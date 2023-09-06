«Бешикташ» не закрыл трансфер Пепе. Клуб ведет новые переговоры с «Арсеналом», чтобы пересмотреть соглашение
Переход Николя Пепе в «Бешикташ» может сорваться.
Ранее Пепе дал согласие на переход в турецкий клуб и уже прошел медобследование.
По информации L’Equipe, на данный момент закрыть сделку с «Арсеналом» не удалось. В данный момент клубы ведут новые переговоры, чтобы пересмотреть соглашение о трансфере.
Пепе был приобретен в сезоне-2019/20 за рекордные для «Арсенала» 72 млн фунтов. Последний год он провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в чемпионате Франции.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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