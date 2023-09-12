Геркус о ничьей с Катаром: «К вопросу о том, что России делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень. Одной левой не получается»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Илья Геркус Футбол

Илья Геркус считает сборные из Азии сопоставимыми по уровню с Россией.

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» подвел итоги товарищеского матча сборных России и Катара, завершившегося вничью (1:1).

«Ну вот, к вопросу о том, что нам делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень.

Уровень вполне приличный, есть с кем играть. Одной левой не получается. Шапками тоже не закидываются. Чтобы обыгрывать крепкие азиатские сборные, нужно поработать», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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8 комментариев

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Alex Rhea
Когда и там тянуть не будем, то в Океанию заявимся, только надо подождать, пока Новая Зеландия в Азию уйдёт и стыки с ЮА отменят, а то тоже тяжело будет.
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Johny Ivanov
Ну теперь давайте ныть. Не играть вообще? Не получать опыт?
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NottinghamForest
Может быть для спокойствия заявиться в Океанию? Или создать новую конфедерацию. Например, Арктическую
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Назар Игорь
Тут не только одно левой, тут и двумя правыми делать нечего, особливо с таким гениальным тренером.
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Никому_никабельный
Смотри Валере так не скажи
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Лука Тони 9
Уже можно было раз десять подать заявку,вместо этого одни бесконечные дискуссии на тему перехода.Сейчас какие нибудь эксперты снова расскажут что в Азии кроме японцев и корейцев играть не с кем и все забудется.
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