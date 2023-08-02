«Арсенал» обсудит трансфер Пепе с «Бешикташем». Купленный за 72 млн фунтов вингер готов уйти
Николя Пепе из «Арсенала» может уехать в чемпионат Турции.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, на вингера претендует «Бешикташ». Стороны проведут переговоры и обсудят структуру возможной сделки.
Сам футболист готов покинуть лондонский клуб, в котором на него не рассчитывают.
Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для «канониров» 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.
Понятно, что мы не знаем внутренние истории в команде
В любом случае обидно, что больше 15 лямов за него Бешикташ не даст. Я всё ждал предложений от арабов (там была надежда хотя бы 40 получить)