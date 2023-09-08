Месси сравнялся с Суаресом по голам за сборную в южноамериканских отборочных турнирах – по 29

Лионель Месси вышел в лидеры по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Форвард сборной забил 29-й гол в южноамериканских отборочных турнирах и сравнялся по этому показателю с уругвайцем . Они лучшие бомбардиры южноамериканских отборов.

Сегодня 36-летний отличился голом со штрафного в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

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