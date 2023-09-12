Мостовой про 1:1 с Катаром: «Скучный, унылый матч. 49 человек в сборной – непонятно, кто и как попал в команду, сейчас можно что угодно творить»

Александр Мостовой не получил удовольствия от игры России с Катаром (1:1).

– Получился скучный, унылый и непонятный матч. Первые 15 минут были очень хорошими, а потом этот стартовый запал куда-то делся. После забитого гола наша сборная только снова активизировалась.

– Какие итоги?

– Эксперименты продолжаются, 49 человек в сборной – непонятно, кто и как попал в команду. Сейчас нет никакого давления, можно творить все, что угодно.

– Как вам игра ?

– На фоне всех остальных он просто теряется на поле. Видно, что старался, но особо у него не получилось ничего. Давно все-таки не играл, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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