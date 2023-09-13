Гаджи Гаджиев: «Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Он показывал хорошие результаты в большинстве случаев»

Гаджи Гаджиев считает, что «Спартаку» стоит пригласить Станислава Черчесова.

«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Ту работу, которую он делал, была хорошей.

В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция меду клубами. Даже лучшие тренеры мира периодически испытывают сложности.

В большинстве случаев Черчесов справлялся со своими обязанностями и показывал хорошие результаты», – отметил президент «Динамо» Махачкала.

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