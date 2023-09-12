«Черчесов был в списках «Аль-Иттихада», но конкретики не последовало». Агент Агузаров о тренере

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Алан Агузаров Футбол

Алан Агузаров рассказал, мог ли Станислав Черчесов возглавить саудовский клуб.

– Делало ли «Динамо» предложение Черчесову?

– «Динамо» много с кем связывалось в это межсезонье, но давайте будем объективны: реальные шансы на работу в московском клубе у Черчесова были бы при отсутствии контракта с «Ференцварошом».

На тот момент Черчесов четко дал понять, что намерен улучшить результат прошлого сезона с «Ференцварошем», и ни на что больше он отвлекаться не хотел.

– Тимур Гурцкая говорил, что уже после ухода из «Ференцвароша» Черчесов входил в шорт-лист «Аль-Иттихада».

–  Из Саудовской Аравии поступало одно конкретное предложение – во время работы Черчесова в «Ференцвароше». Еще раз: один из принципов работы Черчесова – не вступать в переговоры при действующем контракте с другим клубом.

По «Аль-Иттихаду»: насколько мне известно, в списках Черчесов был, но никакой конкретики не последовало, – сказал футбольный агент.

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4 комментария

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Очки Дани Алвеса
Ахахахаха, а Григоряна сняли с Кубани специальным поручением посла Катара, со дня на день из студии Коммент Шоу трансфер в клуб Аль-Наеб
+6
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Spaten
Во-первых, мархаба всем!
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Трент Резнор
Канте, Фабиньо и Бензема выдохнули…
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Simplicissimus
Во-первых, я хочу вам сказать, не уход из Ференца, а тактическое отступление, и Стан Саламыч там не обделался, а совершил непроизвольный сброс каловых масс в условиях застегнутых брюк. В третьих, предложение не из Саудовской Аравии, а из ОАЭ, и не Аль-Иттихад, а Бурдж-Халифа, и не в футбол играть, а в бутике купить новый зажим для галстука
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