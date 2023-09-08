Месси забил 104-й гол за Аргентину в 176 матчах. Батистута с 56 мячами – второй в списке лучших бомбардиров сборной

Теги МЛС Лионель Месси Серхио Агуэро Сборная Аргентины по футболу Габриэль Батистута рейтинги сборная Эквадора по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 104-й гол за сборную Аргентины.

36-летний форвард ранее отметился забитым мячом в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

У Месси, таким образом, теперь 104 гола за Аргентину в 176 матчах.

На втором месте в списке лучших бомбардиров аргентинской сборной находится Габриэль Батистута (56 голов в 78 матчах), на третьем – Серхио Агуэро (41 гол в 101 игре).

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года.

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35 комментариев

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Бритва Борисович
Ну Месси просто повезло со сборной, не будем никого обманывать. В отличие от того же Холанда.
У Эрлинга всего лишь ребята из Арсенала, Боруссии, Наполи, Ромы, Вильярреала, Лейпцига, Айнтрахта, Сельты, Брентфорда и Бенфики в команде. Как с такими бездарями на крупные турниры выходить?
Вот были бы у него де Брейне, Бернарду Силва и Родри в сборной! Но, к сожалению, без лучшей полузащиты мира "истинный обладатель Золотого Мяча сезона 2022/2023" не способен опередить в отборочных группах дримтимы Турции, Шотландии и Грузии. Увы ☹️.
Главное, в комментариях пореже об этом упоминать, а то вся картина идеального сезона Эрлинга и "воровства" на голосовании за Золотой Мяч рушится)
+45
-18
+27
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Domian
У него за карьеру 819 голов в 1047 матчах.
Как это можно осознать при наличии у Лео ПЯТИ наград IFFHS как лучшему плеймейкеру года?
Как?
Это все равно что от Хави, Иньесты, Де Брюйне, Озила, Зидана, Пирло требовать по 50 голов за сезон)
Величайший, просто недосягаемый уровень.
Ждем 8 ЗМ.
+21
-9
+12
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Domian
Ответ Бритва Борисович
Ну Месси просто повезло со сборной, не будем никого обманывать. В отличие от того же Холанда. У Эрлинга всего лишь ребята из Арсенала, Боруссии, Наполи, Ромы, Вильярреала, Лейпцига, Айнтрахта, Сельты, Брентфорда и Бенфики в команде. Как с такими бездарями на крупные турниры выходить? Вот были бы у него де Брейне, Бернарду Силва и Родри в сборной! Но, к сожалению, без лучшей полузащиты мира "истинный обладатель Золотого Мяча сезона 2022/2023" не способен опередить в отборочных группах дримтимы Турции, Шотландии и Грузии. Увы ☹️. Главное, в комментариях пореже об этом упоминать, а то вся картина идеального сезона Эрлинга и "воровства" на голосовании за Золотой Мяч рушится)
Мне тут фанат клубники писал, что Холанд скандинав, а у них нет шансов изначально.
Швеция 1994 со своей бронзой : Подержите мое пиво.
+13
-6
+7
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Арыч Фаворитик
В 35 лет забил Эстонии 5 голов, сколько забил бы в 23 года? Жаль не играл всю карьеру против Литвы, Лихтенштейна и.тд.
Сейчас бы глянули на 200+ голов за сборную от Лео
+11
-6
+5
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Отец Абду
Месси на данный момент лучший игрок в истории футбола по голевыми действиями за сборную ( 104 голов + 53 ассистов, источник: Opta)

Топ 3 лучших игроков по забитыми голами против в топ 10 сборных:

