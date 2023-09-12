Карпин о том, как успокаивает нервы: «Я курю. Секрет молодости? Курю»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) психология ЗОЖ Здоровье Футбол

Валерий Карпин рассказал, как успокаивает нервы.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче.

– Вы говорите, что стали больше нервничать. Дайте совет, как сохранять нервы в порядке, когда много наваливается со всех сторон?

– Ну, я курю, например. Если это устроит кого-то.

– В чем ваш секрет молодости?

– Курю, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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28 комментариев

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Oleg Olegov
Ну главный тренер сборной мог бы и мефедрон посоветовать для успокоения, почему нет.
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Дурачок
- Вы курите. В чем секрет?
- Я курю.
+31
-2
+29
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Caerly
"А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет!" (с)Амаяк Акопян, кумир детства
+23
-4
+19
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Iamliam
Ответ Дурачок
- Вы курите. В чем секрет? - Я курю.
-вы курите?
-курю
-что курите?
-секрет молодости
+15
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+15
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Кокич
— Вы давно курите?
— Уже 30 лет.
— Вы что, в 5 лет начали курить?
— Вообще-то мне 54.
— Вы прекрасно сохранились!
— Это спирт.
©
+12
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+11
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nb8dwryv56
Ответ Oleg Olegov
Ну главный тренер сборной мог бы и мефедрон посоветовать для успокоения, почему нет.
После его слов про сборную, легко может)
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SGS55
Правильно! Все болезни - от нервов...
+3
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kapronov
По конспектам Романцева
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krealpmoney
Почему-то вспомнил один анекдот, но постить его здесь запрещено правилами спорца(

Этот тот, который "курить люблю ######"
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Andrew Suhanov
"Как я мог дать тебе неправильную установку, если я в это время курил? "©древние " Уральские пельмени"...
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Александр Зубков
Возвращаюсь из Катара
накурившись гашиша
Жизни становится прекрасна
и безумна хороша ...
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Фут.Боль
Ответ валя_стакан
Онопко: «В чем секрет моей молодости? Бухаю» Соболев: «В чем секрет моей молодости? Ныряю»
Дзюба: В чем секрет моей молодости?.........
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