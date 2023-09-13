Мостовой о сборной России: «Сплошное уныние и безнадега. Эксперименты можно понять, но болельщики ждут результата, а его нет и нет»

Александр Мостовой оценил игру сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

– Можно ли, на ваш взгляд, ничью с такой командой назвать провальным результатом? Ожидали ли чего-то большего?

– Я бы не стал говорить, что это провал. Здесь для меня все, что происходит, логично. Это в плане того, что когда у тебя нет костяка и основного состава, постоянные эксперименты, расширенные списки. Нашу сборную можно уже назвать «командой расширенного списка». Туда едут 20, туда 30, сюда 40, сейчас 50. Все говорят: «Это на будущее, молодежь надо смотреть».

А что их смотреть-то? Половина из них играет в . Кстати, еще одна причина такого результата – многие, кто приезжает в сборную, не играют в своих командах, а сидят в запасе. Это сплошное уныние и безнадега.

– Были неплохие проблески в атаке в первом тайме. Можно ли сказать, что 4 замены во втором сломали весь рисунок?

– Да какое там. Мы даже о рисунке сейчас не имеем права говорить. Ну где? Какой рисунок? Никто не понимает, кто играет, кто выйдет или не выйдет. Эксперимент за экспериментом. С одной стороны, можно понять. Но с другой, болельщики же ждут результата, а его нет и нет, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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