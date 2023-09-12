Глушаков об 1:1 с Катаром: «Где-то деградируем, раз пропускаем от таких сборных. Расстраиваться нет смысла – непонятно, к чему готовимся»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу Денис Глушаков товарищеские матчи (сборные) Александр Головин ТАСС Футбол

Денис Глушаков считает, что сборная России в чем-то деградирует.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче.

– Был ли Александр Головин сильнее других россиян?

– Конечно, он отличается от других футболистов, сейчас в самом рассвете сил, играет в Европе.

Тут нужно смотреть с другой стороны, чего хотел главный тренер – посмотреть игроков, или чтобы команда поиграла, возможно, какие-то новые сочетания.

Тут много всяких нюансов, задачи Российского футбольного союза и тренера, тут, наверное, не был на первом месте какой-то результат. Понятно, что все всегда хотят выиграть, но, может быть, были другие нюансы.

В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит, что что-то не так. То есть где-то деградируем, а не получаем хороший результат.

Не расстраивают такие результаты. Я думаю, что расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся, а просто просматриваем игроков. Здесь с такой стороны нужно смотреть, – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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5 комментариев

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balander09
от таких сборных
на минутку, Катар лучшая команда Азии, правда до ЧМ)
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Ярик01
Мы и 3-3 с ними вроде играли раньше и 1-2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Красиво пропустили, чивоуш.
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Красная стрела
Да, судя по товам к ЧМ 18, там тоже было "непонятно к чему готовимся" 😂Такое чувство - это обычное состояние наших футболистов.
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Этот Райола хочет денег
Глушаков: "Мало забиваем, значит нападение плохо играет. Пропускаем, значит защита слабая. Деградируем. Но результаты не расстаивают."
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