Санчо может перейти из «МЮ» в «Аль-Иттифак». Саудовцы сделают предложение об аренде игрока

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо может перейти в Саудовскую Аравию после спора с Эриком тен Хагом.

Напомним, после матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Как сообщает CBS Sports, саудовский «Аль-Иттифак» сделает предложение об аренде игрока. Клуб был готов включить в сделку опцию выкупа вингера, но, учитывая, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается менее чем через 12 часов, источники, знакомые с ходом переговоров, полагают, что более вероятным вариантом будет простая аренда. 

В данный момент неизвестно, согласится ли сам футболист на переход в саудовскую лигу. 

Пост главного тренера «Аль-Иттифака» занимает Стивен Джеррард. После 5 проведенных туров чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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63 комментария

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Tiestorzn17
Вот это карьерное пике вниз за 2 года. Из одного из самых перспективных в мире, до лиги верблюдов.
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Master Slova
Ответ Vitto
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Виноват сам Санчо, а не МЮ
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Leon Betov
Ждём теперь интервью с Морганом, потом объявят об уходе
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Brazy
скатертью дорожка
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2OLEGEND1999
Да уж, два года длилась сага Санчо и МЮ, как все радовались, когда его наконец-то подписали, но увы, ожиданий не оправдал….
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Мистер Уайт
Акция: купи/арендуй Санчо и получи холодильник в подарок. Хотя сейчас в МЮ ситуация такова, что холодильник придётся оставить до зимы.
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Евгений Орлов
Вот любопытно будет, если всё таки у настоящего лысого шарлатана не получится в мю, что новый тренер будет делать со всеми этими Энтони
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Vitto
Ответ Master Slova
конечно не виноват, разве что виноват в том, что переплачивают за этих бездарей ленивых
То есть игроки играют хорошо до МЮ, иногда и после, но за МЮ не идут дела... М - мистика...
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Утя Ваткин
Да какая аренда. Покупайте за лямчиков 80
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Давид Agabekyan
Ответ Ман Сити
Всех покупают за кучу денег, а это полено только аренда. Даже в СА понимают что к чему. Санчо сам виноват, нечего было деньги проекта выбирать вместо футбола.
Ещё один не читающий дальше заголовка
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Waititi
в МЮ справа играть некому, так они сейчас Санчо в аренду, Спинера под суд и все, топ 15 АПЛ о еспечен.
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Master Slova
Ответ Vitto
1,5 млрд отрицательный трансферный баланс, все новички не прогрессируют (и даже деградируют). Но МЮ не виноват. Л - логика...
конечно не виноват, разве что виноват в том, что переплачивают за этих бездарей ленивых
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Давид Agabekyan
Ответ Mekanych Red Devil
Да какой смысл в аренде? Только если с обязательством выкупа. А так пусть лучше полноценный трансфер оформляют, «звезда» же как никак. Там то наверное постоянно будет в основе играть и с такими защитниками стату набьет хорошую.
Текст прочитать лень?
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окечуква
Ну очень проблемный персонаж оказался. И Аравия сейчас для него - вполне предсказуемый исход, хотя он и там хандрить будет через какое-то время. Игрок неплохой очень даже, но как-то вот нельзя сказать, что будет жаль, если он пропадёт с радаров европейского футбола.
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D-oh!
У МЮ столько бабла в трубу улетает на неудачные трансферы, уму непостижимо
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Давид Agabekyan
Ответ Мистер Робот
Может кто-то объяснит связь с закрывающимся окном через 12ч и невозможностью пункт о выкупе прописать? Полноценная покупка и аренда с опцией выкупа возможна только в трансферное окно, так что ли?
Возможно оформить документы сложнее и надо будет торговаться с Юнайтед насчёт денег и времени может не хватить на переговоры
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skxgpkt7xn
можно еще и Антони с собой забрать, и конечно же Магуаэра 🙌🏽
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Vitto
Ответ Master Slova
никакой мистики, просто не выдерживают уровень топ клуба в топ лиге, такое бывает, будто у Сити каждый новичок выстреливает, или еще у какого то клуба. Фернандеша же тоже ноунеймом брали и он показал себя, что мешало всяким Санчами с Антони это сделать? Правильно, собственная лень и бездарность
Кроме Бруну Ф. который держит уровень (и то со спадами), но вряд ли прогрессируют. Все остальные просто деградируют.
У остальных все в разы лучше.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Master Slova
Виноват сам Санчо, а не МЮ
У мю никто никогда не виноват, только после САФа катитесь в болото.
А так да, виноваты все вокруг, но не мю
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Диер Ташкент
Ответ Мистер Робот
Хорошо Амрабат пришел. На правом могут попробовать наиграть либо Маунта, либо Бруно, но опять же Маунт лечится… Пеллистри, вариков больше нет.
Не надо Бруно на правый фланг
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Ербол Жумашев
К Роналду в Аль Насралл , чтобы на скамейку сесть)
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arspurs9
Ответ Tiestorzn17
Вот это карьерное пике вниз за 2 года. Из одного из самых перспективных в мире, до лиги верблюдов.
Вероятно речь идет о краткосрочной аренде. В Европе окно уже закрыто, в МЮ он вряд ли будет играть стабильно играть пока там конфликт с Хагом и есть лучший друг тренера (Антони).
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Мистер Робот
Как же все не вовремя. Упустили Диаби из байера, правого вингера.
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Мистер Робот
А может всё что не делается, к лучшему? Гринвуд форму наберёт, народ его простит. Вернётся и заберет себе этот фланг на долгие годы. Что-то какие-то у нас одни хулиганы на правом фланге🤔
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SopTecret
опция обязательного выкупа за сотку была бы уместна, если бы у МЮ были мастера ведения переговоров, а не весь тот позор, что последние 10 лет возится
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