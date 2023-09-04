Пепе перейдет из «Арсенала» в «Бешикташ». Вингер проходит медосмотр для турецкого клуба
Николя Пепе перейдет из «Арсенала» в «Бешикташ».
28-летний футболист прибыл в Париж, где пройдет медосмотр для турецкого клуба, сообщает L’Equipe. Формат трансфера не уточняется.
Ранее стало известно, что Пепе отклонил предложение «Бешикташа». Однако теперь футболист передумал и согласился перейти в клуб из Стамбула.
Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для «Арсенала» 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже.
Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли…
Но видимо гордый,а может ещё что…
Жаль,кучу денег выкинул на ветер клуб 😔
видимо чтобы труднее было на сайте друг друга узнавать :)
эта эмблема автоматически подбирается сайтом, и, как я вижу, подбирается очень странно (у меня тоже не Арсенал)