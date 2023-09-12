Тарасова о сборной России: «Мои соболезнования. Российскому футболу по уровню очень далеко до фигурного катания»
Татьяна Тарасова раскритиковала уровень игры сборной России по футболу.
Россияне на выезде сыграли вничью с Катаром (1:1) в товарищеской игре. Ранее сборная России молодежным составом провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).
– Как оцените последние три результата сборной России по футболу?
– Могу принести только соболезнования. Российскому футболу по своему уровню очень далеко до российского фигурного катания, – сказала заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию.
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Вот когда в Фигурном катании будет хотябы 20 турниров, так сказать в Высшей лиге, тогда и можно будет, хоть как-то, сравнить.
Но мне сейчас Фигурка нравится больше❤️