Пепе перейдет из «Арсенала» в «Бешикташ». Вингер проходит медосмотр для турецкого клуба

Теги премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Николя Пепе Футбол

Николя Пепе перейдет из «Арсенала» в «Бешикташ».

28-летний футболист прибыл в Париж, где пройдет медосмотр для турецкого клуба, сообщает L’Equipe. Формат трансфера не уточняется. 

Ранее стало известно, что Пепе отклонил предложение «Бешикташа». Однако теперь футболист передумал и согласился перейти в клуб из Стамбула. 

Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для «Арсенала» 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Доминатор3000
Скатертью дорога.
Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже.
Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли…
Но видимо гордый,а может ещё что…
Жаль,кучу денег выкинул на ветер клуб 😔
+14
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+9
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Sergio Podval
Ответ Firdavs Karakhonov
Слава Богу мы избавились от него
не сглазь, медосмотр еще не прошёл))
+8
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Jazzzz
Ответ Доминатор3000
Скатертью дорога. Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже. Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли… Но видимо гордый,а может ещё что… Жаль,кучу денег выкинул на ветер клуб 😔
Его просто не окружили любовью…
+5
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+5
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Firdavs Karakhonov
Слава Богу мы избавились от него
+6
-3
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Firdavs Karakhonov
Ответ иц а мен
кто мы? разве пепе принадлежит таджикскому истиклолу?
Мы это все болельщики Арсенал
+5
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Mario14
Ответ Яйца_Конте
Ах, а говорили что очень талантлив. Жаль парня...
Талантлив, но ленив! Дриблинг у него отличный и левая нога))
+4
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Gündoğan
Ответ Доминатор3000
Скатертью дорога. Неплохой игрок и статистика у него в норме,Санчо и Ришарлисон куда хуже. Мог бы подменять Сака,как Троссард подменяет Мартинелли… Но видимо гордый,а может ещё что… Жаль,кучу денег выкинул на ветер клуб 😔
Думаю зп высокая для лавочника
+3
0
+3
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ПавелАвер
помню Бавария его хотела купить
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Яйца_Конте
Ах, а говорили что очень талантлив. Жаль парня...
+1
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Firdavs Karakhonov
Когда он раньше играл в Франции очень хотел что бы он был у нас но очень жал что не чего не получилось у него у нас
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Le Tallec
Он еще в Арсенале??
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Firdavs Karakhonov
Ответ Sergio Podval
не сглазь, медосмотр еще не прошёл))
😭
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IntoTheRainBow
Ответ Firdavs Karakhonov
Мы это все болельщики Арсенал
вот мы болельщики Арсенала, тебе прилепили справа от имени логотип Ла Лиги, мне - логотип РБ Лейпциг

видимо чтобы труднее было на сайте друг друга узнавать :)
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Firdavs Karakhonov
Ответ IntoTheRainBow
вот мы болельщики Арсенала, тебе прилепили справа от имени логотип Ла Лиги, мне - логотип РБ Лейпциг видимо чтобы труднее было на сайте друг друга узнавать :)
?
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IntoTheRainBow
Ответ Firdavs Karakhonov
?
у тебя справа от имени - эмблема Ла Лиги, хотя ты утверждаешь что болеешь за Арсенал

эта эмблема автоматически подбирается сайтом, и, как я вижу, подбирается очень странно (у меня тоже не Арсенал)
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