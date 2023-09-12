Геркус о ничьей с Катаром: «К вопросу о том, что России делать в Азиатской конфедерации и какой там уровень. Одной левой не получается»

Илья Геркус считает сборные из Азии сопоставимыми по уровню с Россией.

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» подвел итоги товарищеского матча сборных России и , завершившегося вничью (1:1).

«Ну вот, к вопросу о том, что нам делать в конфедерации и какой там уровень.

Уровень вполне приличный, есть с кем играть. Одной левой не получается. Шапками тоже не закидываются. Чтобы обыгрывать крепкие азиатские сборные, нужно поработать», – написал в своем телеграм-канале.

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