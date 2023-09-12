Тарасова о сборной России: «Мои соболезнования. Российскому футболу по уровню очень далеко до фигурного катания»

Татьяна Тарасова раскритиковала уровень игры сборной России по футболу.

Россияне на выезде сыграли вничью с (1:1) в товарищеской игре. Ранее сборная России молодежным составом провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

– Как оцените последние три результата сборной России по футболу?

– Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.

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