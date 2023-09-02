Хави не согласен, что судейский комитет Испании не был беспристрастным при Негрейре: «Никогда не чувствовал, что мне подсуживают»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави не согласен, что судьи в Ла Лиге .

Ранее стало известно, что Гражданская гвардия Испании пришла к выводу, что технический комитет судей (CTA) во времена работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры не был беспристрастным. Правоохранительный орган расследовал выплаты «Барселоны» бывшему вице-президенту CTA.

«Я уже говорил это много раз. За 17 лет в первой команде и сейчас в качестве тренера я никогда не чувствовал, что мне подсуживают.

Я категорически не согласен с Гражданской гвардией», – сказал главный тренер «Барселоны».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даулет Калмагамбет
Конечно он так скажет, потому что привык с начала карьеры
+75
-27
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
А как же полуфинал с "Челси" в 2009-ом?
Там сложно было не почувствовать
+54
-28
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fRsk
Ответ Leon Betov
барсофаны сейчас начнут писать про красную карточку
А её не было? Или удаление за симуляцию Анелька на 60-й минуте это тоже подсуживание Барселоне?)))
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фан Барсы
Ответ Семён Жуйло
Так этого никто не чувствует. Зато все сразу остро чувствуют когда подсуживают другим.
Очень даже правильное мнение. Когда судья делает ошибку в пользу тебя, судья ошибается с кем не бывает. Когда судья ошибается в пользу соперника судья продажный. В футболе судьи много ошибаются даже после вар.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Так этого никто не чувствует. Зато все сразу остро чувствуют когда подсуживают другим.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карен Григорян
Особенно когда альба в 17 пнул газон и за это пенку дали
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Интересно, как можно объяснить то, что в 14 году у Барсы украли чемпионство и подарили Атлетико?
+27
-22
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фан Барсы
Ответ Bazilic
Интересно, как можно объяснить то, что в 14 году у Барсы украли чемпионство и подарили Атлетико?
ты не понимаешь это другое.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raek1
чави не чувствовал, он знал!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eden Hazard
Ответ Даулет Калмагамбет
Конечно он так скажет, потому что привык с начала карьеры
Цену воды узнают когда высыхают источники. У него все с этим в порядке)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ага. Это как на шоу у пике спросили про эвребе. Так он засмеялся и стал сразу менять тему и уходить от разговора.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arctic_Baron
Не, ну ты посмотри! Весь завод чувствует, а он не чувствует!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurikkkk
ахахаха....
Ну да, ну да)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Сложно чувствовать то, что воспринимается как данность
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexlagodny
Хави лучше сейчас помолчать, а то прицепятся к словам и еще дисквалифицируют на несколько игр )))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tc59gxh7sq
Ответ oka79410
А как же полуфинал с "Челси" в 2009-ом? Там сложно было не почувствовать
Причем здесь судейский комитет Испании?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
almatbarsa
Ответ Bazilic
Интересно, как можно объяснить то, что в 14 году у Барсы украли чемпионство и подарили Атлетико?
В 2016/2017 то же самое, не засчитывали чистые голы Барсы, а Реал спокойно забивал с офсайда и выиграл Ла Лигу
+16
-15
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MajestySport
Какой он зануда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SopTecret
болельщиков в комментариях не обманешь, они всё чувствуют)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vals1702
20лет тащили этот каталанский балет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CM1
"Хави не согласен, что судьи в Ла Лиге ." - классная начало новости...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*MVP*
Ответ Даулет Калмагамбет
Конечно он так скажет, потому что привык с начала карьеры
причем привык не только в Испании, но и в ЛЧ
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurikkkk
Ответ Falco27
Эта история с Негрейрой никак не подтверждается конкретными примера судейства в пользу Барсы. Поэтому такое ощущение, что всякие комитеты стригли клубы не за положительные решения, а за то, чтобы не было отрицательных. Это как в моё время все дипломники были обязаны накрывать преподавателям стол с выпивкой на защите диплома, иначе завалят
Серьезно? никак? А как хотя бы то что в ворота Барсы аж 2 года подряд не ставили пенальти?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ charly_54
Сейчас тебе расскажут, что в том матче на самом деле то подсуживали Челси
Так и было.
В жизни не видел прямой красной карточки в середине полуфинала крупного турнира как та, что нарисовали Абидалю.
Позорище. Благо не сказалось на результате никак и трусливый автобус хиддинка вылетел, не прокатил отработанный судейский вариант кореи-2002 у него.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Leon Betov
о, угадал😂 какие вы предсказуемые
Забей. Когда у рижкиберсона в споре со мной закончились аргументы. Он меня в чс поставил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий