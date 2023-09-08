Месси сравнялся с Суаресом по голам за сборную в южноамериканских отборочных турнирах – по 29
Лионель Месси вышел в лидеры по голам в южноамериканских отборочных турнирах.
Форвард сборной Аргентины забил 29-й гол в южноамериканских отборочных турнирах и сравнялся по этому показателю с уругвайцем Луисом Суаресом. Они лучшие бомбардиры южноамериканских отборов.
Сегодня 36-летний Месси отличился голом со штрафного в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).
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Месси против сборной Франции - 3 матча, 3 гола, 2 ассиста
Месси против сборной Перу - 8 матчей, 1 гол, 0 ассистов.
10 матчей
2 гола
1 победа!
Фруктовые пишут про Эквадор, но не знают, что в единственном матче Эквадора против Португалии, Эквадор возил их и выиграл)
Эквадор возил твоего кринжа в единственном матче против них)
А Бразилия с Аргентиной на пару за 2 десятка лет чаще проигрывает в гостях Боливии,чем выигрывает. Потому что высокогорье.
Месси против Рубина - 4 матча, 0 голов))
Это шутка если что, величие Лео не подвергаю сомнению)