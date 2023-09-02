Судейский комитет Испании при Негрейре не был беспристрастным. Так решила Гражданская гвардия, расследуя дело о выплатах «Барсы»

Судейский комитет Испании не был беспристрастным во времена работы Хосе Негрейры.

К такому выводу пришла Гражданская гвардия Испании, подготовив отчет по требованию Следственного суда Барселоны.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Каталонский клуб утверждал, что оплачивал отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.

Гражданская гвардия пришла к выводу, что во времена работы Негрейры комитет принимал решения, которые «не всегда были основаны на спортивной беспристрастности». Об этом сообщает As со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что услуги Негрейры по составлению отчетов для «Барселоны» не были подтверждены никакими документами, кроме выставленных счетов-фактур. Гражданская гвардия указывает, что сама «Барселона» признала перед казначейством «неправомерность расходов» и была вынужден заплатить за это налоговый штраф.

Кроме того, компании, которыми руководил Негрейра, «не предоставили информацию о специалистах, которые занимались предоставлением услуг» и не предоставили «копии видеозаписей, документов или отчетов, в которых конкретизируется консультативная работа».

В отчете также обращается внимание на тот факт, что у Негрейры, несмотря на крупные платежи от каталонского клуба, «не увеличился собственный капитал». Он выводил средства из банков при помощи чеков на предъявителя и снятия наличных на сумму более полумиллиона евро.

Отчеты Негрейры о судьях для «Барсы» занимают 2-3 страницы, поверхностны и написаны неграмотно. Ему платили более 430 000 евро в год

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку