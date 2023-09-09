Николя Пепе покидает «Арсенал» свободным агентом.

Ивуарийский вингер продолжит карьеру в « », он подтвердил переход в турецкий клуб. « » согласился расторгнуть контракт с игроком и отпустить его на правах свободного агента, сообщает The Telegraph.

перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев на тот момент.

В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах, отличившись 27 голами и 21 ассистом. Подробную статистику Николя можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS