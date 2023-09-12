Аршавин о результатах сборной России: «Мне вообще без разницы. Сейчас столько сборных… Трудно уследить, кто, где, с кем и как играет»

Андрей Аршавин заявил, что ему все равно, побеждает сборная России или нет.

Сегодня россияне на выезде сыграли вничью с командой Катара (1:1) в товарищеском матче.

– Я не смотрел матч – мне нечего сказать.

– сейчас должна играть на победу?

– Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.

– Сборная должна собираться?

– Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет, – сказал бывший футболист сборной России и «Зенита».

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

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