Валерий Карпин: «Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита». Первые 25 минут у России понравились, а дальше либо силы покидают, либо концентрация»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Валерий Карпин сравнил сборную Катара с «Зенитом».

«Первые 20-25 минут понравились, то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут.

А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация.

Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита», – отметил главный тренер сборной России после ничьей со счетом 1:1.

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61 комментарий

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Ramon Mercader
Как безобразно делать свою работу и макнуть Зенит, играя без футболистов Зенита: пособие от Валерия Георгиевича.
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ЛеваяНогаХалка
Это ж надо было такое сказать…
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rigobersong
Уберите его из сборной, Карпенс ее натренирует так, что когда нас вернут мы будем на уровне Бангладеша играть:))
+36
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Ygor Pivovavov
Зенит есть мера всех вещей - сущих в их бытии и несущих в их небытии (с) Протагор
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Александр Белов
Ответ rigobersong
Уберите его из сборной, Карпенс ее натренирует так, что когда нас вернут мы будем на уровне Бангладеша играть:))
Ну так к тому времени наш рейтинг фифа и упадет до уровня Бангладеша, Карпин дальновидный стратег, заранее готовит сборную к этому
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Caledon Hockley
Я может не понимаю, но при чем тут Зенит?
+10
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Denis Pronin
Да уж,от Карпина такого не ожидал,когда вернут будет страшно смотреть на сборную,а после каждой неудачной игры говорить что соперник играл как зенит?
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Trash Talking
Однако с Катаром 1-1 ты сыграл в гостях, а с Зенитом 1-1 дома.
Но вообще назревает вопрос - а при чём тут Зенит?
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Oleg Olegov
Руководство РФС старается, договаривается с кем-то, пытается найти спарринги в такой ситуации, а Валерий со своими, мягко говоря, странными помощниками Кафановыми, превращает все это в фарс, постоянно хамит в интервью со своими "Ну и", приглашает 50 своих друзей на сборы, в результате которых сборная играет в самый блевотный футбол 2023 года. Карпин днище, Никакого уважения ни к болельщикам, ни к руководству.
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Саша Котляров
Ответ Caledon Hockley
Я может не понимаю, но при чем тут Зенит?
Тоже не могу понять причем Зенит
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Саша Пушкин
Ответ ЛеваяНогаХалка
Это ж надо было такое сказать…
Последние его высказывания и тон становятся понятны и не вызывают недоумение, если допустить то, что ему всё это надоело и он просто хочет свалить из сборной.
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Sabit Hernandez
Ответ rigobersong
Уберите его из сборной, Карпенс ее натренирует так, что когда нас вернут мы будем на уровне Бангладеша играть:))
А у нас вообще разве сборная тренируется умник?
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космонавт на дереве
Ответ rigobersong
Уберите его из сборной, Карпенс ее натренирует так, что когда нас вернут мы будем на уровне Бангладеша играть:))
когда вернут играть будет разве что Пиняев
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ramon Mercader
Как безобразно делать свою работу и макнуть Зенит, играя без футболистов Зенита: пособие от Валерия Георгиевича.
Зарема укусила. 😊
+9
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goshforever
Ответ 1ce
хаххахахах, убирайте Карпина. Все пора уже, сам он не уйдет...
Ещё год контракта. Неустойку РФС платить не захочет наверняка
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1ce
хаххахахах, убирайте Карпина. Все пора уже, сам он не уйдет...
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Prise
Ахах))Георгич, че ты лепишь?)))
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interested
Не лягнуть "Зенит" - себя не уважать.
"Первые 25 минут у России понравились", - заметка иностранного наблюдателя.
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King_X
Да не силы, а желание
Кому охота травму получить в таком матче, пропустить N недель в разгар сезона, так ещё и мб отдать игру в основе конкуренту по позиции
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Kot-kachok
Катар невероятно интенсивная команда! Забить одной из лучших команд Азии столько же, сколько забили за все игры ЧМ 2022 - это чего-то да стоит..!
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геннадий Богачев
Надо срочно делать паузу в РПЛ , а то игроки выглядят уставшими после 20 минут начала матча . Теряется концентрация , Интересно , а к банкомату они тоже на полусогнутых ногах подходят ? Сил и концентрации хватает вставить банковскую карточку ?
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xyg2rdwzx4
К Спартаку готовится
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SGS55
Ответ Oleg Olegov
Руководство РФС старается, договаривается с кем-то, пытается найти спарринги в такой ситуации, а Валерий со своими, мягко говоря, странными помощниками Кафановыми, превращает все это в фарс, постоянно хамит в интервью со своими "Ну и", приглашает 50 своих друзей на сборы, в результате которых сборная играет в самый блевотный футбол 2023 года. Карпин днище, Никакого уважения ни к болельщикам, ни к руководству.
Предлагаешь пенсионеров в сборную вызывать?
Сейчас самое время на новеньких посмотреть.
Будут игры со смыслом - тогда и рассуждать будем...
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Кирилл Сидеров
Игра не нравится у нашей сборной, но с другой стороны менять тренера сейчас не вижу смысла! игроки тоже могут быть не мотивированы этими товарищескими играми! А так если допустят до официальных матчей, хотелось бы видеть Осинькина! Хотя бы игра будет, а сейчас одно мучение.
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Иван Чечот
Ответ rigobersong
Уберите его из сборной, Карпенс ее натренирует так, что когда нас вернут мы будем на уровне Бангладеша играть:))
Тогда нас вернут, от Бангладеша в ЛЧ уже 2 клуба играть будут)
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