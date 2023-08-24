Пепе может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Вингер «Арсенала» отказался от трансфера в «Бешикташ»

Теги премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Николя Пепе Футбол

Николя Пепе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации RMC Sport, чемпионат Саудовской Аравии является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Пепе. Вингер «Арсенала» отказался переходить в «Бешикташ», предложивший ему трехлетнее соглашение.

Николя Пепе перешел в «Арсенал» в сезоне-2019/20 за 72 миллиона фунтов. Француз является второй самой дорогой покупкой «канониров» после Деклана Райса, приобретенного этим летом за 100+5 млн фунтов.

Сезон-2022/23 вингер провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Человек1991
Пепе под 30 и уже 2-3 года не тянет уровень топ 5 лиг и сидит на лавке ) Пустынная медиалига почти всех таких и собирает)
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Пепси пеналдувич
Ответ Dima Demchenko
Сначала я подумал, речь о Пеле, но потом подумал, как Пеле, если он это, ну вы поняли Потом я подумал, речь идёт о Пепе из за буквы пе-«П»-е, но который играл в Реале и играет в Порто. Потом я прочитал ещё раз и увидел, что там написано Венгер и Арсенал, тоист подумал я, что речь идёт о Арсен Венгере, который будет тренировать клуб СА. И вообще не понял и прочитал ещё раз и увидел вместе буквы „Е”, букву „И“ в слове Вингер Но а потом до меня дошло, что речь о нойнем-игрока арсенала
Чувак превью не видел?
И этоо ноуйнем переходил за 80 лямов и был топ трансфер лета, который провалился.
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