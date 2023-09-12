Чалов про 1:1 с Катаром: «Не все так однозначно. Не снимаем с себя ответственность, хотим побеждать в каждой игре»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Федор Чалов проанализировал ничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

О первых 20 минутах

«Должны были забить в первые минут 20 – тогда игра по-другому складывалась бы. Моменты были, в частности, у меня. Можно было сделать игру полегче.

Нас хватило физически. Они были хорошо готовы. В этом плане были в плюс-минус одинаковом физическом состоянии».

О ходе матча

«Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнерам. Ничего страшного не случилось. К следующим играм сборной мы подойдем еще более сильными.

Надо разбирать игру. Не все так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу – может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра бы сложилось по-другому. Катар – хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идем дальше».

Об Александре Головине

«Удалось хорошо пообщаться с Головиным за эти 10 дней. Он много чего интересного рассказывает. Мы все с ребятами с большим воодушевлением слушаем его. Пример Головина вдохновляет всех».

О ситуации сборной России

«Прекрасно понимаем, что все хотят видеть победы. Не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать, но, возможно, сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть. Мы в каждой игре хотим побеждать.

Если бы играли официальные матчи, состояние было бы совсем другое. Мы сыграли товарищескую игру в хороших условиях. Сыграли за сборную при зрителях на отличном стадионе. Вижу позитив!» – сказал форвард ЦСКА.

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11 комментариев

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Mixos Demid
Кто следующий? Бурунди? Папуа Новая гвинея?
+3
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валя_стакан
Ответ Mixos Demid
Кто следующий? Бурунди? Папуа Новая гвинея?
В сборной Бурунди ЦЗ в Ницце играет- 12 млн евро на трансфермаркте стоит у нас таких и близко нет
+2
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VanyaVanya063
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леннорыч-абрамович
Базеля на тебя нет.
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ShadyL
Не все так однозначно, всей правды мы не знаем) вдруг Россия еще 5 забила, но просто никто не заметил
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Alexander Rakhilkin
«мы подойдем еще более сильными» - т.е. в этой игре были просто сильными
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Саша Пушкин
Ответ saneks94
Федя, да всем всё равно, не парься ты так 😅
Ему тоже.
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Алексей Сергеевич
Ответ Mixos Demid
Кто следующий? Бурунди? Папуа Новая гвинея?
Гондурас!
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