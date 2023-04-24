«Барселона» согласовала финансирование Espai Barça: 1,45 млрд евро, 20 инвесторов, платежи в течение 24 лет

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта Камп Ноу деньги Футбол

«Барселона» договорилась о финансовом обеспечении проекта Espai Barça.

Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.

Средства будут предоставлены двадцатью инвесторами. Соглашение предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет.

Клуб начнет рассчитываться по этой операции после завершения работ на «Камп Ноу», используя доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.

В заявлении «Барселоны» отмечается, что ее активы в качестве гарантии не использовались, ипотека на стадион не оформлялась.

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48 комментариев

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Engineer95
Ответ МОСКВА
жаль я мало понимаю, как они не могли потратить лишний миллион на трансферы, задействуя свой сраные рычаги, но при этом финансируют на 1,5 млрд
то, что Барса не может купить игроков не значит что вообще нет денег. Просто лига не разрешает тратить деньги не заработанные клубом на игроков. а на стадион никто не может запретить тратить
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Bob Ganiev
Ответ Тиджани Бабангида
Все эти схемы сложны для понимания,но то,что «Барселона» живет и планирует продолжать жить не по средствам - совершенно очевидно.
финансистов подогнали.
+40
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Traxyla
Ответ МОСКВА
жаль я мало понимаю, как они не могли потратить лишний миллион на трансферы, задействуя свой сраные рычаги, но при этом финансируют на 1,5 млрд
Стадион себя быстро окупит . Барселона рай для туристов , и одно из главных достопримечательностей Ноу Камп
+38
-7
+31
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fatei4
Будут победы будет и бабло рекой. А если как сейчас кряхтя-скрипя, то можно и попасть нехило
+8
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Адилет Асанкожоев
Калькулятор подсказывает, что переплата по кредиту будет немногим меньше суммы самого кредита.

В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%.

Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина:

Сумма кредита: 1 450 000 000
Срок: 288 месяцев
Ставка по кредиту 5.1%
Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42
Общая сумма: 2 516 787 313.42
Ежегодный платёж: 104 866 137.96

Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ
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Try Stelsi
Ответ Тиджани Бабангида
Все эти схемы сложны для понимания,но то,что «Барселона» живет и планирует продолжать жить не по средствам - совершенно очевидно.
Деньги от инвесторов тоже рычаги? Продажа активов? Ещё один мастер финансов)
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Try Stelsi
Ответ Syndycate
Ну вот и денежки на зарплату Месси появились
Все эти вбросы от хейтерков такие смешные, уже не актуально давно, это ведь не один самовлюблённый португалец, который к арабам ушел за 200 лямов в год
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Леван Мкртчян
Ответ Akmor
Это что же такого пообещали боссы Барсы инвесторам, если "ее активы в качестве гарантии не использовались, ипотека на стадион не оформлялась", что вторые готовы дать 1,45 трлн евро?
Инвесторам ничего обещать не нужно, для этого у них есть свои аналитические отделы для просчета рисков.
Барселона , до сих пор, самый лакомый кусок(на ряду с Реалом) для всех видов инвесторов, кредиторов(банки), рекламодателей , спонсоров и прочих организаций , желающих извлечь пользу от своих вложений
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Ара Горн
Ответ Тиджани Бабангида
Все эти схемы сложны для понимания,но то,что «Барселона» живет и планирует продолжать жить не по средствам - совершенно очевидно.
Бред. Это тогда все кроме центрального банка не по средствам живут. Все остальные за счёт кредитных средств работают
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Мохнатый55
Ответ Тиджани Бабангида
Все эти схемы сложны для понимания,но то,что «Барселона» живет и планирует продолжать жить не по средствам - совершенно очевидно.
В среднем по 60 млн в год будут отдавать в течение 24 лет. Где тут не по средствам?
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Forza
Ответ Леван Мкртчян
Инвесторам ничего обещать не нужно, для этого у них есть свои аналитические отделы для просчета рисков. Барселона , до сих пор, самый лакомый кусок(на ряду с Реалом) для всех видов инвесторов, кредиторов(банки), рекламодателей , спонсоров и прочих организаций , желающих извлечь пользу от своих вложений
Ну вообще, презентация своего проекта и составление дорожной карты развития, для инвесторов - это обычное дело, как раз.
Скорее ситуации, когда компании получают инвестиции, без всяких обещаний инвесторам - исключения из правил.

