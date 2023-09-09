Пепе бесплатно перейдет из «Арсенала» в «Трабзонспор». Лондонцы покупали вингера за 72 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Трабзонспор высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Николя Пепе Футбол

Николя Пепе покидает «Арсенал» свободным агентом.

Ивуарийский вингер продолжит карьеру в «Трабзонспоре», он подтвердил переход в турецкий клуб. «Арсенал» согласился расторгнуть контракт с игроком и отпустить его на правах свободного агента, сообщает The Telegraph. 

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев на тот момент. 

В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах, отличившись 27 голами и 21 ассистом. Подробную статистику Николя можно найти здесь

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54 комментария

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Born is the King
В евро 81 млн. Один из самых бездарных трансферов в истории футбола
+96
-6
+90
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Руслан Узденов
В топе провалов, рядом с Азаром. Где-то рядом история Коутиньо и Барсы.
+48
-1
+47
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Jazzzz
Можно бесконечно не понимать 3 вещи:
1) Квантовую физику
2) Логику фанатов Загитовой
3) Продажную политику Арсенала…🤦🏻‍♂️
+38
-9
+29
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Nico Boi
Ответ Ловушка Джокушкера
Все равно лучше, чем Погба в МЮ
Погба хотя бы трофеи помог взять
+10
-1
+9
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Озил, озю и буду озить
Ответ Jazzzz
Можно бесконечно не понимать 3 вещи: 1) Квантовую физику 2) Логику фанатов Загитовой 3) Продажную политику Арсенала…🤦🏻‍♂️
если неликвид никому не нужен за деньги, продать за деньги его не получится
+9
-1
+8
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Озил, озю и буду озить
Ответ Born is the King
В евро 81 млн. Один из самых бездарных трансферов в истории футбола
То, что провал - это да. Но по статистике гол+пас не так все плохо, как с теми же Санчо или Антони
+11
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+8
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exshepardjack
Ответ DavidRobertJosephBeckham
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по статистике так то пепе сильно лучше)))
+10
-3
+7
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Слутск Халлского
Ответ Руслан Узденов
В топе провалов, рядом с Азаром. Где-то рядом история Коутиньо и Барсы.
Где тут Азар-то? 27+21 за 112 матчей, у Азара и близко столько не было. Да, плохой трансфер, но совсем уж принижать тоже не стоит
+7
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+7
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Nico Boi
Ответ Born is the King
Ох уже эта мантра про Мудрика. У Мудрика ещё 7 лет контракт и он обошёлся дешевле. его не подарят бесплатно,как Пепе, как минимум
будет сидеть на лавке и жрать зп
+7
-3
+4
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Jazzzz
Ответ Слутск Халлского
7+12 за 76 игр
Ну так и купили его за 120, а ушел бесплатно.
Пепе явно по-лучше вышел😅
+4
0
+4
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Jazzzz
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Во времена Венгера ни цента не тратили, а после его ухода панакупали всякий шлак который некому и не нужен
Тратили, ты не прав.
Озил и Обамейянг, например.
+4
-1
+3
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Jazzzz
Ответ Mac1_aren
Физику можно понимать, Фанатов Загитовой тоже - адекватных , Продажная политика Арсенала всегда была топ, от многих в последнее время просто надо было избавиться как от балласта и освободить ЗП. и Николя тут конечно просто звезда .. но кстати как по мне, был полезнее для Арсенала чем тот же Азар для Реала.
Да Пепе так то лучше стату набил, чем Санчо (за те же 80 млн) и Антони вместе взятые. Но тут вопрос о цене ПРОДАЖИ. Которая «0». Хоть бы а Аравию его продали за 10-15 млн каких нибудь🤦🏻‍♂️
+3
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Андрей Букин
Оверпрайс за типа с 1 сезоном, без обид фаны
Может фартануть и наоборот
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ML26
Ответ Андрей Букин
Оверпрайс за типа с 1 сезоном, без обид фаны Может фартануть и наоборот
Зато его из основы выкинул свой же воспитанник, который на рынке сейчас стоит 150 млн. Везде нужно искать плюсы 😃
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Jazzzz
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Как можно сравнивать статистику за 3 года(Пепе) и за 2(Санчо) и за 1(Антони)?
У Санчо уже 3й год пошел (и видимо больше не будет, если Тен Хага не уволят). У Антони идет второй. Ну как бы, если они хотя бы по 1 результативному действию в каждом матче не начнут делать, то не перебьют стату Пепе. Простая математика;)
+3
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Reservoir Cat
Пепе никогда не был настолько плох, как принято о нем думать. Он такая слегка прокаченная версия Жервиньо, ни больше, ни меньше. Ценник - единственная проблема.
Артета никогда его своим игроком не видел, а когда Нельсон контракт продлил нахождение Пепеги в команде стало совсем бессмысленным.
2 подряд штрафных в ЛЕ против португальцев отличный хайлайт.
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Dvapyatdesyat
Пацаны к успеху шли
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Mac1_aren
Ответ Jazzzz
Можно бесконечно не понимать 3 вещи: 1) Квантовую физику 2) Логику фанатов Загитовой 3) Продажную политику Арсенала…🤦🏻‍♂️
Физику можно понимать, Фанатов Загитовой тоже - адекватных , Продажная политика Арсенала всегда была топ, от многих в последнее время просто надо было избавиться как от балласта и освободить ЗП. и Николя тут конечно просто звезда .. но кстати как по мне, был полезнее для Арсенала чем тот же Азар для Реала.
+1
0
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Слутск Халлского
Ответ Jazzzz
Напомни, сколько у него стата в Реале?))
7+12 за 76 игр
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natan111
Будущие Хаверца через пару лет.
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Jazzzz
Што, ###?!
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Seadog
Ответ Born is the King
В евро 81 млн. Один из самых бездарных трансферов в истории футбола
все равно больше пользы будет за 112 матчей, чем от Мудрика и Антони, может даже вместе взятых
+28
-27
+1
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Jazzzz
Ответ Слутск Халлского
Так о том и речь. Притом Пепе это делал, когда Арсенал с Эмери и ранним Артетой на 8м месте барахтался, а Азар в сильном Реале просто бургеры ел
А, я думал ты Азара защищаешь…)
Да я тоже согласен, что Пепе даже в топ-5 провалов не входит.
1) Азар
2) Коутиньо в Барсе
3) Балотелли в МС
4) Погба в МЮ
5) Лукаку в Челси
6) Мудрик в Челси (на данный момент)
7) Антони в МЮ (на данный момент)
8) Санчо в МЮ (на данный момент)
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Озил, озю и буду озить
Ответ DeltaForce
А мне интересно,в больших клубах кто-то отвечает вот за подобные неудачи? Скауты может,или кто-то в администрации...
Элемент риска всегда есть. Игроки - люди. Вот Тимбер пришел и сразу порвал кресты. Каким вернется, мы даже не знаем.
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Слутск Халлского
Ответ Jazzzz
Ну так и купили его за 120, а ушел бесплатно. Пепе явно по-лучше вышел😅
Так о том и речь. Притом Пепе это делал, когда Арсенал с Эмери и ранним Артетой на 8м месте барахтался, а Азар в сильном Реале просто бургеры ел
0
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