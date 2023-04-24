«Барселона» согласовала финансирование Espai Barça: 1,45 млрд евро, 20 инвесторов, платежи в течение 24 лет

«Барселона» договорилась о финансовом обеспечении проекта Espai Barça.

Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на « », возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.

Средства будут предоставлены двадцатью инвесторами. Соглашение предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет.

Клуб начнет рассчитываться по этой операции после завершения работ на «Камп Ноу», используя доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.

В заявлении «Барселоны» отмечается, что ее активы в качестве гарантии не использовались, ипотека на стадион не оформлялась.

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