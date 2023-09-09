Гиггз о конфликте тен Хага и Санчо: «Тренер все перепробовал, публичная критика – последняя надежда. Я был рад переходу Джейдона в «МЮ», но он не развивается»

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Райан Гиггз считает, что Эрик тен Хаг исчерпал способы влияния на Джейдона Санчо.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» не включил игрока в состав на матч с «Арсеналом» (1:3) и заявил, что это связано с уровнем тренировок 23-летнего англичанина.

«Похоже, что тен Хаг все перепробовал. Это выглядит как последняя надежда: давайте раскритикуем его публично и посмотрим, как он отреагирует.

Когда он присоединился к команде, я был очень рад. Я думал, что Джейдон прибавит, но за это время ничего подобного не произошло.

Я думаю, что он всегда принимает правильные решения в финальной трети, а это редкость для молодого вингера. Но у него не сложилось. Тен Хаг давал ему отпуск для набора формы, ставил на разные позиции, и публичная критика – это, на мой взгляд, последняя попытка что-то выжать.

Футболист может отреагировать правильно и подумать: «Ну сейчас я ему покажу, на что способен!» А может просто обидеться, и тогда, наверное, ничего не выйдет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире YouTube-канала Webby & O’Neill. 

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
В клубе должна присутствовать группа, костяк из ветеранов - опытных игроков выского класса, которые вперед тренера объяснят молодому новичку, что его подход в команде уровня М.Ю. не уместен. В последние годы, там, видимо, ничего такого нет. А тренер на такие вещи распаляться не должен.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Каким же бистом был Гиггз, как же я скучаю по тому футболу, эх
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Ответ celebrity
Помните как все удивлялись, что Сити (Пеп) его отпустил спокойно в Боруссию, а потом и не пытались бороться чтоб вернуть его, когда тот переходил в МЮ? Будь я спорт диром - всегда принимал во внимание такие вещи как чуйка Пепа. Он уже 4 года назад знал что такое Санчо и какие там перспективы. Сейчас отпустили Палмера - уверен тоже самое будет, к сожалению. Не вырастет из него топ игрок.
чуйка Пепа - это поменять ЭтоО на Ибру, чтобы через год уйти Ибру. в Баварии продать Крооса,, взять Гётце, чтобы потом отдать Гётце.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RedDevil1909
Ответ Someone from Internet
Гиггз что, комменты на спортсе читает?) Ведь недавно кое-кто писал нечто подобное.
Гиггз это пару дней назад изрек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Может быть, Санчо надо было тоже замутить с женой брата?…🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
Ответ whereissuso
В клубе должна присутствовать группа, костяк из ветеранов - опытных игроков выского класса, которые вперед тренера объяснят молодому новичку, что его подход в команде уровня М.Ю. не уместен. В последние годы, там, видимо, ничего такого нет. А тренер на такие вещи распаляться не должен.
МЮ - команда наемников, какой еще костяк? у них капитаном Магуаер был до недавнего времени. смех да и только
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стаут
Ответ Someone from Internet
Гиггз что, комменты на спортсе читает?) Ведь недавно кое-кто писал нечто подобное.
конечно читает. ведь не может в этом мире существовать нескольких людей с одинаковым мнением на ситуацию.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ Someone from Internet
Гиггз что, комменты на спортсе читает?) Ведь недавно кое-кто писал нечто подобное.
Не читает. Пишет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ celebrity
Помните как все удивлялись, что Сити (Пеп) его отпустил спокойно в Боруссию, а потом и не пытались бороться чтоб вернуть его, когда тот переходил в МЮ? Будь я спорт диром - всегда принимал во внимание такие вещи как чуйка Пепа. Он уже 4 года назад знал что такое Санчо и какие там перспективы. Сейчас отпустили Палмера - уверен тоже самое будет, к сожалению. Не вырастет из него топ игрок.
очевидно, самое время отправить резюме, такой талант пропадает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ celebrity
Помните как все удивлялись, что Сити (Пеп) его отпустил спокойно в Боруссию, а потом и не пытались бороться чтоб вернуть его, когда тот переходил в МЮ? Будь я спорт диром - всегда принимал во внимание такие вещи как чуйка Пепа. Он уже 4 года назад знал что такое Санчо и какие там перспективы. Сейчас отпустили Палмера - уверен тоже самое будет, к сожалению. Не вырастет из него топ игрок.
кстати да.
у Пепа чуйка на проблемных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек из футбола
Ответ celebrity
Помните как все удивлялись, что Сити (Пеп) его отпустил спокойно в Боруссию, а потом и не пытались бороться чтоб вернуть его, когда тот переходил в МЮ? Будь я спорт диром - всегда принимал во внимание такие вещи как чуйка Пепа. Он уже 4 года назад знал что такое Санчо и какие там перспективы. Сейчас отпустили Палмера - уверен тоже самое будет, к сожалению. Не вырастет из него топ игрок.
задним умом все крепки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий