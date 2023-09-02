Судейский комитет Испании при Негрейре не был беспристрастным. Так решила Гражданская гвардия, расследуя дело о выплатах «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судейский комитет Испании не был беспристрастным во времена работы Хосе Негрейры.

К такому выводу пришла Гражданская гвардия Испании, подготовив отчет по требованию Следственного суда Барселоны.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Каталонский клуб утверждал, что оплачивал отчеты о судьях, которые готовил Негрейра. 

Гражданская гвардия пришла к выводу, что во времена работы Негрейры комитет принимал решения, которые «не всегда были основаны на спортивной беспристрастности». Об этом сообщает As со ссылкой на El Mundo. 

Отмечается, что услуги Негрейры по составлению отчетов для «Барселоны» не были подтверждены никакими документами, кроме выставленных счетов-фактур. Гражданская гвардия указывает, что сама «Барселона» признала перед казначейством «неправомерность расходов» и была вынужден заплатить за это налоговый штраф.

Кроме того, компании, которыми руководил Негрейра, «не предоставили информацию о специалистах, которые занимались предоставлением услуг» и не предоставили «копии видеозаписей, документов или отчетов, в которых конкретизируется консультативная работа».

В отчете также обращается внимание на тот факт, что у Негрейры, несмотря на крупные платежи от каталонского клуба, «не увеличился собственный капитал». Он выводил средства из банков при помощи чеков на предъявителя и снятия наличных на сумму более полумиллиона евро.

Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год

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108 комментариев

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tim_master
Ответ Rus Donskoy
никто ничего не доказал и не докажут.
Стадия 1. Отрицание.
+41
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fcb812
Ответ Cruel Snake
Да накажите уже этот ФК Мем, сколько можно. Просторы ЛЕ они уже видели, теперь пора в сегунду
Следом пойдете дружочек
+26
-9
+17
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Негрейра не был беспристрастен при судейском комитете Испании
+21
-5
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barca1899messi
Ответ Cruel Snake
Ну как же 😂😂😂 когда фанаты сине-гранатовых и они продолжают это делать, всех вокруг называют судейскими... Это Перес все купил, говорили они. Вот они судейские официально
опять же до сих пор неофициально ничего не подтверждено ничего не доказано Так что харе высовывать свой лошадиный язык на плечи
+33
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M93
А почему Спортс не даёт такую информацию? )

Хуан Рубиалес, бывший глава кабинета президента Королевской Федерации Футбола Испании в интервью для El Mundo (пару цитат есть на видео):

• «Каждый, кто знал устройство федерации, особенно в те времена, знает, что даже телефонный звонок Негрейры мог изменить многие вещи».

• «Когда он звонил арбитрам и говорил им «в воскресенье матч «Барсы», у нас не может быть скандалов с ними, они очень важный клуб для нас» — это уже влияние на арбитра».

• «Суперкубок Испании мог быть продан и Катару, но сделку остановили, так как тогда Пике бы не получил свою долю, как это произошло в случае продажи соревнования Саудовской Аравии».

• «При Негрейре в федерации была жесткая диктатура: любой, кто не танцевал под дудку Негрейры или его помощника Санчеса Арминио, сразу становился нежелательным и не имел возможности карьерного роста».
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Rus Donskoy
никто ничего не доказал и не докажут.
+51
-37
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Homelender_666
Так за что платила Барса, раз услуги по составлению отчётов ничем не подтверждены? И что значит "не испытал увеличения капитала"?
+20
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M93
В продолжение.

Хуан Рубиалес, бывший глава кабинета президента Королевской Федерации Футбола Испании в интервью для El Mundo:

«Все результаты внутренних футбольных соревнований Испании в период выплат Негрейре поставлены под большой вопрос.

Суд будет долгим, но это будет самое громкое дело в истории нашего спорта.

Негрейра имел прямое влияние на арбитров, от его решений зависела их карьера».

