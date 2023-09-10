Антони про обвинения в насилии над женщинами: «Мама говорит, что камни бросают в дерево, которое дает плоды. Меня распинают с закрытым ртом. Я бы хотел показать, какой я на самом деле»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия светская хроника девушки и спорт Антони Футбол

Антони прокомментировал обвинения в связи с агрессией по отношению к девушкам.

«Разумеется, моя карьера не завершена. Сейчас трудные времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды (слова «В дерево, которое не дает плодов, никто не бросает камни» принадлежат персидскому поэту Саади – Sports.ru).

У меня не было ничего, я прошел через большие сложности и сейчас нахожусь в одной из тяжелейших ситуаций в своей жизни: меня обвинили в том, чего я не делал.

Поначалу ты становишься примером для многих людей, но из-за обилия лжи тебя в конечном счете начинают закидывать камнями, это начинает делать каждый.

Я смотрю на маму, на свою семью, и понимаю, что мама знает, какой я человек на самом деле. И я смотрю на людей, которые следят за мной с тех пор, как я был совсем юным, вижу их страдания... Это нелегко.

Непросто, когда тебя распинают, а рот твой закрыт. Не кажется ли вам, что мне хотелось бы что-то сказать в свою защиту, показать людям, какой я на самом деле? Мне бы этого хотелось», – сказал вингер «Манчестер Юнайтед» в интервью SBT.

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22 комментария

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Антон Жигулов
Я хороший, вот справка от мамы
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blаncо
Там, где Стэтхэм учился, мама Антони преподавала.
+33
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Jan Paskel
странные алюзии у его мамы. И сын у его мамы странный
+12
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+12
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ОттоДракула
Ответ rigobersong
Форрест Гамп : "Мама говорит, что кто дурак, тот сам знает".
Вообще-то мама говорит, что жизнь-как коробка шоколадных конфет.
+9
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rigobersong
Форрест Гамп : "Мама говорит, что кто дурак, тот сам знает".
+9
-2
+7
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оле - топ юрген - клоп
Ответ ОттоДракула
Вообще-то мама говорит, что жизнь-как коробка шоколадных конфет.
Вообще-то, мама говорит - это всё план тормозит
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Anton Kortenko
а зачем бросать камни в деревья, которые дают плоды? Саади явно косил под Омара Хайама, но не смьогъ
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Копатель морей
"Показать людям, кто я на самом деле?"
Да это и на поле прекрасно видно: любая стычка если не начинается Спиннером, то уж точно он там принимает самое активное участие
А потом еще говорит, как я могу кого-то бить)))
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sbvinn
У меня яблоня чот на даче затухла, не плодоносит. Поеду в нее камни покидаю, нельзя не верить самой маме Антони.
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Morning Again
Любая мама будет оправдывать своего ребенка, даже если он будет самым жестоким агрессором. Так что так себе аргумент, Антони.
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Геннадий Тимченко
первый ученик Данни Алвеса❓🤔 пусть уж лучше молчит, а то потом, как у его кумира будет 10 разных версий одного события
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Booligan
Ответ Anton Kortenko
а зачем бросать камни в деревья, которые дают плоды? Саади явно косил под Омара Хайама, но не смьогъ
Саади это и есть Омар Хайям. Точнее ряд персидских поэтов, в том числе Саади.
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A.G
Ответ Антон Жигулов
Я хороший, вот справка от мамы
"Я тот самый сын подруги вашей мамы"
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Аврал
Мама...думаю мама Чекатило тоже была хорошего мнения о сыночке.Мама, как аргумент не катит...
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Водяра
“Я бы хотел показать, какой я на самом деле»

Ну че, ждём больше жертв.
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timerassl
Полностью оправдан!
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Алекс Ну
Прикрылся матерью, которая в любом случае ничего плохого о своём сыне не скажет, чтобы он не сделал.
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SayCoffet
Скорее похоже на новую цитату от Джейсона Стэтхема
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Cearvm
Интервью Антони очень странные, реально стремно читать последние новости. То «Люди увидят правду», теперь «Мама говорит, что камни бросают в дерево, которое дает плоды». Зачем вообще говорить такое, он не понимает, что эти слова не делают его мудрецом, а только вызывают больше вопросов?))
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Стахович
Много болтает
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