Сергей Волков: «У игроков Катара сумасшедшая скорость, постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел»
Сергей Волков рассказал, в чем игроки сборной Катара превосходят футболистов РПЛ.
«Катар – интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ.
Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел», – сказал 21-летний защитник, представляющий «Краснодар».
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А ведь Катар занял последнее место в своей группе...
Но что в РПЛ пешеходят - давно не секрет
Всегда вспоминаю даже не Рассказова, что бросил бежать за мячом на линии аута,
А как наши защи на Евро(далеко не последние причём) отбивали друг другу пятюни, пока Словакия быстро разыграла угловой и забила 😂😂