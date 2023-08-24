Пепе может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Вингер «Арсенала» отказался от трансфера в «Бешикташ»

Николя Пепе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации RMC Sport, чемпионат Саудовской Аравии является наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Пепе. Вингер « » отказался переходить в « », предложивший ему трехлетнее соглашение.

перешел в «Арсенал» в сезоне-2019/20 за 72 миллиона фунтов. Француз является второй самой дорогой покупкой «канониров» после Деклана Райса, приобретенного этим летом за 100+5 млн фунтов.

Сезон-2022/23 вингер провел в аренде в «Ницце» и забил 6 голов в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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