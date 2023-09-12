Карпин о том, как успокаивает нервы: «Я курю. Секрет молодости? Курю»

Валерий Карпин рассказал, как успокаивает нервы.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче.

– Вы говорите, что стали больше нервничать. Дайте совет, как сохранять нервы в порядке, когда много наваливается со всех сторон?

– Ну, я курю, например. Если это устроит кого-то.

– В чем ваш секрет молодости?

– Курю, – сказал главный тренер сборной России и « ».

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