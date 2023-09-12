Зарема о сборной России: «Нет целей, задач, перспектив. Нет конкретики ни в чем, это бег с мячом»

Зарема Салихова считает, что у сборной России нет целей, задач и перспектив.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

« как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты.

Футбол – очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чем, это бег с мячом», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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