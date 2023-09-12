«Черчесов был в списках «Аль-Иттихада», но конкретики не последовало». Агент Агузаров о тренере

Алан Агузаров рассказал, мог ли Станислав Черчесов возглавить саудовский клуб.

– Делало ли « » предложение ?

– «Динамо» много с кем связывалось в это межсезонье, но давайте будем объективны: реальные шансы на работу в московском клубе у Черчесова были бы при отсутствии контракта с «Ференцварошом».

На тот момент Черчесов четко дал понять, что намерен улучшить результат прошлого сезона с «Ференцварошем», и ни на что больше он отвлекаться не хотел.

– Тимур Гурцкая говорил, что уже после ухода из «Ференцвароша» Черчесов входил в шорт-лист « ».

– Из Саудовской Аравии поступало одно конкретное предложение – во время работы Черчесова в «Ференцвароше». Еще раз: один из принципов работы Черчесова – не вступать в переговоры при действующем контракте с другим клубом.

По «Аль-Иттихаду»: насколько мне известно, в списках Черчесов был, но никакой конкретики не последовало, – сказал футбольный агент.

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