«МЮ» хотел включить обязательный выкуп Санчо за 50 млн фунтов в сделку с «Аль-Иттифаком». Саудовцы отказались (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Джейдон Санчо Футбол

Клуб Саудовской Аравии не хочет платить 50 миллионов фунтов за Джейдона Санчо.

Футболист «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку команды на матч 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

После игры главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг объяснил, что Джейдон Санчо не произвел на него впечатления на тренировках.

Незадолго до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии (7 сентября) стороны «Ман Юнайтед» и «Аль-Иттифак» обсуждали трансфер. Английский клуб был готов отдать игрока в бесплатную аренду до конца сезона, но хотел включить в сделку обязательный выкуп Санчо за 50 миллионов фунтов.

Однако команда из Саудовской Аравии отказалась от такого варианта.

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28 комментариев

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Александр Белов
А помните этот рейтинг трансферной стоимости, где Санчо стоил 190, Решфорд 180, Гринвуд 170, Мбаппе 130, а Холанд 90. Вам смешно? И мне тоже)))
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хавбек+
арабы торговали когда англичане ещё жили в пещерах)
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Артур Ганненко
У мю такие "классные" покупки, что даже саудовцы готовы брать их только бесплатно. А Магваера даже в бесплатную аренду не берут
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just man
Ответ majestic1980
Что-то МЮ катастрофически не везёт, то Магвайра за 50 не продали, теперь вот опцию выкупа за 50 не одобрили за Санчо. Но попытки хорошие были
Дело не в везение. К сожалению, менеджмент и управление в МЮ просто не уровень клуба. хуже чем покупать игроков, эти «умельцы» умеет только продавать
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Александр Опёнышев
Нашли кого развести
В последнем десятилетии это МЮ разводят все, кому не лень
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Рашпель793
В МЮ думали, что у арабов такие же лохи сидят, что у них в офисах, но не прокатило ))
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vanpadovan
Нафига шейхам его покупать за 50, если через год он уже будет стоит 10-15.
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Умар Цокаев
Ответ Александр Белов
А помните этот рейтинг трансферной стоимости, где Санчо стоил 190, Решфорд 180, Гринвуд 170, Мбаппе 130, а Холанд 90. Вам смешно? И мне тоже)))
Погба проклятие наложил, по другому и не скажешь. Легче без вингеров играть, чем с вингерами мю(Рэшфорд исключение)
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Пользователь Имени
На треть "подешевел" за два года в МЮ )
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majestic1980
Что-то МЮ катастрофически не везёт, то Магвайра за 50 не продали, теперь вот опцию выкупа за 50 не одобрили за Санчо. Но попытки хорошие были
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#SharkTeam
Ответ Александр Белов
А помните этот рейтинг трансферной стоимости, где Санчо стоил 190, Решфорд 180, Гринвуд 170, Мбаппе 130, а Холанд 90. Вам смешно? И мне тоже)))
Наверное это была часть предпродажной подготовки от Глейзеров
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*MVP*
Ответ кэпко
7хага самого отправить верблюдов пасти с его характером. Поплыл шарлатан и ничего не показал за год кромей забросов на депутата и скандалов и 0-5 и 0-7. Позорище.
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Умар Цокаев
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
за эти деньги тен хаг лично олжен доставить Санчо в са на бизнес лакшери люкс джете,и в придачу Магуайра
Без проблем Магуайра, все в мю согласны
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romaroman26
Ответ Joker17
Что ты мелешь? Магваейра Вест Хэм готов был забрать за 30 млн фунтов, сделка не состоялась только потому, что игроку захотелось 10 млн компенсации за уход
ты прав
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