Зарема об игре сборной России: «Если Карпин придет в «Спартак», будет то же самое. Пилотная версия для адептов «Валера, верим». Нравится?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова иронично отозвалась об игре сборной России в сентябрьских матчах.

Сборная России сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче (1:1), сравняв счет на 90-й минуте. Ранее команда провела две игры против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

«Если Карпин придет в «Спартак», будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра?

Это для адептов «Валера, верим» пилотная версия», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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32 комментария

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Lyelik
Если федун войдёт в другую, будет то же самое.
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Oleg Olegov
У Спартака слишком мало вратарей для Карпина.
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dreamstep
Арнольдыч наверное после футбола боится из своего кабинета выйти, там Зарема в ярости бегает думает что выдать в интернет.
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riverman1980
Тот случай, когда испорченные часы показали точное время.
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Recreated
Пилотная версия, кхм, интересная версия...
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Доктор Верховцев
Зарема — пилотная версия футбольного эксперта.
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maddymaxy
Ответ Николай Кошкин
Пилотная версия👀
Имелось ввиду пелотная версия...
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xyg2rdwzx4
Ответ Lyelik
Если федун войдёт в другую, будет то же самое.
Любая другая бы вообще в этот футбол не совалась и жила бы себе спокойно и нас бы не мучила своими мыслями)
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Balt
Сравнила. В Спартак можно покупать игроков, а в сборной кого вырастили другие клубы с теми и работать.
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Yury Kanareykin
Ответ Данко Лазович
Валеру в Спартак!))
Валерим))
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Эндрю81
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тарасова, Зарема... Отправьте их на какой-то необитаемый остров
Там Мамаевым уже занято.
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Древний спартач
Странно , а сегодня игра была ? На поле я увидел сброд контуженных дровосеков в лице этой , с позволения сказать , "сборной" .
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Данко Лазович
Валеру в Спартак!))
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ни первый_ни последний
пилотная версия это ты нефтетутка а валеру не трогать
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Сергей Хрищанович
Ответ Mixos Demid
Так в чемпионате России нет сборной Катара! К счастью для Зенита!
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Игорь Пичугин
У Карпина не получится в Спартаке, Заремую!
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Oleg Olegov
Ответ Даниил К
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Да уже приходил, и уже был чемпионом. Оборона такая была, что до сих пор портреты Родри и Инсауральде по всему Тушино развешаны, кумиры поколения.
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Иван Егурнов
Ответ Даниил К
Я про сейчас, тогда он без опыта как то второе место занял.
7 лет сидел в Спартаке на двух должностях и не успел набраться опыта? Да он какой был, такой и остался
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Эндрю81
Ответ Даниил К
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Тогда ему как раз легче было. Многое прощалось. Сейчас бы ему спуску не дали - сразу пинка под зад бы отвесили.
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Алешка Терминатор
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AuroraBorealis
Ответ Алешка Терминатор
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Без седла
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