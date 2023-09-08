Месси забил 104-й гол за Аргентину в 176 матчах. Батистута с 56 мячами – второй в списке лучших бомбардиров сборной
Лионель Месси забил 104-й гол за сборную Аргентины.
36-летний форвард ранее отметился забитым мячом в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).
У Месси, таким образом, теперь 104 гола за Аргентину в 176 матчах.
На втором месте в списке лучших бомбардиров аргентинской сборной находится Габриэль Батистута (56 голов в 78 матчах), на третьем – Серхио Агуэро (41 гол в 101 игре).
Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года.
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У Эрлинга всего лишь ребята из Арсенала, Боруссии, Наполи, Ромы, Вильярреала, Лейпцига, Айнтрахта, Сельты, Брентфорда и Бенфики в команде. Как с такими бездарями на крупные турниры выходить?
Вот были бы у него де Брейне, Бернарду Силва и Родри в сборной! Но, к сожалению, без лучшей полузащиты мира "истинный обладатель Золотого Мяча сезона 2022/2023" не способен опередить в отборочных группах дримтимы Турции, Шотландии и Грузии. Увы ☹️.
Главное, в комментариях пореже об этом упоминать, а то вся картина идеального сезона Эрлинга и "воровства" на голосовании за Золотой Мяч рушится)
Как это можно осознать при наличии у Лео ПЯТИ наград IFFHS как лучшему плеймейкеру года?
Как?
Это все равно что от Хави, Иньесты, Де Брюйне, Озила, Зидана, Пирло требовать по 50 голов за сезон)
Величайший, просто недосягаемый уровень.
Ждем 8 ЗМ.
Швеция 1994 со своей бронзой : Подержите мое пиво.
Сейчас бы глянули на 200+ голов за сборную от Лео
Топ 3 лучших игроков по забитыми голами против в топ 10 сборных:
1. Месси - 19
2. Роналду - 14
3. Мюллер - 13
Бонус: у Мбаппе 11 голов
https://www.youtube.com/watch?v=aZHIoX3kf9E