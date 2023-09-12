Валерий Карпин: «Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита». Первые 25 минут у России понравились, а дальше либо силы покидают, либо концентрация»
Валерий Карпин сравнил сборную Катара с «Зенитом».
«Первые 20-25 минут понравились, то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут.
А дальше что произошло – надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация.
Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита», – отметил главный тренер сборной России после ничьей со счетом 1:1.
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Но вообще назревает вопрос - а при чём тут Зенит?
"Первые 25 минут у России понравились", - заметка иностранного наблюдателя.
Кому охота травму получить в таком матче, пропустить N недель в разгар сезона, так ещё и мб отдать игру в основе конкуренту по позиции
Сейчас самое время на новеньких посмотреть.
Будут игры со смыслом - тогда и рассуждать будем...