Пепе перейдет из «Арсенала» в «Трабзонспор». Договор – на год, медосмотр – в пятницу

«Арсенал» отпустит Николя Пепе в «Трабзонспор».

Вингер присоединится к турецкой команде в рамках однолетнего соглашения. Сегодня он вылетит в Турцию и завтра утром пройдет медосмотр.

Прошлый сезон ивуариец провел в «Ницце» и забил 6 голов за 19 матчей в Лиге 1. Подробно со статистикой футболиста, приобретенного « » за 72 млн фунтов, можно ознакомиться здесь.

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