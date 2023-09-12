Валерий Карпин: «Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита». Первые 25 минут у России понравились, а дальше либо силы покидают, либо концентрация»

Валерий Карпин сравнил сборную Катара с «Зенитом».

«Первые 20-25 минут понравились, то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут.

А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация.

Интенсивность у выше, чем у « », – отметил главный тренер сборной России после ничьей со счетом 1:1.

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