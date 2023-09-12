Сергей Волков: «У игроков Катара сумасшедшая скорость, постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел»

Сергей Волков рассказал, в чем игроки сборной Катара превосходят футболистов РПЛ.

« – интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ.

Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в я еще не видел», – сказал 21-летний защитник, представляющий « ».

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