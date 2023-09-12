Аршавин о результатах сборной России: «Мне вообще без разницы. Сейчас столько сборных… Трудно уследить, кто, где, с кем и как играет»
Андрей Аршавин заявил, что ему все равно, побеждает сборная России или нет.
Сегодня россияне на выезде сыграли вничью с командой Катара (1:1) в товарищеском матче.
– Я не смотрел матч – мне нечего сказать.
– Сборная России сейчас должна играть на победу?
– Мне, честно, вообще без разницы. Как сборная сыграла, так и сыграла. Непонятно, когда сборная России сыграет в следующий раз. Очень трудно оценивать, чего можно добиться в таких играх.
– Сборная должна собираться?
– Не знаю. Сейчас столько сборных… Трудно уследить за всеми: кто, где, с кем и как играет, – сказал бывший футболист сборной России и «Зенита».
«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!
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Я сам в шоке с того, что кому-то не плевать на сборную, которая не показывала игры уже 5 лет, в которой 1,5 нормальных футболиста и это при том, что никаких целей перед деревянными даже не стоит — они просто собираются на поле просто потому что…