Гаджи Гаджиев: «Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Он показывал хорошие результаты в большинстве случаев»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев считает, что «Спартаку» стоит пригласить Станислава Черчесова.

«Черчесов заслуживает снова стать тренером «Спартака». Ту работу, которую он делал, была хорошей.

В профессии тренера нельзя избежать неудач, слишком высокая конкуренция меду клубами. Даже лучшие тренеры мира периодически испытывают сложности.

В большинстве случаев Черчесов справлялся со своими обязанностями и показывал хорошие результаты», – отметил президент «Динамо» Махачкала.

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3 комментария

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ArtBro
Не тренером, а повелителем
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Красная стрела
Скажу баян. Но отрезок до второго перерыва на сборные, Абаскаля будут медленно сжирать, если не будет результата. Эксперты всех мастей и люди с приставкой экс - уже готовы.
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Velirpa
Спартак не заслуживает такого крутого тренера как Стасег, куда молиться против?
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