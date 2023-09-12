Мостовой про 1:1 с Катаром: «Скучный, унылый матч. 49 человек в сборной – непонятно, кто и как попал в команду, сейчас можно что угодно творить»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Катара по футболу Александр Головин Футбол

Александр Мостовой не получил удовольствия от игры России с Катаром (1:1).

– Получился скучный, унылый и непонятный матч. Первые 15 минут были очень хорошими, а потом этот стартовый запал куда-то делся. После забитого гола Катара наша сборная только снова активизировалась.

– Какие итоги?

– Эксперименты продолжаются, 49 человек в сборной – непонятно, кто и как попал в команду. Сейчас нет никакого давления, можно творить все, что угодно.

– Как вам игра Головина?

– На фоне всех остальных он просто теряется на поле. Видно, что старался, но особо у него не получилось ничего. Давно все-таки не играл, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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9 комментариев

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Александр Васильев
если Джикия и Литвинов в сборной, то о чём говорить далее?)))
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Александр Васильев
Ответ Ковид 07.10.52
Кто еще не плюнул...в команду Карпина, присоединяйтесь!
команда бездарей, чего в них плевать-то?
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Ковид 07.10.52
Кто еще не плюнул...в команду Карпина, присоединяйтесь!
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TIMOXA1979 TIMOXIN
чёрт побери, он что уже созрел работать тренером сборной?:)))
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Александр Васильев
а кто такой Головин? бездумный бегунок уровня Кузяева?
а у Кузяева есть уровень? уровень чего?:)))
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