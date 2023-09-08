Месси забил 65-й гол со штрафного, догнав Бекхэма. У Роналду – 60
Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.
Сегодня 36-летний форвард сборной Аргентины отличился в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).
Это 65-й гол прямым ударом со штрафного в карьере нападающего «Интер Майами», и он сравнялся по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом.
У форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.
Опережают Месси по голам со штрафных Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Может, ну его этот пресс, мужики? В футболе-то он нахрена?
В 2012-й год входили со статой 30-4 по штрафным реально в пользу "качка" оказывается. Прикол.
Теперь 65-60.
Т.е. за вторую половину карьер 61-30.
И за 7 лет последних у "качка" целых 10, а у Месси за полгода крайних 5.
Надо все же тренироваться всем. Как Роналдыч. Побольше тренировок.
Смешно действительно очень этО.
Второй по ходу карьеры научился бить великолепно штрафные и держит уровень
Разные истории , разные карьеры
стал одним из лучших мире уже показатель этого)
Но верим