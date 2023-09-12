Зарема о сборной России: «Нет целей, задач, перспектив. Нет конкретики ни в чем, это бег с мячом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что у сборной России нет целей, задач и перспектив.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты.

Футбол – очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чем, это бег с мячом», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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24 комментария

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Н.Ф.
Нет ни целей, ни задач.
Перспективы — просто плачь...
Нет конкретики ни в чём.
Это тупо бег с мячом.
©Зарема
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Leon Betov
Ради эксперимента надо назначить экспертницу в сборную. Хуже точно не будет, а может быть даже мотивирует ребят
+16
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Назар Игорь
Один в один то же надо сказать и о Спартаке, Зарема берега попутала.
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b27pcxrj2s
Смотреть на это было по человечески больно, примерно также больно как соглашаться с Заремой, но приходится
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King_X
При всем отношении к ней, здесь права, не поспоришь
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Groznyi2024
А чего фамилии то не назвала? Давай помогу. Хлусевич, Соболев, Джикия, Зиньковский, Литвинов
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Николай Кошкин
Ответ Н.Ф.
Нет ни целей, ни задач. Перспективы — просто плачь... Нет конкретики ни в чём. Это тупо бег с мячом. ©Зарема
Нам бы Хиддинка, Капелло, или может Адвокаата?
Заиграли бы мы сразу, победили бы ребята!
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Чумасик
Ответ Breadslicer88
все скажут, что она снова бред сказала, но как это философски про всю жизнь: нет целей, нет задач, нет перспектив, все это бег с мячом)
Кто все скажут? Ты про местных школьников, у которых нет своего мнения и которые как стадо повторяют заезженную мейнстримовскую пластинку про какой-то якобы там бред от Заремы?
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Назар Игорь
Ответ JohnnyMulka
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Ваня, взывать к справедливости на этом сайте - писать против ветра.
Плюнь.
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Зизуха
Ответ Leon Betov
Ради эксперимента надо назначить экспертницу в сборную. Хуже точно не будет, а может быть даже мотивирует ребят
ассистенткой Карпина
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Усы Экспертницы
Зарема, как и у Спартака после 3 тура, но ты же не перестанешь после этого за них болеть... хотя соглашусь, сейчас матчи сборной тяжело смотреть
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Dmitry_1986
Ответ Чумасик
Кто все скажут? Ты про местных школьников, у которых нет своего мнения и которые как стадо повторяют заезженную мейнстримовскую пластинку про какой-то якобы там бред от Заремы?
Можно хоть одну ссылку на ее интервью, где она что то предлогает, а не просто поливает говном игроков, клубы, отдельных функционеров или просто с умным видом констатирует задним числом всем очевидные факты.... Как сейчас например, когда очевидно любому школьнику, что во время отстранения у сборной просто не может быть каких то целей и серьёзных задач....
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оле - топ юрген - клоп
Кто ЭТИ люди, которые постоянно задают вопросы ЭТИМ существам, по типу заремы и свищевых, касательно спорта?
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timerassl
А музыку можно наложить?
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Visa
Отношение к данной персоне в здешних местах сложилось весьма конкретное, и понятно почему. Но… если отодвинуть на второй план восприятие через образ, то иногда мадам бывает права, и этот зарифмованный спич не исключение. У сборной сейчас мотивации просто 0, нет понимания, где тот свет в конце тоннеля, да и критерии тренерского штаба, мягко говоря, не ясны. Так зачем рвать Ж?
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JohnnyMulka
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Moffo
Это почетный аналитик и футбольный гуру, в софте залочены xG, нужно нос припудрить, она Грановскую подвинет, ей звонят топ клубы, вот только ромбик соберет и достанет с урны
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Pertinax Gandi
Зарема в рифму заговорила
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Marienburg
Чё почем, хоккей с мячом
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Олег Сагайдачный
Научите если конечно умеете выкладываться на 100 % наших игроков. Зачем им напрягаться у них есть кантракт. Лаве идёт и жизнь у них прекрасна.
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Breadslicer88
все скажут, что она снова бред сказала, но как это философски про всю жизнь: нет целей, нет задач, нет перспектив, все это бег с мячом)
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mr.snooker
Да, все мешают «кудесникам» конкурировать с Месси за ЧМ😂 только вот сборной им не хватает. Лига водокачки - это то что надо для их уровня
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