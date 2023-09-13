Мостовой о сборной России: «Сплошное уныние и безнадега. Эксперименты можно понять, но болельщики ждут результата, а его нет и нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Александр Мостовой Валерий Карпин Сборная Катара по футболу Советский спорт товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой оценил игру сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

– Можно ли, на ваш взгляд, ничью с такой командой назвать провальным результатом? Ожидали ли чего-то большего?

– Я бы не стал говорить, что это провал. Здесь для меня все, что происходит, логично. Это в плане того, что когда у тебя нет костяка и основного состава, постоянные эксперименты, расширенные списки. Нашу сборную можно уже назвать «командой расширенного списка». Туда едут 20, туда 30, сюда 40, сейчас 50. Все говорят: «Это на будущее, молодежь надо смотреть».

А что их смотреть-то? Половина из них играет в РПЛ. Кстати, еще одна причина такого результата – многие, кто приезжает в сборную, не играют в своих командах, а сидят в запасе. Это сплошное уныние и безнадега.

– Были неплохие проблески в атаке в первом тайме. Можно ли сказать, что 4 замены во втором сломали весь рисунок?

– Да какое там. Мы даже о рисунке сейчас не имеем права говорить. Ну где? Какой рисунок? Никто не понимает, кто играет, кто выйдет или не выйдет. Эксперимент за экспериментом. С одной стороны, можно понять. Но с другой, болельщики же ждут результата, а его нет и нет, – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

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12 комментариев

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Steeldragon
Да даже если 300 раз проиграют, говорить что-то о сборной сейчас бесполезно,какая мотивация сейчас стараться и убиваться играть против таких соперников ,зная что ни в каком международном соревновании ты участия не примешь
+10
-3
+7
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ericssons
Как же хочется увидеть Мостового гл.тренером хотя бы в первой лиге. Он будет главной звездой, которая привлечет внимание людей к первой лиге.
+7
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+6
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0:4 на спотифай камп ноу
Абсолютно плевать грубо говоря на сборную сейчас. Тренер имеет право наигрывать молодёжь, ратировать состав, и делать какие ему угодно изменения, просто потому что мы нигде толком не выступает. Мотивации у ребят не так много, потому что какой толк от товарянков?Чтобы идти в борьбу до конца и не дай Всевышний порвать кресты и т.д.
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Алексей Ненахов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Абсолютно плевать грубо говоря на сборную сейчас. Тренер имеет право наигрывать молодёжь, ратировать состав, и делать какие ему угодно изменения, просто потому что мы нигде толком не выступает. Мотивации у ребят не так много, потому что какой толк от товарянков?Чтобы идти в борьбу до конца и не дай Всевышний порвать кресты и т.д.
Сейчас главное просмотры всех игроков и выбор на будущее , ни когда не понимал радости от товарников
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Пользователь Имени
Ответ ericssons
Как же хочется увидеть Мостового гл.тренером хотя бы в первой лиге. Он будет главной звездой, которая привлечет внимание людей к первой лиге.
Пожалейте ту команду куда он попадет
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Aleksandr Danilov
Такие результаты-абсолютно точно работа тренерского штаба. Не надо говорить об уровне РПЛ. Те же армяне играют и смотряться хорошо с игроками, которые не вызывались в сборную России. При Карпине небыло ни одной хорошей игры, только 10 хороших интервью и колких фраз
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mitos
Не работает формула Мостового. Хороший игрок - хороший тренер!)
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sergfa76
Ответ Steeldragon
Да даже если 300 раз проиграют, говорить что-то о сборной сейчас бесполезно,какая мотивация сейчас стараться и убиваться играть против таких соперников ,зная что ни в каком международном соревновании ты участия не примешь
даже если 300 раз выиграют ... добавил бы. Болелы бы в таком случае придумали бы себе величие, которое потом больно бы било по башке в случае следующих неудач. А по сути говорить сейчас о силе сборной нет смысла, в условиях отсутствия смысла существования сборной и невозможности играть под прессом результата.
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avcgloronalduMU
какие там эксперименты, может экскременты? карпину не привыкать уг футбол прививать
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RubinChelsea
Болельщики уже ничего не ждут от сборной…
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