«Арсенал» обсудит трансфер Пепе с «Бешикташем». Купленный за 72 млн фунтов вингер готов уйти

Теги премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Николя Пепе Фабрицио Романо Футбол

Николя Пепе из «Арсенала» может уехать в чемпионат Турции.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, на вингера претендует «Бешикташ». Стороны проведут переговоры и обсудят структуру возможной сделки.

Сам футболист готов покинуть лондонский клуб, в котором на него не рассчитывают.

Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для «канониров» 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.

Подробно со статистикой Пепе можно ознакомиться здесь.

11 комментариев

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По матчам, которые видел с ним в составе - как-будто он не был прям ужасен
Понятно, что мы не знаем внутренние истории в команде

В любом случае обидно, что больше 15 лямов за него Бешикташ не даст. Я всё ждал предложений от арабов (там была надежда хотя бы 40 получить)
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у каждого топ клуба были такие вот промахи , главное что сейчас Арсенал все же набирает свои обороты
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в свое время фыба называл его черным Роббеном 🤣
+3
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+3
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Ответ AseiA
По матчам, которые видел с ним в составе - как-будто он не был прям ужасен Понятно, что мы не знаем внутренние истории в команде В любом случае обидно, что больше 15 лямов за него Бешикташ не даст. Я всё ждал предложений от арабов (там была надежда хотя бы 40 получить)
Сака случилос и всё
+3
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Один из самых провальных трансферов в истории футбола
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-6
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с турков больше пятерки не стрясти
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Ответ AseiA
По матчам, которые видел с ним в составе - как-будто он не был прям ужасен Понятно, что мы не знаем внутренние истории в команде В любом случае обидно, что больше 15 лямов за него Бешикташ не даст. Я всё ждал предложений от арабов (там была надежда хотя бы 40 получить)
да он не бул откровенно плох на постоянной основе. Но всегда складывалось ощущение будто нехватает ему чего то.
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Ответ Obdob
в свое время фыба называл его черным Роббеном 🤣
Кстати, давно его не видно.. Или у него новый никнейм?
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