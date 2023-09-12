Анзор Кавазашвили: «Сборная России не заслуживает моего внимания на данный момент. Я профессионал и люблю команды, умеющие играть в футбол»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу Анзор Кавазашвили товарищеские матчи (сборные) Футбол

Анзор Кавазашвили сказал, что сборная России не заслуживает его внимания.

Россияне на выезде сыграли вничью с Катаром (1:1) в товарищеской игре.

«Я не смотрел матч. На данный момент сборная России не заслуживает моего интереса и внимания.

Я профессионал и люблю команды, которые умеют играть в футбол. Сейчас продолжаются эксперименты, поиски какие-то у Валерия Георгиевича [Карпина]…

Когда будет 22 человека в составе нашей национальной команды, тогда и можно будет следить за нашей командой. Зачем нервничать, смотреть это? У меня нервов не хватает.

Какой вообще счет? Я не знаю. 1:1? Ха-ха-ха. Мда», – заявил экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР, а также бывший член комитета по этике.

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18 комментариев

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Александр Зубков
Бывший председатель комитета по этике заявил:
ха-ха- ха, мда.
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JENNINGS
Дед, ну вторник же, не пятница, не суббота
Или опять пропуск препаратов?
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Этот Райола хочет денег
Тот случай, когда сборная действительно объединяет- и адекватов, и фриков, и неадекватов во мнении о себе)
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Alex Slobodskikh
Про умеющие играть понятно
Теперь вопрос возникает, почему тогда Спартак обсуждает постоянно
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Mihamoscow
Тот ещё патриот , выигрывает - люблю , не выигрывает - не люблю …
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Сборная никакая. Но ты ещё хуже. Твоё мнение не интересно, в одном ряду для меня с Губерниевым, Родниной, Терюшковым...
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f0mk4
Когда мы перестанем заслуживать посты с мнением этого подопечного
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Andrey Kulchitsky
какой важный курица
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Антон Фалафель
Кавазыч всё по делу разложил.
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Pok_Toholo
Ну понятно, гораздо приятнее наслаждаться чемпионством спартака
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Ковид 07.10.52
Кругом профессионалы, а футбол в одном месте...так не бывает...или мы сильны или нет профессионалов....
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валя_стакан
Ответ f0mk4
Когда мы перестанем заслуживать посты с мнением этого подопечного
Какая сборная такие и оналитеги
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