«Бешикташ» не закрыл трансфер Пепе. Клуб ведет новые переговоры с «Арсеналом», чтобы пересмотреть соглашение

Переход Николя Пепе в «Бешикташ» может сорваться.

Ранее Пепе дал согласие на переход в турецкий клуб и уже прошел медобследование.

По информации L’Equipe, на данный момент закрыть сделку с «Арсеналом» не удалось. В данный момент клубы ведут новые переговоры, чтобы пересмотреть соглашение о трансфере.

Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для « » 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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