
Ну если в Россию тренировать то надо сначала на МАИЧ ТВ в студии посидеть....
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Пикачу82
Полевой командир Черчесов: «Никогда никаких действий на поле боя не предпринимал, чтобы куда-то попадать. Снаряды всегда сами ложились куда надо»
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Ростов-на-Дону
В "ЦСКА" Черчесову надо. Там руководство знает, чего хочет.
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Pb-SE
Ответ Петр Иванов
Зачем ты скинул номер некоей Пластининой Ольги 77го года рождения? Я уж думал Стасу "Войну и Мир" смсками зафигачить...
Ты ей Войну и Мир, она тебе имя и год рождения?
Причём, если правильно помню, в Войне и Мире первые страниц 20- это сплошной французкий текст.
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Pb-SE
Ответ Огюст
Стас, в 60 лет можно и на даче пожить для себя не занимаясь ни какой нервотрёпкой -понадобишься позовут !
Как бы на фронт не позвали. Полевые командиры в любом возрасте нужны.
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