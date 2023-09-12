Аршавин о результатах сборной России: «Мне вообще без разницы. Сейчас столько сборных… Трудно уследить, кто, где, с кем и как играет»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Андрей Аршавин заявил, что ему все равно, побеждает сборная России или нет.

Сегодня россияне на выезде сыграли вничью с командой Катара (1:1) в товарищеском матче.

– Я не смотрел матч – мне нечего сказать.

Сборная России сейчас должна играть на победу?

– Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.

– Сборная должна собираться?

– Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет, – сказал бывший футболист сборной России и «Зенита».

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

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33 комментария

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nw5ur4qat9
Игра сборной это проблемы сборной)))
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Шагри
Ответ nb8dwryv56
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Речь про второй состав первой сборной, который играл вчера с египтянами 🤦‍♂️
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dreamstep
Согласен с Аршавиным, Валера столько народу вызвал, играют все подряд, нет разницы особо как сыграют. После матчей с киргизами вообще лучше не следить.
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Олег Ивакин
Я/МЫ/АРШАВИН
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Дмитрий Иванов
Все мы немного Аршавин
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Андрей маяк
Ответ Евгений Шазиев
Умным он никогда не был. Сейчас столько сборных. А раньше их сколько было? Две или четыре? И раньше, это когда?
Раньше - это тогда. Сборная играла в конкретных турнирах, а не с первыми командами Азии и с U23 Африки и ещё с кем - то.
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Артём Амирджанян
Ответ Noken
Симуляция нормальности, как и везде. Я сам в шоке с того, что кому-то не плевать на сборную, которая не показывала игры уже 5 лет, в которой 1,5 нормальных футболиста и это при том, что никаких целей перед деревянными даже не стоит — они просто собираются на поле просто потому что…
5 лет не показывала игры? ЧМ хороший провели, отбор на Евро 2020, отбор на ЧМ 2022
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Мексиканская песня
Ответ Шагри
Речь про второй состав первой сборной, который играл вчера с египтянами 🤦‍♂️
Надеюсь, есть первый состав второй сборной.
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nb8dwryv56
Ответ Шагри
Речь про второй состав первой сборной, который играл вчера с египтянами 🤦‍♂️
Все, понял, спасибо парни. Затупил
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pelod
и сколько же сейчас сборных?
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Groznyi2024
Ответ Мукунку хороший
Зенитчиков там было три человека.. Эти трое и боролись с Хорватами на равных..?
Все так. Это были системообразующие игроки. Кузяев, Караваев, Мостовой, да тот же Ерохин
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Zed_patriot
Ответ nb8dwryv56
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да, не было квази-государств
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Олег Сагайдачный
Набрали в сборную кто в клубах зачастую сидит на лавки. Просмотр "звёзд" Валера устроил. Нет таких у нас, и команды нет как таковой.
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Zed_patriot
одни предатели вокруг, вот Милонов патриот
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Артём Вишняков
Ожидания игроков сборной - это их проблемы.
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Noken
Симуляция нормальности, как и везде.

Я сам в шоке с того, что кому-то не плевать на сборную, которая не показывала игры уже 5 лет, в которой 1,5 нормальных футболиста и это при том, что никаких целей перед деревянными даже не стоит — они просто собираются на поле просто потому что…
+4
-4
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nb8dwryv56
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