«Барселона» согласовала финансирование Espai Barça: 1,45 млрд евро, 20 инвесторов, платежи в течение 24 лет
«Барселона» договорилась о финансовом обеспечении проекта Espai Barça.
Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.
Средства будут предоставлены двадцатью инвесторами. Соглашение предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет.
Клуб начнет рассчитываться по этой операции после завершения работ на «Камп Ноу», используя доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.
В заявлении «Барселоны» отмечается, что ее активы в качестве гарантии не использовались, ипотека на стадион не оформлялась.
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В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%.
Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина:
Сумма кредита: 1 450 000 000
Срок: 288 месяцев
Ставка по кредиту 5.1%
Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42
Общая сумма: 2 516 787 313.42
Ежегодный платёж: 104 866 137.96
Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ
Барселона , до сих пор, самый лакомый кусок(на ряду с Реалом) для всех видов инвесторов, кредиторов(банки), рекламодателей , спонсоров и прочих организаций , желающих извлечь пользу от своих вложений
Скорее ситуации, когда компании получают инвестиции, без всяких обещаний инвесторам - исключения из правил.
Ну а тут вообще ситуация нестандартная. Тут реально очень интересный вопрос под какой % годовых, им дали такие деньги( особенно ту часть, которая на 20-24 года). Это супер необычная история же.
Обычно, ты либо вкладываешься в какой то стартап, который выйдет на биржу на горизонте 10+- лет и ты получишь там свои x10+ от вложенного, в случае успеха. Либо ты покупаешь часть актива, и к каким то дивидендам ты прибавляешь стоимость актива( которая, в случае успешной инвестиции, будет расти вместе с инфлиацией).
А тут, какая то интересная схема в которой реально непонятно, что такого Лапорта предложил инвесторам и как это всё будет оформляться. Короче, без подробностей выглядит мутно.
Рычаги - это условное наименования мер. К которым пришлось обратится. Например продажа части дохода за телеправа... это по сути кредит. Просто обычный кредит, в строчку дохода не впишешь и соответственно по ФФП не пройдешь. А вот продажа дохода с телеправ - это прибыль.
А если общая, то нужно смотреть, как они это будут разбивать по частям. И какую часть они должны отдать в первые 5 лет, а какую в течении 20 лет.