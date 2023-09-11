Инвесторы «Барсы» запросили у клуба отчет о деле Негрейры на фоне заявления суда о «коррупции». Они хотят оценить риски финансирования модернизации «Камп Ноу»

«Дело Негрейры» может негативно повлиять на финансирование стадиона «Барсы».

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Недавно судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете.

Эта ситуация обеспокоила инвесторов, финансирующих проект Espai Barça, в рамках которого проводятся ремонтные работы на « », возведение новых инфраструктурных объектов и модернизация прилегающей к стадиону территории.

Как сообщает As со ссылкой на El Debate, инвесторы запросили у «Барселоны» отчет о ситуации, чтобы оценить риски. Запрос был отправлен вскоре после заявления судьи о коррупции.

Кроме того, один из американских банков, кредитующих каталонцев, также готовит отчет о рисках из-за беспокойства некоторых инвесторов. Они опасаются, что «Барса» не сможет расплатиться по своим обязательствам в худшем случае.

После получения отчета инвесторы решат, продолжать ли финансировать проект. Утверждается, что соглашение может быть расторгнуто, если клуб будет наказан в рамках какого-либо уголовного процесса.

« » получила 1,45 млрд евро от 20 инвесторов в рамках проекта финансирования Espai Barça. Сделка была согласована с представителями американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

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