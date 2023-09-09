Гиггз о конфликте тен Хага и Санчо: «Тренер все перепробовал, публичная критика – последняя надежда. Я был рад переходу Джейдона в «МЮ», но он не развивается»

Райан Гиггз считает, что Эрик тен Хаг исчерпал способы влияния на Джейдона Санчо.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» не включил игрока в состав на матч с «Арсеналом» (1:3) и заявил, что это связано с уровнем тренировок 23-летнего англичанина.

«Похоже, что тен Хаг все перепробовал. Это выглядит как последняя надежда: давайте раскритикуем его публично и посмотрим, как он отреагирует.

Когда он присоединился к команде, я был очень рад. Я думал, что Джейдон прибавит, но за это время ничего подобного не произошло.

Я думаю, что он всегда принимает правильные решения в финальной трети, а это редкость для молодого вингера. Но у него не сложилось. Тен Хаг давал ему отпуск для набора формы, ставил на разные позиции, и публичная критика – это, на мой взгляд, последняя попытка что-то выжать.

Футболист может отреагировать правильно и подумать: «Ну сейчас я ему покажу, на что способен!» А может просто обидеться, и тогда, наверное, ничего не выйдет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире YouTube-канала Webby & O’Neill.

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