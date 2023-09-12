Зарема об игре сборной России: «Если Карпин придет в «Спартак», будет то же самое. Пилотная версия для адептов «Валера, верим». Нравится?»
Зарема Салихова иронично отозвалась об игре сборной России в сентябрьских матчах.
Сборная России сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче (1:1), сравняв счет на 90-й минуте. Ранее команда провела две игры против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).
«Если Карпин придет в «Спартак», будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра?
Это для адептов «Валера, верим» пилотная версия», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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