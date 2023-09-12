Геркус о ничьей с Катаром: «К вопросу о том, что России делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень. Одной левой не получается»
Илья Геркус считает сборные из Азии сопоставимыми по уровню с Россией.
Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» подвел итоги товарищеского матча сборных России и Катара, завершившегося вничью (1:1).
«Ну вот, к вопросу о том, что нам делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень.
Уровень вполне приличный, есть с кем играть. Одной левой не получается. Шапками тоже не закидываются. Чтобы обыгрывать крепкие азиатские сборные, нужно поработать», – написал Геркус в своем телеграм-канале.
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