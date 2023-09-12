Карпин о том, как успокаивает нервы: «Я курю. Секрет молодости? Курю»
Валерий Карпин рассказал, как успокаивает нервы.
Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче.
– Вы говорите, что стали больше нервничать. Дайте совет, как сохранять нервы в порядке, когда много наваливается со всех сторон?
– Ну, я курю, например. Если это устроит кого-то.
– В чем ваш секрет молодости?
– Курю, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
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- Я курю.
-курю
-что курите?
-секрет молодости
— Уже 30 лет.
— Вы что, в 5 лет начали курить?
— Вообще-то мне 54.
— Вы прекрасно сохранились!
— Это спирт.
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Этот тот, который "курить люблю ######"
накурившись гашиша
Жизни становится прекрасна
и безумна хороша ...