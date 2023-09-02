Хави не согласен, что судейский комитет Испании не был беспристрастным при Негрейре: «Никогда не чувствовал, что мне подсуживают»

Хави не согласен, что судьи в Ла Лиге .

Ранее стало известно, что Гражданская гвардия Испании пришла к выводу, что технический комитет судей (CTA) во времена работы не был беспристрастным. Правоохранительный орган расследовал выплаты «Барселоны» бывшему вице-президенту CTA.

«Я уже говорил это много раз. За 17 лет в первой команде и сейчас в качестве тренера я никогда не чувствовал, что мне подсуживают.

Я категорически не согласен с Гражданской гвардией», – сказал главный тренер «Барселоны».

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