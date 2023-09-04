Пепе перейдет из «Арсенала» в «Бешикташ». Вингер проходит медосмотр для турецкого клуба

Николя Пепе перейдет из «Арсенала» в «Бешикташ».

28-летний футболист прибыл в Париж, где пройдет медосмотр для турецкого клуба, сообщает L’Equipe. Формат трансфера не уточняется.

Ранее стало известно, что отклонил предложение « ». Однако теперь футболист передумал и согласился перейти в клуб из Стамбула.

Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для « » 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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