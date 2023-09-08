«МЮ» хотел включить обязательный выкуп Санчо за 50 млн фунтов в сделку с «Аль-Иттифаком». Саудовцы отказались (Daily Mail)
Клуб Саудовской Аравии не хочет платить 50 миллионов фунтов за Джейдона Санчо.
Футболист «Манчестер Юнайтед» не попал в заявку команды на матч 4-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).
После игры главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг объяснил, что Джейдон Санчо не произвел на него впечатления на тренировках.
Незадолго до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии (7 сентября) стороны «Ман Юнайтед» и «Аль-Иттифак» обсуждали трансфер. Английский клуб был готов отдать игрока в бесплатную аренду до конца сезона, но хотел включить в сделку обязательный выкуп Санчо за 50 миллионов фунтов.
Однако команда из Саудовской Аравии отказалась от такого варианта.
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