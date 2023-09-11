Инвесторы «Барсы» запросили у клуба отчет о деле Негрейры на фоне заявления суда о «коррупции». Они хотят оценить риски финансирования модернизации «Камп Ноу»

Теги Барселона Ла Лига бизнес Камп Ноу стадионы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Дело Негрейры» может негативно повлиять на финансирование стадиона «Барсы».

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Недавно судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете.

Эта ситуация обеспокоила инвесторов, финансирующих проект Espai Barça, в рамках которого проводятся ремонтные работы на «Камп Ноу», возведение новых инфраструктурных объектов и модернизация прилегающей к стадиону территории.

Как сообщает As со ссылкой на El Debate, инвесторы запросили у «Барселоны» отчет о ситуации, чтобы оценить риски. Запрос был отправлен вскоре после заявления судьи о коррупции.

Кроме того, один из американских банков, кредитующих каталонцев, также готовит отчет о рисках из-за беспокойства некоторых инвесторов. Они опасаются, что «Барса» не сможет расплатиться по своим обязательствам в худшем случае.

После получения отчета инвесторы решат, продолжать ли финансировать проект. Утверждается, что соглашение может быть расторгнуто, если клуб будет наказан в рамках какого-либо уголовного процесса. 

«Барселона» получила 1,45 млрд евро от 20 инвесторов в рамках проекта финансирования Espai Barça. Сделка была согласована с представителями американского инвестиционного банка Goldman Sachs. 

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4 комментария

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RM
В отчёте Лапорта ответил: "Да всё нормально будет"
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Ложный Латераль
Покажите им комментарии на спортс. Там уже давно всем доказали, что если нет улик, то и взяток не было)
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