1. Месси - 19
2. Роналду - 14
3. Мюллер - 13

Бонус: у Мбаппе 11 голов
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rigobersong
Ответ Отец Абду
Месси на данный момент лучший игрок в истории футбола по голевыми действиями за сборную ( 104 голов + 53 ассистов, источник: Opta) Топ 3 лучших игроков по забитыми голами против в топ 10 сборных: 1. Месси - 19 2. Роналду - 14 3. Мюллер - 13 Бонус: у Мбаппе 11 голов
Там еще топ-50 можно взять, там у Месси большинство голов этим сборным, а у кринжи Гибралтарам и Лабрадорам всяким:))
+5
-1
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Человек1991
Если бы Месси 20 лет играл бы в Европейских отборах против футбольных карликов, то у него было бы точно более 180 голов .
+7
-4
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ТТД Бубнова
Ответ Artem Piatkov
Враньё в 23 он играл товарки против Гватемал и Гон-Конгов Что мешало забить 200?
За два матча ?
+3
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VERBLYUD
Ответ факты про футбол
Роналду в 37 забил Норвичу и Тотенхемему по хет-трику в АПЛ. В которых играют капитаны Финляндии, Франции, Англии, Южная Корея и игроки топовых сборных, чтобы он сделал с всякими Боливиями и Суринамами?Жаль Роналду не родился в Латинском Америке,где чуть ли не каждый год проводится Копа Америка. Наверняка 3-4 кубка минимум взял бы.
Роналду не умеет играть вне тепличной Европы. В ЮА он провалился на ЧМ, против сборных ЮА у него смешная статистика. Если бы он играл за условный Уругвай, то даже 40 голов не забил бы)
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Domian
Ответ PIT-BUL
может быть Месси и ждёт , но ты чего ждёшь?))) Смех
Не комплексуй.
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Domian
Ответ Константин Ключников
Дания 1992: WTF???
Тоже да)
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Великий Додда
Ответ Бритва Борисович
Ну Месси просто повезло со сборной, не будем никого обманывать. В отличие от того же Холанда. У Эрлинга всего лишь ребята из Арсенала, Боруссии, Наполи, Ромы, Вильярреала, Лейпцига, Айнтрахта, Сельты, Брентфорда и Бенфики в команде. Как с такими бездарями на крупные турниры выходить? Вот были бы у него де Брейне, Бернарду Силва и Родри в сборной! Но, к сожалению, без лучшей полузащиты мира "истинный обладатель Золотого Мяча сезона 2022/2023" не способен опередить в отборочных группах дримтимы Турции, Шотландии и Грузии. Увы ☹️. Главное, в комментариях пореже об этом упоминать, а то вся картина идеального сезона Эрлинга и "воровства" на голосовании за Золотой Мяч рушится)
повезло со сборной? это сборная только сейчас имеет неплохой состав. Наконец-то появились неплохие центральные полузащитники и вполне адекватный тренер. При этом защитники не самого высокого уровня. Всю карьеру Месси в сборной было кучу игроков атаки мирового уровня, но полузащитников с мыслью в центре не хватало совсем. Ещё Месси приходилось играть под руководством Марадоны в сборной. Марадона умудрился вооьще играть с одним центральным полузащитником против Германии на ЧМ. И было куча других странных тренеров. К тому же федерация сборной Аргентины постоянно занималась своими интригами и лишь толькоо занималась лозунгами насколько Месси хорош, а помочь не хотели. Уверен тем же Скалони просто повезло им. Месси бы повезло, если он выбрал бы Испанию. Тому же Мбаппе вот повезло, во Франции просто россыпь талантов на всех позициях, и всегда будет так.
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Rainn
Ответ Константин Ключников
Дания 1992: WTF???
Швеция 58…
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Константин Ключников
Ответ Domian
Мне тут фанат клубники писал, что Холанд скандинав, а у них нет шансов изначально. Швеция 1994 со своей бронзой : Подержите мое пиво.
Дания 1992: WTF???
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Илья Гордеев
Чего уж говорить о таких чемпионах Европы как Дания и Греция))
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AchilleZm
Собственно сам гол. Штрафные реально, как пенальти...
https://www.youtube.com/watch?v=aZHIoX3kf9E
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Экспертное мнение
Ответ факты про футбол
Роналду в 37 забил Норвичу и Тотенхемему по хет-трику в АПЛ. В которых играют капитаны Финляндии, Франции, Англии, Южная Корея и игроки топовых сборных, чтобы он сделал с всякими Боливиями и Суринамами?Жаль Роналду не родился в Латинском Америке,где чуть ли не каждый год проводится Копа Америка. Наверняка 3-4 кубка минимум взял бы.
Неубедительно, никакого Суринама в КОНМЕБОЛ нет. Да и видели мы Роналду против Уругвая и Чили, растворился по классике. Криш пригоден только в европейской зоне, чисто тепличный игрок своего континента, поэтому одни вылеты от США, Марокко, Чили, Уругвая. Ему Уэльсы подавай.
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Tomas Nepotrebko
Вот козёл!
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VERBLYUD
Лучший бомбардир в истории сборных ЮА! И это без 50+ сыгранных матчей против Люксембругов и Сан Марино
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Rainn
Ответ Бритва Борисович
Ну Месси просто повезло со сборной, не будем никого обманывать. В отличие от того же Холанда. У Эрлинга всего лишь ребята из Арсенала, Боруссии, Наполи, Ромы, Вильярреала, Лейпцига, Айнтрахта, Сельты, Брентфорда и Бенфики в команде. Как с такими бездарями на крупные турниры выходить? Вот были бы у него де Брейне, Бернарду Силва и Родри в сборной! Но, к сожалению, без лучшей полузащиты мира "истинный обладатель Золотого Мяча сезона 2022/2023" не способен опередить в отборочных группах дримтимы Турции, Шотландии и Грузии. Увы ☹️. Главное, в комментариях пореже об этом упоминать, а то вся картина идеального сезона Эрлинга и "воровства" на голосовании за Золотой Мяч рушится)
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Экспертное мнение
Когда-то сомневался, что он догонит Батистуту. Теперь у него голов почти в два раза больше. Лео в прайме был быстрым резким, но с годами становится всё гениальнее и гениальнее. Не такой быстрый, но стал решать на тотальном опыте.
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ApXuMaHqPuT
Больше, чем Батигол и Агуэро вместе взятые!
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Rainn
Ответ Rainn
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Альфред
Ответ Бритва Борисович
Ну Месси просто повезло со сборной, не будем никого обманывать. В отличие от того же Холанда. У Эрлинга всего лишь ребята из Арсенала, Боруссии, Наполи, Ромы, Вильярреала, Лейпцига, Айнтрахта, Сельты, Брентфорда и Бенфики в команде. Как с такими бездарями на крупные турниры выходить? Вот были бы у него де Брейне, Бернарду Силва и Родри в сборной! Но, к сожалению, без лучшей полузащиты мира "истинный обладатель Золотого Мяча сезона 2022/2023" не способен опередить в отборочных группах дримтимы Турции, Шотландии и Грузии. Увы ☹️. Главное, в комментариях пореже об этом упоминать, а то вся картина идеального сезона Эрлинга и "воровства" на голосовании за Золотой Мяч рушится)
Добротно приложил!
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Корнелий Шнапс 1
А для наших миллионеров 100 годов за всю карьеру великим достижением считается.
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