Булыкин о сборной России: «Приглашают по 50 человек, и престиж попадания теряется. Имидж футбола и страны должен быть на первом месте»

Дмитрий Булыкин считает, что сейчас потерян престиж вызова в сборную России.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). На сентябрьский сбор тренер пригласил 49 футболистов.

«Нужно, чтобы попадание в сборную было желанной целью для молодых игроков. Сейчас приглашают по 50 человек, поэтому престиж попадания в сборную теряется. Чуть‑чуть о себе заявил – и попал в расширенный список.

Не хочется, чтобы сборную поливали грязью после таких матчей. Нужен результат. Хочется, чтобы сборная радовала болельщиков в этих играх, когда нет крупных турниров, и не давала повода для разговоров: разгоните сборную, разгоните всех футболистов. Надо сохранять престиж сборной.

Считаю, что нужно добиваться результата основным составом, обновлять его постепенно. Наверное, у Российского футбольного союза и Карпина какие‑то другие мысли. Хотелось бы услышать, как им такая ситуация, когда о сборной все плохо говорят, так как нет результата.

Я не могу это объяснить. Мне неприятно, когда про сборную плохо говорят, а нынешние решения дают повод для таких разговоров. Все‑таки имидж футбола и страны должен быть на первом месте», – сказал бывший форвард сборной России.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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