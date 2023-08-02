«Арсенал» обсудит трансфер Пепе с «Бешикташем». Купленный за 72 млн фунтов вингер готов уйти

Николя Пепе из «Арсенала» может уехать в чемпионат Турции.

Как утверждает инсайдер , на вингера претендует « ». Стороны проведут переговоры и обсудят структуру возможной сделки.

Сам футболист готов покинуть лондонский клуб, в котором на него не рассчитывают.

Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для «канониров» 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.