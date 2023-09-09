Пепе бесплатно перейдет из «Арсенала» в «Трабзонспор». Лондонцы покупали вингера за 72 млн фунтов
Николя Пепе покидает «Арсенал» свободным агентом.
Ивуарийский вингер продолжит карьеру в «Трабзонспоре», он подтвердил переход в турецкий клуб. «Арсенал» согласился расторгнуть контракт с игроком и отпустить его на правах свободного агента, сообщает The Telegraph.
Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев на тот момент.
В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах, отличившись 27 голами и 21 ассистом. Подробную статистику Николя можно найти здесь.
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1) Квантовую физику
2) Логику фанатов Загитовой
3) Продажную политику Арсенала…🤦🏻♂️
Пепе явно по-лучше вышел😅
Озил и Обамейянг, например.
Может фартануть и наоборот
Артета никогда его своим игроком не видел, а когда Нельсон контракт продлил нахождение Пепеги в команде стало совсем бессмысленным.
2 подряд штрафных в ЛЕ против португальцев отличный хайлайт.
Да я тоже согласен, что Пепе даже в топ-5 провалов не входит.
1) Азар
2) Коутиньо в Барсе
3) Балотелли в МС
4) Погба в МЮ
5) Лукаку в Челси
6) Мудрик в Челси (на данный момент)
7) Антони в МЮ (на данный момент)
8) Санчо в МЮ (на данный момент)