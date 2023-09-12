Булыкин о сборной России: «Приглашают по 50 человек, и престиж попадания теряется. Имидж футбола и страны должен быть на первом месте»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что сейчас потерян престиж вызова в сборную России.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). На сентябрьский сбор тренер Валерий Карпин пригласил 49 футболистов.

«Нужно, чтобы попадание в сборную было желанной целью для молодых игроков. Сейчас приглашают по 50 человек, поэтому престиж попадания в сборную теряется. Чуть‑чуть о себе заявил – и попал в расширенный список.

Не хочется, чтобы сборную поливали грязью после таких матчей. Нужен результат. Хочется, чтобы сборная радовала болельщиков в этих играх, когда нет крупных турниров, и не давала повода для разговоров: разгоните сборную, разгоните всех футболистов. Надо сохранять престиж сборной.

Считаю, что нужно добиваться результата основным составом, обновлять его постепенно. Наверное, у Российского футбольного союза и Карпина какие‑то другие мысли. Хотелось бы услышать, как им такая ситуация, когда о сборной все плохо говорят, так как нет результата.

Я не могу это объяснить. Мне неприятно, когда про сборную плохо говорят, а нынешние решения дают повод для таких разговоров. Все‑таки имидж футбола и страны должен быть на первом месте», – сказал бывший форвард сборной России.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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16 комментариев

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Камбоджа Иванов
Ответ Гумберт Гумберт
может скажешь ему это в лицо
Дай контакты, скажу спокойно.
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oberkorn
Этот то патриот откуда опять появился?
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Красная стрела
От проходного двора толку точно нет и не будет. Почувствовать международные матчи? А что именно почувствовали, что даже с арабами не тянут? В сборной должны быть те, кто заслужил. Ну вот допустим вернут к отбору ЧМ 26. С чем будет Карпин? С какими наработками? Опять жаловаться что "вот мы только собрались, чего вы хотели"
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Moffo
Расскажите ему кто-нибудь что случилось с имиджем, футболом и страной
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Гумберт Гумберт
Булыкин вышел из комы?
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vaniaEee
Престиж страны щас явно не от футбола зависит
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Камбоджа Иванов
О каком имидже все говорят, если это обычные товарняки, причем под руководством быдловатого колхозника на фоне которого даже Саламович уже выглядит сверхвоспитанным и адекватным чуваком?
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Н.Ф.
Чем больше выборка, тем лучше случайные отклонения компенсируют друг друга и проявляется общая тенденция.
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alik055
Как влияет сборная по футболу на имидж страны?
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Евгений Шевелёв
это скорее про то,что мы все и есть сборная, вся Россия
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Молодой Френки
Ему бы проспаться прежде чем говорить о престиже страны. Человек явно не в себе
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<~Inter~>
Вроде уже всем объяснили зачем пригласили столько игроков. Была договоренность, что с олимпийской сборной сыграют игроки младше 23 лет и поэтому пришлось расширить заявку, чтобы набрать нужное количество игроков
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Lux_Vid Александров
Ответ Cristiano Ronaldo
Престиж утерян, не только в спорте 😏
престиж утерян? очень смешно. доллар уже не правит миром, а во всём виновата какая-то Россия. однополярный мирив прошлом, спасибо нашему любимому президенту. а все кто пишут про какой-то мистический престиж, просто давятся от злости, потому что ничего им не помогает добиться своей цели.
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