Пепе перейдет из «Арсенала» в «Трабзонспор». Договор – на год, медосмотр – в пятницу

Теги премьер-лига Англия Трабзонспор высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы Николя Пепе Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» отпустит Николя Пепе в «Трабзонспор».

Вингер присоединится к турецкой команде в рамках однолетнего соглашения. Сегодня он вылетит в Турцию и завтра утром пройдет медосмотр.

Прошлый сезон ивуариец провел в «Ницце» и забил 6 голов за 19 матчей в Лиге 1. Подробно со статистикой футболиста, приобретенного «Арсеналом» за 72 млн фунтов, можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Cruel Snake
72 мульта за Николя в некуда
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ten Hag
Легенда АПЛ
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Wladuha.13
Отряд не заметил потери бойца.
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drfrimen
Ответ Patriarkh Kirill
В составе бульдогов он качал, но в Лондоне не повезло
Скорее наоборот повезло поиграть в топ команде. Судя по всей его карьере, кроме одного аномального сезона, абсолютно средний игрок, для команд из второй десятки.
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Cearvm
Неужели во Франции команду не нашел?
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Patriarkh Kirill
В составе бульдогов он качал, но в Лондоне не повезло
0
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