Ну а тут вообще ситуация нестандартная. Тут реально очень интересный вопрос под какой % годовых, им дали такие деньги( особенно ту часть, которая на 20-24 года). Это супер необычная история же.

Обычно, ты либо вкладываешься в какой то стартап, который выйдет на биржу на горизонте 10+- лет и ты получишь там свои x10+ от вложенного, в случае успеха. Либо ты покупаешь часть актива, и к каким то дивидендам ты прибавляешь стоимость актива( которая, в случае успешной инвестиции, будет расти вместе с инфлиацией).

А тут, какая то интересная схема в которой реально непонятно, что такого Лапорта предложил инвесторам и как это всё будет оформляться. Короче, без подробностей выглядит мутно.
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Axs Men
На зп Месси хватит
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Тиджани Бабангида
Все эти схемы сложны для понимания,но то,что «Барселона» живет и планирует продолжать жить не по средствам - совершенно очевидно.
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moldfan
Ответ МОСКВА
жаль я мало понимаю, как они не могли потратить лишний миллион на трансферы, задействуя свой сраные рычаги, но при этом финансируют на 1,5 млрд
Рычаги пришлось задействовать, потому-что иначе не проходили по правилам Лиги, а не потому-что не было возможности привлечь инвестиции или кредитные средства.

Рычаги - это условное наименования мер. К которым пришлось обратится. Например продажа части дохода за телеправа... это по сути кредит. Просто обычный кредит, в строчку дохода не впишешь и соответственно по ФФП не пройдешь. А вот продажа дохода с телеправ - это прибыль.
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Адильхан Абдусаламов
Возьмём ещё один на сестру кредит наше спасенье"
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HI MARS
Ответ Axs Men
На зп Месси хватит
Ну на пару сезонов хватит.А дальше что?
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fbd
Ответ Адилет Асанкожоев
Калькулятор подсказывает, что переплата по кредиту будет немногим меньше суммы самого кредита. В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%. Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина: Сумма кредита: 1 450 000 000 Срок: 288 месяцев Ставка по кредиту 5.1% Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42 Общая сумма: 2 516 787 313.42 Ежегодный платёж: 104 866 137.96 Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ
Скорее всего в текущей ситуации Барса бы не брала в долг деньги на 24 года с фиксированной ставкой (хотя это ж барса, все может). Мне кажется, что они привязали ставку к какому-нибудь бенчу типа либора или ставки местного цб.
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cukken
Ответ rigobersong
Не всем же могут полторамиллиарда подарить как челси, и списать их вникуда, будто их и не было, потом еще 600 млн на трансферы потратить и ни о каком фейр плей речи не идет:) Хотя челси клуб с убытками в 150 млн в год:)
Тсс, не рассказывай им правду, а то плакать будут.
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Forza
Ответ HI MARS
Публиковали.Там переплата равна сумме кредита.Пздц авантюра,учитывая прошлогодние рычаги,с которых потеряли немало ежегодных доходов и неопределённость с будущим из-за дела Негрейры
Переплата общая, или той части, которая на 20-24 года? Потому что если той части, которая на 20-24 года, то это супер выгодно для Барсы. Настолько выгодно, что я не поверю, что там нет каких то доп условий для инвесторов))

А если общая, то нужно смотреть, как они это будут разбивать по частям. И какую часть они должны отдать в первые 5 лет, а какую в течении 20 лет.
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Гарринча ибн Овечкин
ипотеку оформили)
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Ruslan Shulz
за 1,5 ярда можно три новых отстроить
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Ansu Fati
Ответ Адилет Асанкожоев
Калькулятор подсказывает, что переплата по кредиту будет немногим меньше суммы самого кредита. В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%. Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина: Сумма кредита: 1 450 000 000 Срок: 288 месяцев Ставка по кредиту 5.1% Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42 Общая сумма: 2 516 787 313.42 Ежегодный платёж: 104 866 137.96 Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ
Ну или на появление нового Месси, Хави и Иньесты, ну или МСН))
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Александр Граф
Ответ Bob Ganiev
финансистов подогнали.
да, ребята вообще не понимают, что к чему, но мнение свое имеют
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Дмитрий Леонтьев
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке!
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Cristian Turcan
Ответ Тиджани Бабангида
Все эти схемы сложны для понимания,но то,что «Барселона» живет и планирует продолжать жить не по средствам - совершенно очевидно.
Вы думаете клубы выйдут когда-нибудь из долгов или у них есть такая цель, футбол всегда будет жить на чужих деньгах и для виду соблюдать какой-то " финансовый fairplay "
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