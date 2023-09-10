Антони прокомментировал обвинения в связи с агрессией по отношению к девушкам.

«Разумеется, моя карьера не завершена. Сейчас трудные времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды (слова «В дерево, которое не дает плодов, никто не бросает камни» принадлежат персидскому поэту Саади – Sports.ru).

У меня не было ничего, я прошел через большие сложности и сейчас нахожусь в одной из тяжелейших ситуаций в своей жизни: меня обвинили в том, чего я не делал.

Поначалу ты становишься примером для многих людей, но из-за обилия лжи тебя в конечном счете начинают закидывать камнями, это начинает делать каждый.

Я смотрю на маму, на свою семью, и понимаю, что мама знает, какой я человек на самом деле. И я смотрю на людей, которые следят за мной с тех пор, как я был совсем юным, вижу их страдания... Это нелегко.

Непросто, когда тебя распинают, а рот твой закрыт. Не кажется ли вам, что мне хотелось бы что-то сказать в свою защиту, показать людям, какой я на самом деле? Мне бы этого хотелось», – сказал вингер « » в интервью SBT.

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