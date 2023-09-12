Валерий Карпин: «Россия вышла бы на Евро, если прямо завтра нас бы вернули в отборочные»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация Евро-2024 Алексей Миранчук Игорь Дивеев Максим Осипенко Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин оценил шансы сборной России выйти на крупный международный турнир.

«Если прямо завтра нас бы вернули в отборочные чемпионата Европы, эта сборная бы вышла.

На что еще бы она могла претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира.

Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что? Эта же сборная, без двух-трех игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте.

За это время, понятно, состояние другое, но мотивация была бы другая», – сказал главный тренер сборной России.

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45 комментариев

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Вадим Григорьев
Из серии мы бы им показали,если бы они нас догнали
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Большой Сэми
абсолютно ничем не подкрепленное заявление
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King_X
Тож так думаю
Уж за 1-2 поборолась бы, состав из лучших рос игроков действительно хороший
А так каша, что сейчас, понятна - никому эти матчи для галочки не интересны
+20
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ArnoNeputevy
Если бы Александр Невский не был монгольским прихвостнем, Иван Четвёртый не был таким садистом, климат был мягче, Пётр Первый меньше пил, а Сталина ещё в молодости пристрелили свои, то Россия уже выиграла бы чемпионат мира по сквошу.
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Отец Абду
На Евро U21:)
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Jeremy Fraser
Это из разряда, если бы я завтра стал президентом, то навел бы порядок везде и все жили бы в мире и согласии.
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Slavnov
Вышла бы,но без валеры,видимо сборные не его
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Lux_Vid Александров
Ответ kk.abb
1-2 с конца. Вы группы откройте на отбор ЧЕ. С кем за 1 место побороться решили? Это не ЧМ отбор, намного жестче.
хахаха, то есть попасть в двойку сильнейших сложнее чем чистое первое. спасибо за мнение эксперта 🤣
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JohnnyMulka
Только не с тобой

Как тренер ни о чем
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VlaD Burulyov
ага и победила бы
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goshforever
Новые сказки от Валеры. Видимо, рассчитаны на тех, кто не помнит мучения в группе и фарт.

Ps с "полевым командиром" расстались при куда более вразумительной игре и более вменяемых прессухах
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oberkorn
И ведь возрасить нечего. Хер проверишь. Ротенберг отдыхает.
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A K
Нет столько в Европе Лихтенштейнов, чтобы вы из группы вышли.
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iPatrick
Это бенефис или соло спектакль? 😏
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Spartak ist besser
И тут Остапа понесло...
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Ковид 07.10.52
Теперь стало модно БЫкать...мы быыы им дали, если быыыы они нас догнали..
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Buzya
Ответ ArnoNeputevy
Если бы Александр Невский не был монгольским прихвостнем, Иван Четвёртый не был таким садистом, климат был мягче, Пётр Первый меньше пил, а Сталина ещё в молодости пристрелили свои, то Россия уже выиграла бы чемпионат мира по сквошу.
Абсолютли)
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Yaroslav Andreevich
Да это цирк, пир во время чумы…футбол может быть отдушиной от любых бытовых рутин, но не от войны. Вполне правдоподобно, что у тренерского штаба еще большие проблемы с мотивацией, но Карпин не тот, кто отбывает номер и ходит по тонкому льду, пытается привить высший уровень подготовки большинству молодежи, но действительно полностью теряя ценность вызова в сборную. Большинство тренеров РПЛ предъявляют меньшие требования к подготовке, чем Карпин, вообще он редкое светлое пятно в нашем мраке, другие бы на выходных не в Египет ездили бы, а агитировали за лучшую партию страны …
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Двоечник
Если бы Евро проходил в России, то точно могла выйти
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Achilles 21
ну смотря в какую группу:)
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Этот Райола хочет денег
Сказал Валера, надел треуголку, камзол и сел на барабан.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Slavnov
Вышла бы,но без валеры,видимо сборные не его
Да как и клубы, чего уж
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damondiamond
ну нет
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Moffo
Карпин луч адекватности в росфутболе, но тут не согласен. У нас в нормальное то время выходы на крупные турниры были по праздникам, а тут с годами без международной соревновательной практики будет совсем сложно сначала.
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Anton_Right
Это что, Георгич так реабилитируется в глазах кого надо, после предыдущего своего честного заявления?!
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