Месси забил 65-й гол со штрафного, догнав Бекхэма. У Роналду – 60

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил очередной гол со штрафного.

Сегодня 36-летний форвард сборной Аргентины отличился в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

Это 65-й гол прямым ударом со штрафного в карьере нападающего «Интер Майами», и он сравнялся по этому показателю с Дэвидом Бекхэмом.

У форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.

Опережают Месси по голам со штрафных Жуниньо Пернамбукано (77), Пеле (70), Виктор Легроталье и Роналдиньо (оба – по 66).

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33 комментария

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Мгер Цолакян
Ответ Pok_Toholo
Сейчас Роналду договорится с лигой СА, чтобы не ставили стенку при штрафном, и желательно чтобы вратарь стоял где-нибудь за рекламным бортиком
всё равно не забьёт)
+84
-5
+79
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Отец Абду
Упомянули футболиста с 60 голами, а на Марадонну и Зико с 62 голами решили забить, да:)
+78
-10
+68
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Pok_Toholo
Сейчас Роналду договорится с лигой СА, чтобы не ставили стенку при штрафном, и желательно чтобы вратарь стоял где-нибудь за рекламным бортиком
+54
-8
+46
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SmokingShadow
Ответ Pok_Toholo
Сейчас Роналду договорится с лигой СА, чтобы не ставили стенку при штрафном, и желательно чтобы вратарь стоял где-нибудь за рекламным бортиком
там ворота поставят как в американском футболе
+29
0
+29
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AF007
Роналду нон-стопом тренируется, Месси лежит на диване. В результате тот, кто лежит на диване, камбэкнул по голам со штрафных со счëта 4-30.

Может, ну его этот пресс, мужики? В футболе-то он нахрена?
+22
-6
+16
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Universal1000
Ответ AF007
Роналду нон-стопом тренируется, Месси лежит на диване. В результате тот, кто лежит на диване, камбэкнул по голам со штрафных со счëта 4-30. Может, ну его этот пресс, мужики? В футболе-то он нахрена?
Это действительно очень смешнО.

В 2012-й год входили со статой 30-4 по штрафным реально в пользу "качка" оказывается. Прикол.

Теперь 65-60.

Т.е. за вторую половину карьер 61-30.
И за 7 лет последних у "качка" целых 10, а у Месси за полгода крайних 5.

Надо все же тренироваться всем. Как Роналдыч. Побольше тренировок.

Смешно действительно очень этО.
+16
-3
+13
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melmi
Один с начала карьеры шикарно бил штрафные , а затем утратил это мастерство
Второй по ходу карьеры научился бить великолепно штрафные и держит уровень
Разные истории , разные карьеры
+13
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+13
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alexis2020
Обгонит ли Месси Жуниньо?
+12
-3
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Cruel Snake
При этом играя за клуб Бекхэма. Символично
+10
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A K
Ну что тут скажешь? GOAT он и есть GOAT. Опять зарешал 💪🏻
+7
-1
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Vatikan
Ответ Отец Абду
Упомянули футболиста с 60 голами, а на Марадонну и Зико с 62 голами решили забить, да:)
Они уже не претендуют на то, чтобы обогнать Месси.
+7
-2
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Temp LC
Ответ Universal1000
Это действительно очень смешнО. В 2012-й год входили со статой 30-4 по штрафным реально в пользу "качка" оказывается. Прикол. Теперь 65-60. Т.е. за вторую половину карьер 61-30. И за 7 лет последних у "качка" целых 10, а у Месси за полгода крайних 5. Надо все же тренироваться всем. Как Роналдыч. Побольше тренировок. Смешно действительно очень этО.
хорошо, лучше будем лежать на диване пока всё навыки и техника с неба упадёт? Ты сам же прекрасно знаешь, что у Месси безумный талант (1 на десятки миллионов). Если бы не талант, он продолжал бы лежать на диване, играя за условный Леганес. А обычным людям типо Роналду необходимы упорные тренировки, чтоб хотя бы дойти до уровня таких талантов. То что Роналду с навыками обычного дриблера бегунка(коих множество)
стал одним из лучших мире уже показатель этого)
+7
-3
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Отец Абду
Ответ alexis2020
Обгонит ли Месси Жуниньо?
В этом году он уже забил 5 голов со штрафного... Если продолжит в том же духе ещё 2-3 года, то может выйти чисто на второе место ( вполне вероятно и на первое, хотя вряд ли)

Но верим
+6
-3
+3
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Мгер Цолакян
Ответ Отец Абду
Упомянули футболиста с 60 голами, а на Марадонну и Зико с 62 голами решили забить, да:)
Потому что Роналду действущий игрок
+12
-10
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Abdul Aziz
Ответ alexis2020
Обгонит ли Месси Жуниньо?
скорее всего уже нет, хотя все возможно. Но именно по исполнению с Джунинье никто не сравнится. Это просто мэтр
+2
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StillInTheGame
с пенальти, наверно, сложнее было бы забить ему
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MK
ТОП-2 вполне возможный вариант, ТОП1 плюс минус
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Sarvar Oyxojaev
Ответ Мгер Цолакян
Потому что Роналду действущий игрок
По голам со штрафных Рона врдяли можно считать действующим 😅
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Абдул Абакаев
Ответ Vatikan
Они уже не претендуют на то, чтобы обогнать Месси.
можно подумать Рон претендует)
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Кино Музыка
Обойти Жуниньо сложно. Голы со штрафных даются не часто, нужно лет 5 играть.
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Абдул Абакаев
Ответ alexis2020
Обгонит ли Месси Жуниньо?
12 голов до вечного рекорда
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Seven2482
лучше дайте стату сколько португальский кудесник замкнул в пустые
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Hella black
Матч со Словакией сегодня же вроде,не завидую тем,кто в будет в стенке 💥 шлёпать будет 🥴 что есть силы 🤣
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Руслан Арапханов
Пеле должен обгонять, вот рекорд Жуниньо будет сложнее перекрыть. Надо годиков 4-5 поиграть, вполне по силам, до 41.
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Абдул Абакаев
символично будет если обгонит Бекса на его глазах
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