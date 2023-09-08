Месси забил 65-й гол со штрафного, догнав Бекхэма. У Роналду – 60

Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.

Сегодня 36-летний форвард сборной отличился в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

Это 65-й гол прямым ударом со штрафного в карьере нападающего « », и он сравнялся по этому показателю с .

У форварда « » и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.

Опережают Месси по голам со штрафных Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).

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