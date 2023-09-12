Анзор Кавазашвили: «Сборная России не заслуживает моего внимания на данный момент. Я профессионал и люблю команды, умеющие играть в футбол»
Анзор Кавазашвили сказал, что сборная России не заслуживает его внимания.
Россияне на выезде сыграли вничью с Катаром (1:1) в товарищеской игре.
«Я не смотрел матч. На данный момент сборная России не заслуживает моего интереса и внимания.
Я профессионал и люблю команды, которые умеют играть в футбол. Сейчас продолжаются эксперименты, поиски какие-то у Валерия Георгиевича [Карпина]…
Когда будет 22 человека в составе нашей национальной команды, тогда и можно будет следить за нашей командой. Зачем нервничать, смотреть это? У меня нервов не хватает.
Какой вообще счет? Я не знаю. 1:1? Ха-ха-ха. Мда», – заявил экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР, а также бывший член комитета по этике.
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ха-ха- ха, мда.
Или опять пропуск препаратов?
Теперь вопрос возникает, почему тогда Спартак обсуждает постоянно