Но у барсофанов все равно одна песня: какие ваши доказательства ...))
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Слончик
Дожились!
Нельзя просто так человеку заплатить семь миллионов евро.
Ну подумаешь, что он глава судейского комитета. Он что теперь, не человек?! Это всего лишь совпадение. Вы на Реал, на Реал посмотрите! При Франко они что творили!
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tim_master
Ответ Nike of FW
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Стадия 2. Гнев.
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Shumer
Ответ BananaMantana
на один отмененный чистейший год сколько было левых удалений, пенальти и прочих фолов? уже не одна инстанция Испании признает, что Барсамвела работу с судьями. Но наказания конечно не будет. наказание = удар по ЛаЛиге. такие дела. но как было до этого, так и останется после. судейский клубишко, фанаты которого обвиняли в работах с судьями всех подряд и особенно главного соперника, видя весь цирк, что творилсямв матчах Барселоны 😂
Сколько? Лишь бы писать. Сколько пенальти пробил реал за эти годы, и сколько барса. Сравните для начала, а потом пишите.
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Homelender_666
Ответ barca1899messi
так как они ничего доказать не могут они ещё будут пару лет фигнёй страдать и писать всякую чушь Так что там даже читать нечего они доказали что он брал за что брал непонятно от кого брал Непонятно И куда девал непонятно Но точно брал шикарные новости
Может клуб и не при делах, но Негрейра - мутный тип, дела которого стоит тщательно проверить.
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FanRocstar
Ответ Cruel Snake
Да накажите уже этот ФК Мем, сколько можно. Просторы ЛЕ они уже видели, теперь пора в сегунду
Вадрид есть Вадрид, уже было ясно что Перес и в этом сезоне купил судей.)
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BananaMantana
Ответ MESSIya
Не был беспристрастен. Но не указано,что именно в пользу Барселоны. На этом можно расходиться.
а на основе чего вообще шла проверка? не на основе работы Барсы с судьями?
- вела ли Барса работу с судьями?
- комитет признает, что работа Нагререйры не была беспристрастной

фанатики Барсы: в ответе не сказано про Барселону!

😂😂😂
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Alex_V69
Ответ Rus Donskoy
никто ничего не доказал и не докажут.
Есть факт платежей по фиктивному договору. Это уже установлено. В целом, этого достаточно. Клуб платил главе комитета деньги, а обосновать платежи не может. Платил только да тех пор, пока он не ушел со своего поста. Тут что-то еще надо доказывать?!)
Другое дело, что могут не захотеть доказывать и просто дело заболтают в интересах Ла Лиги или политиков. Но это уже другая история.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ vfhmsqqp7v
Комментарий удален модератором
вот вот бро, за реал такие и болеют как ты написал!! респект тебе за правду!
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Ramil Usmanov
А что это - гражданская гвардия Испании?
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Ghh Rtt
Вот и суть мнимого величества,8 миллионов судейкам в Испании 20 в Европе, лжецы и банкроты
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Your Friend
@Алексей Белоус, уважаемый автор статьи, можно пожалуйста ссылку на статью AS, почему то я зашел и не нашел данной статьи в новостном источнике на который вы ссылаетесь
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Nike of FW
после перехода Мбапе в Реал журналистам as+s уже не чем порадовать фанбазу одного мадридского клуба .....(((( беда 😭😭😭
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Никита Воронин
Ответ BananaMantana
на один отмененный чистейший год сколько было левых удалений, пенальти и прочих фолов? уже не одна инстанция Испании признает, что Барсамвела работу с судьями. Но наказания конечно не будет. наказание = удар по ЛаЛиге. такие дела. но как было до этого, так и останется после. судейский клубишко, фанаты которого обвиняли в работах с судьями всех подряд и особенно главного соперника, видя весь цирк, что творилсямв матчах Барселоны 😂
Куча слов и ни одного официального доказательства😁
+3
-1
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Пацанчик реальный
Ответ FC.Barcelona
Как только Барса оправляется в прессе от грязи, с позитивным имиджем. Умыла Реал по трансферам, при этом потратила всего 3,4 млн. и теперь баланс плюс 101 млн. Тогда как Реал потратил 140 млн и в минусе на 120. Тут же какая-то газетенка начинает набрасывать то, что вообще не обсуждают в Испании.
Гражданская гвардия пришла к такому выводу,но рИчажный будет писать о том,что все это выдумки какой-то газеты!Воистину рИжачные самые потешные люди в мире!
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yarmuck
Ответ Cruel Snake
Ну как же 😂😂😂 когда фанаты сине-гранатовых и они продолжают это делать, всех вокруг называют судейскими... Это Перес все купил, говорили они. Вот они судейские официально
Имеют право, да и основания есть
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Аморалинни
Ответ Михаил Кулаков
Комментарий удален модератором
"Среал"
Вот это ты конечно классно обыграл название Реала
Кстати, что на понедельник задали?
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Bob Ganiev
Лапорта, перестань перечислять деньги Негрейре с референсом "мадрид"! 3 игры = 3 скандала. судьи всё еще думают, что это мадрид платит им!
Лапорта, где ПЕНАЛЬТИ?
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