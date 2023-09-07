Санчо может перейти из «МЮ» в «Аль-Иттифак». Саудовцы сделают предложение об аренде игрока
Джейдон Санчо может перейти в Саудовскую Аравию после спора с Эриком тен Хагом.
Напомним, после матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.
В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
Как сообщает CBS Sports, саудовский «Аль-Иттифак» сделает предложение об аренде игрока. Клуб был готов включить в сделку опцию выкупа вингера, но, учитывая, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается менее чем через 12 часов, источники, знакомые с ходом переговоров, полагают, что более вероятным вариантом будет простая аренда.
В данный момент неизвестно, согласится ли сам футболист на переход в саудовскую лигу.
Пост главного тренера «Аль-Иттифака» занимает Стивен Джеррард. После 5 проведенных туров чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
У остальных все в разы лучше.
А так да, виноваты все вокруг, но не мю