Месси забил 104-й гол за Аргентину в 176 матчах. Батистута с 56 мячами – второй в списке лучших бомбардиров сборной

Лионель Месси забил 104-й гол за сборную Аргентины.

36-летний форвард ранее отметился забитым мячом в матче отбора ЧМ-2026 с (1:0).

У Месси, таким образом, теперь 104 гола за в 176 матчах.

На втором месте в списке лучших бомбардиров аргентинской сборной находится (56 голов в 78 матчах), на третьем – (41 гол в 101 игре).

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года.

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