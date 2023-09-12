Валерий Карпин: «Россия вышла бы на Евро, если прямо завтра нас бы вернули в отборочные»

Валерий Карпин оценил шансы сборной России выйти на крупный международный турнир.

«Если прямо завтра нас бы вернули в отборочные чемпионата Европы, эта сборная бы вышла.

На что еще бы она могла претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира.

Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? не было в последних играх. Дивеева, тоже не было. И что? Эта же сборная, без двух-трех игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте.

За это время, понятно, состояние другое, но мотивация была бы другая», – сказал главный тренер сборной России.

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