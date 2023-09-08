Месси сравнялся с Суаресом по голам за сборную в южноамериканских отборочных турнирах – по 29

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес рекорды квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси вышел в лидеры по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Форвард сборной Аргентины забил 29-й гол в южноамериканских отборочных турнирах и сравнялся по этому показателю с уругвайцем Луисом Суаресом. Они лучшие бомбардиры южноамериканских отборов.

Сегодня 36-летний Месси отличился голом со штрафного в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

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21 комментарий

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Блуждающий странник
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Эквадор слабый соперник? Они возили Нидерланды весь матч на ЧМ. 2-14 по ударам. 0.1-1.7 по xG. Парня из Эквадора купили за 116 миллионов фунтов)
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VERBLYUD
Чтоб вы понимали, как сложно делать результативные действия в ЮА:
Месси против сборной Франции - 3 матча, 3 гола, 2 ассиста
Месси против сборной Перу - 8 матчей, 1 гол, 0 ассистов.
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Фанат Лионеля Месси
Получается у лучшего игрока и лучшей девятки 21-го века результативность в отборе плюс минус 0,5 голов за матч ,вот это я понимаю уровень ,теперь посмотрите на отбор ЕВРО ,где половина сборных это любители ,чтобы просто стату нашакалить:)
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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
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куда уж ему до Литовского князя
+6
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Muhammad Juraev
Ранальду против команд Южной Америки:
10 матчей
2 гола
1 победа!
Фруктовые пишут про Эквадор, но не знают, что в единственном матче Эквадора против Португалии, Эквадор возил их и выиграл)
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Бритва Борисович
Ответ Artem Piatkov
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А ты знаешь, что лучшим бомбардиром прошлого южноамериканского отборочного турнира на ЧМ стал боливиец Марсело Морено? Того отбора, где играли Неймар, Месси, Суарес, Ришарлисон, Лаутаро и т.д. Когда какой-либо футболист сборной условного Люксембурга становился лучшим бомбардиром чего бы то ни было?
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Чтоб вы понимали, как сложно делать результативные действия в ЮА: Месси против сборной Франции - 3 матча, 3 гола, 2 ассиста Месси против сборной Перу - 8 матчей, 1 гол, 0 ассистов.
То есть если бы Месси играл в Европе, то на одной Франции набил бы такую статку, как Рончик на Лихтенштейнах. Впрочем, ничего нового, все помнят как перуанцы на ЧМ весь матч возили французов и те чудом отскочили.
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AchilleZm
Как хочется, чтоб он ещё много лет играл, ведь нет больше звезд такого уровня.
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Muhammad Juraev
Ответ Artem Piatkov
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Ахахахахаха
Эквадор возил твоего кринжа в единственном матче против них)
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VERBLYUD
Щас Артемка напишет, что Фифа и Шейхи купили сборную Уругвая, чтобы они не вызывали Суареса и Месси смог спокойно обойти его)
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Глиномес
Два гения
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Артем Ивашкин
Ответ Artem Piatkov
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Там парня из Эквадора покупают за 100+

А Бразилия с Аргентиной на пару за 2 десятка лет чаще проигрывает в гостях Боливии,чем выигрывает. Потому что высокогорье.
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amadeus_amadeus
Ответ VERBLYUD
Чтоб вы понимали, как сложно делать результативные действия в ЮА: Месси против сборной Франции - 3 матча, 3 гола, 2 ассиста Месси против сборной Перу - 8 матчей, 1 гол, 0 ассистов.
Чтоб вы понимали, как сложно делать результативные действий в РПЛ
Месси против Рубина - 4 матча, 0 голов))
Это шутка если что, величие Лео не подвергаю сомнению)
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alexis2020
Нам повезло, что мы видели, как два гения играют в одной команде
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skxgpkt7xn
жаль Лихтенштейна и Люксембурга и еще десяток любителей стран футбола нет, а то забил бы голов 400 за сборную 😂
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Rainn
Ответ Бритва Борисович
А ты знаешь, что лучшим бомбардиром прошлого южноамериканского отборочного турнира на ЧМ стал боливиец Марсело Морено? Того отбора, где играли Неймар, Месси, Суарес, Ришарлисон, Лаутаро и т.д. Когда какой-либо футболист сборной условного Люксембурга становился лучшим бомбардиром чего бы то ни было?
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Отец Абду
Ответ Глиномес
Два гения
И друзья на поле и вне поля
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Muhammad Juraev
Ответ Фанат Лионеля Месси
Получается у лучшего игрока и лучшей девятки 21-го века результативность в отборе плюс минус 0,5 голов за матч ,вот это я понимаю уровень ,теперь посмотрите на отбор ЕВРО ,где половина сборных это любители ,чтобы просто стату нашакалить:)
Так сборные ЮА всю жизнь возили кринжа что в официальных матчах, что в товарках)
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