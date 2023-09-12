Глушаков об 1:1 с Катаром: «Где-то деградируем, раз пропускаем от таких сборных. Расстраиваться нет смысла – непонятно, к чему готовимся»

Денис Глушаков считает, что сборная России в чем-то деградирует.

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче.

– Был ли сильнее других россиян?

– Конечно, он отличается от других футболистов, сейчас в самом рассвете сил, играет в Европе.

Тут нужно смотреть с другой стороны, чего хотел главный тренер – посмотреть игроков, или чтобы команда поиграла, возможно, какие-то новые сочетания.

Тут много всяких нюансов, задачи Российского футбольного союза и тренера, тут, наверное, не был на первом месте какой-то результат. Понятно, что все всегда хотят выиграть, но, может быть, были другие нюансы.

В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит, что что-то не так. То есть где-то деградируем, а не получаем хороший результат.

Не расстраивают такие результаты. Я думаю, что расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся, а просто просматриваем игроков. Здесь с такой стороны нужно смотреть, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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