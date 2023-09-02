Судейский комитет Испании при Негрейре не был беспристрастным. Так решила Гражданская гвардия, расследуя дело о выплатах «Барсы»
Судейский комитет Испании не был беспристрастным во времена работы Хосе Негрейры.
К такому выводу пришла Гражданская гвардия Испании, подготовив отчет по требованию Следственного суда Барселоны.
Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.
Каталонский клуб утверждал, что оплачивал отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.
Гражданская гвардия пришла к выводу, что во времена работы Негрейры комитет принимал решения, которые «не всегда были основаны на спортивной беспристрастности». Об этом сообщает As со ссылкой на El Mundo.
Отмечается, что услуги Негрейры по составлению отчетов для «Барселоны» не были подтверждены никакими документами, кроме выставленных счетов-фактур. Гражданская гвардия указывает, что сама «Барселона» признала перед казначейством «неправомерность расходов» и была вынужден заплатить за это налоговый штраф.
Кроме того, компании, которыми руководил Негрейра, «не предоставили информацию о специалистах, которые занимались предоставлением услуг» и не предоставили «копии видеозаписей, документов или отчетов, в которых конкретизируется консультативная работа».
В отчете также обращается внимание на тот факт, что у Негрейры, несмотря на крупные платежи от каталонского клуба, «не увеличился собственный капитал». Он выводил средства из банков при помощи чеков на предъявителя и снятия наличных на сумму более полумиллиона евро.
Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год
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Хуан Рубиалес, бывший глава кабинета президента Королевской Федерации Футбола Испании в интервью для El Mundo (пару цитат есть на видео):
• «Каждый, кто знал устройство федерации, особенно в те времена, знает, что даже телефонный звонок Негрейры мог изменить многие вещи».
• «Когда он звонил арбитрам и говорил им «в воскресенье матч «Барсы», у нас не может быть скандалов с ними, они очень важный клуб для нас» — это уже влияние на арбитра».
• «Суперкубок Испании мог быть продан и Катару, но сделку остановили, так как тогда Пике бы не получил свою долю, как это произошло в случае продажи соревнования Саудовской Аравии».
• «При Негрейре в федерации была жесткая диктатура: любой, кто не танцевал под дудку Негрейры или его помощника Санчеса Арминио, сразу становился нежелательным и не имел возможности карьерного роста».
Хуан Рубиалес, бывший глава кабинета президента Королевской Федерации Футбола Испании в интервью для El Mundo:
«Все результаты внутренних футбольных соревнований Испании в период выплат Негрейре поставлены под большой вопрос.
Суд будет долгим, но это будет самое громкое дело в истории нашего спорта.
Негрейра имел прямое влияние на арбитров, от его решений зависела их карьера».
Но у барсофанов все равно одна песня: какие ваши доказательства ...))
Нельзя просто так человеку заплатить семь миллионов евро.
Ну подумаешь, что он глава судейского комитета. Он что теперь, не человек?! Это всего лишь совпадение. Вы на Реал, на Реал посмотрите! При Франко они что творили!
- вела ли Барса работу с судьями?
- комитет признает, что работа Нагререйры не была беспристрастной
фанатики Барсы: в ответе не сказано про Барселону!
😂😂😂
Другое дело, что могут не захотеть доказывать и просто дело заболтают в интересах Ла Лиги или политиков. Но это уже другая история.
Вот это ты конечно классно обыграл название Реала
Кстати, что на понедельник задали?
Лапорта, где ПЕНАЛЬТИ?