Хлусевич о ничьей: «Не скажу, что Катар удивил – все было предсказуемо. Наверное, не хватило концентрации»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич подвел итоги товарищеского матча против сборной Катара.

Матч сборных России и Катара завершился вничью (1:1).

«Сегодня мы не обыграли Катар. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, разберем, Валерий Георгиевич скажет, что не так. Наверное, по большей части не хватило концентрации.

Не скажу, что соперник удивил. Все было предсказуемо. Сегодня они действовали так, как нам изначально и говорили.

Почему были проблемы с концентрацией? Товарищеский матч... Мотивация есть у всех играть за сборную. По крайней мере, за себя я могу так ответить. По ребятам тоже видно, хотят играть, но где-то, может, чего-то не хватает.

Расслабились? Вы же видите сами: если б семь мячей забили, может быть, и расслабились бы,  а так мы Катар не можем обыграть.

Надо, чтобы каждый работал над собой – это самое главное. Злюсь на себя, за сборную хочется выигрывать. Мы же не просто так приезжаем играть за нее.

Возможно, взаимопонимания немного не хватило. Все время добавляются футболисты, все время вызываются какие-то новые ребята, в том числе и я пришел недавно. Надо сыгрываться и работать над командными действиями.

Сравнение с Египтом? Да все отлично, погода отличная, просто климат поменяли. Здесь полегче, как в России летом. Хорошая атмосфера», – сказал защитник сборной России.

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18 комментариев

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Johnie
Ни трехногий не удивлял, ни катарцы
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Andrey Yaroslavtsev
Да вас ничего и никто не удивляет.
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Александр Зубков
Вот Хлусевич! Все абзацы забрал. Что теперь другим говорить?
+16
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King_X
Хлусевича и возящие его фланг рпловцы не удивляют, а тут катарцы какие-то))
+8
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Архитектор Мендисабаль
Дивеева когда-то Бельгия ничем не удивила. Как низко пали наши игроки, всего-то спустя каких-то три года уже Хлусевича ничем не удивляет Катар...
+5
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majestic1980
Любой футболист сборной России о любом футболисте любой другой сборной, (вплоть до Месси): "Не удивил, ничего особенно. Как у всех две руки, две ноги"
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Этот Райола хочет денег
Хлусевич: то ли концентрации не хватило, то ли контрацепции. Мотивация есть, но чего то не хватает, возможно мотивации. А вообще все хорошо- климат, погода и вообще, не будьте въедливыми душнилами, отстаньте
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Камбоджа Иванов
Скорее у родителей игроков этой сборной не хватило контрацептивов
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majestic1980
Вспоминается другой классик: "Не сказал бы, что Лукаку такая уж мощь. Да, реализация – сто процентов. Но в плане игры – ничего особенного, – сказал Дивеев.
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Groznyi2024
Да-да, Зенит вас тоже не удивил. Унизил, но не удивил))
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Алексей Иванов
Ответ Groznyi2024
Да-да, Зенит вас тоже не удивил. Унизил, но не удивил))
Причем тут Зенит? Следи за ахматом
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Олег Сагайдачный
Рвётесь в Европу молодёжь, а кому вы там нужны?
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songbilong
интересный вопрос: это Катар вышел на уровень России или Россия опустилась на уровень Катара?
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Йети
Вас, я смотрю, ничем не удивишь
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Н.Ф.
— Ну, Иоанн.. Ну, Грозный... Ну что тут особенного?
© Зинаида Михайловна
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Люби Зенит Побольше Побед
Ну Хлусевичу между ног мяч не пролетел и уже неплохо
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