Клуб Саудовской Аравии не хочет платить 50 миллионов фунтов за Джейдона Санчо.

Футболист « » не попал в заявку команды на матч 4-го тура против «Арсенала» (1:3).

После игры главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг объяснил, что не произвел на него впечатления на тренировках.

Незадолго до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии (7 сентября) стороны «Ман Юнайтед» и «Аль-Иттифак» обсуждали трансфер. Английский клуб был готов отдать игрока в бесплатную аренду до конца сезона, но хотел включить в сделку обязательный выкуп Санчо за 50 миллионов фунтов.

Однако команда из Саудовской Аравии отказалась от такого варианта.

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