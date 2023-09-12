Сергей Волков: «У игроков Катара сумасшедшая скорость, постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Сергей Волков 2002 Футбол

Сергей Волков рассказал, в чем игроки сборной Катара превосходят футболистов РПЛ.

«Катар – интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ.

Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел», – сказал 21-летний защитник, представляющий «Краснодар».

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32 комментария

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Roman
Раньше наших защитников Лукаку ничем не удивлял, а теперь их в шок повергает уровень игроков Катара... Да, друзья, времена как поменялись 😀
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Александр Зубков
Фигасе. За спину открываются. Вот это уровень!
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igor.igorev
Ответ ПавелАвер
Россия не футбольная страна , да и страна с нашим геостратегом уже даже и не спортивная вовсе
Точно. Потому как все сидят на сайтах или футбол смотрят вместо того, чтобы заниматься спортом. А виноват конечно же Президент страны по мнению тех кто ни разу в жизни не играл в футбол.
+19
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Автомобилист Зажопинск
Ну это кабзда, товарищи. Приплыли. Боюсь представить, что бы с этим Волковым после матча с Францией случилось бы
+11
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Гоша Пугач
Помните как кто-то из российских футболистов говорил, что сборная точно вышла бы из группы на чм в Катаре?

А ведь Катар занял последнее место в своей группе...
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сам ГазПром
Ответ Roman
Раньше наших защитников Лукаку ничем не удивлял, а теперь их в шок повергает уровень игроков Катара... Да, друзья, времена как поменялись 😀
Тут еще кто то о еврокубках вспоминает. Уже сейчас будет долгое очищение лигой конференций.
+8
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Михаил Опякин
Это какой-то..... позор
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dreamstep
Волков привык что в РПЛ нападающие стоят, на них тупо выбивают или вешают. А тут шок, люди играют в футбол.
+6
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ПавелАвер
помню матчи Зенита против Дортмунда. Дзюба оба матча простоял и руками разводил
+3
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Tony Lee
Ты просто космос, Катар?)))
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King_X
Кого-то мож удивляет
Но что в РПЛ пешеходят - давно не секрет
Всегда вспоминаю даже не Рассказова, что бросил бежать за мячом на линии аута,
А как наши защи на Евро(далеко не последние причём) отбивали друг другу пятюни, пока Словакия быстро разыграла угловой и забила 😂😂
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Константин Эсперов
Волков не застал времён еврокубков , скоро все такие будут удивляться Катарам и Саудам
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иван кочубей
а мы думали, что они квадратным мячиком играют.
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igo sarSM
Ответ Roman
Раньше наших защитников Лукаку ничем не удивлял, а теперь их в шок повергает уровень игроков Катара... Да, друзья, времена как поменялись 😀
через пару лет их сборная Гибралтара по полю гонять будет
+2
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Миндовг
Так это Америка виновата
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igor.igorev
Ответ ПавелАвер
С допингом на олимпиаде тоже как то случайно вышло и не раз?
А кто-то заставляет принимать допинг? В нём виноваты тренеры, слабо разбираются в фармацевтике, дают глотать то, что на Западе уже не употребляют и потому это стало допингом. Норвежцы все вон астматики, глотают допинг и всё нормально. Неужели так сложно у нас такое сделать?
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igor.igorev
Ответ ПавелАвер
Я скажу так , каждый выбрал себе профессию по жизни. И если каждый россиянен будет так работать у себя на работе как эти бездари играть в футбол за миллионы рублей. Во что превратится страна?
Так пора прекращать платить миллионы этим кривоногим. Должно же когда-то это дойти до руководства клубов.
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Альберт Адиян
Ответ igor.igorev
Так пора прекращать платить миллионы этим кривоногим. Должно же когда-то это дойти до руководства клубов.
Так причём тут руководство клубов, у нас почти все клубы либо государственные либо принадлежат госкомпанией, у нас футболом занимается государство и представляет из себя это самое государство в миниатюре.
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