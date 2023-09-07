Джейдон Санчо может перейти в Саудовскую Аравию после спора с Эриком тен Хагом.

Напомним, после матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера « » в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Как сообщает CBS Sports, саудовский «Аль-Иттифак» сделает предложение об аренде игрока. Клуб был готов включить в сделку опцию выкупа вингера, но, учитывая, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается менее чем через 12 часов, источники, знакомые с ходом переговоров, полагают, что более вероятным вариантом будет простая аренда.

В данный момент неизвестно, согласится ли сам футболист на переход в саудовскую лигу.

Пост главного тренера « » занимает Стивен Джеррард. После 5 проведенных туров чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

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