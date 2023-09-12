Тарасова о сборной России: «Мои соболезнования. Российскому футболу по уровню очень далеко до фигурного катания»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Татьяна Тарасова раскритиковала уровень игры сборной России по футболу.

Россияне на выезде сыграли вничью с Катаром (1:1) в товарищеской игре. Ранее сборная России молодежным составом провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

– Как оцените последние три результата сборной России по футболу?

– Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антиглор17
Даже если фигуристы 200 раз подряд выиграют чемпионат Вселенной Марвел они и четверти футбольной аудитории не увидят. Ибо это покатушки нахрен никому не упали.
+35
-15
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Только ни один тренер по футболу не ноет про фигурное катание. Интересно, почему футбол куда более самодостаточный.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хей-Хо, а ну пошли!
Да это так се мнение, Загитову дайте, нам экспертов бы услышать.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ red hikkikomori
Комментарий удален модератором
Она думает о вечном, о Безызбежности
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Пусть сначала у Катара в фигурное катание выиграют. Потом и поговорим.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Кто?! Кто тот человек, который задаёт ей вопросы про футбол?!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Волков
С Футболом сравнивать нет смысла потому, что Футбола просто Больше! Во много раз.
Вот когда в Фигурном катании будет хотябы 20 турниров, так сказать в Высшей лиге, тогда и можно будет, хоть как-то, сравнить.
Но мне сейчас Фигурка нравится больше❤️
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Тролли подъехали
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Платонов
Бабуль, закинься таблетками и ляг спать уже 🥱
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kloufinger
Зачем спрашивать человека из фигурного катания? Это как у учителей спрашивать какой предмет самый важный? Разумеется их!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Как можно сравнивать несравнимое? Совершенно разные виды спорта.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
в любом случае на фигурном катании не отсидеться как на футболе... там надо пахать...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juliamart
Спортс, имейте совесть! Хотя где она у вас? ау...Зачем про футбол то спрашивать? По фигурке темы кончились?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
По уровню, может быть. Только футбол всё равно самый популярный вид спорта в стране)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Ответ Доктор Верховцев
Кто?! Кто тот человек, который задаёт ей вопросы про футбол?!
Это несложно. Специальный корреспондент «Матч ТВ» Ильдар Сатдинов, пишет материалы о волейболе, гандболе, сноуборде и многих других олимпийских видах. А вот почему его потянуло о футболе спрашивать у заслуженной бабушки фигурного катания, это вопрос...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NickN
Ну это потому что наши с фигуристами из Катара не соревновались, иначе бы Тарасовой пришлось бы свои слова забрать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzO
Неужели с возрастом такие проблемы с мозгом возникают?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mixos Demid
Ты просто еще не встречалась со сборной Катара!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Посадите бабулю в кресло, дайте таблетки и включите телевизор, пусть засыпает под ледниковый период
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Роман Волков
С Футболом сравнивать нет смысла потому, что Футбола просто Больше! Во много раз. Вот когда в Фигурном катании будет хотябы 20 турниров, так сказать в Высшей лиге, тогда и можно будет, хоть как-то, сравнить. Но мне сейчас Фигурка нравится больше❤️
Молодец, Роман! Хоть ты и болельщик фк, но всё расставил по местам.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Лёня и Артем! Пригласите её уже на своё шоу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Rakhilkin
«заслуженный тренер сборной СССР» - как вам такое новое звание?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
подскажите , а фигуристы нынче вобще с кем соревнуются , или только в разных шок участвуют ? )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В футбол играет весь мир, включая Африку и Южную Америку, а фигурным катанием серьезно занимаются лишь несколько стран. Конкуренция несопоставима.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утренняя Аврора
ТАТ обожает хоккей. Прекратите спрашивать ее о футболе. Надоел этот ее негатив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий