Тихонов, Анюков, Каряка, Колодин, Сергеев, Корниленко – в символической сборной «Крыльев» за последние 25 лет по версии болельщиков
«Крылья Советов» назвали символическую сборную клуба за последние 25 лет.
«Крылья Советов» объявили состав символической сборной клуба в 2000-2025 годах по версии болельщиков.
Вратарь: Эдуардо Лобос;
Защитники: Александр Анюков, Денис Колодин, Юрий Горшков, Мэттью Бут;
Полузащитники: Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Фернандо Костанца, Жозе Соуза;
Нападающие: Иван Сергеев, Сергей Корниленко.
Изображение: t.me/fckssamara_official
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
