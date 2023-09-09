Холанд о его соперничестве с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду: «Давайте не забывать, что Лео и Криштиану остаются великолепными игроками и до сих пор делают сумасшедшие вещи»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд прокомментировал противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– После многолетнего противостояния Месси и Роналду наступила эпоха Холанда против Мбаппе?

– Кажется, все так думают, но давайте не забывать, что Месси и Криштиану делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Конечно, они становятся старше, но остаются великолепными игроками. Иметь возможность наблюдать за этими выдающимися чемпионами – привилегия.

Возвращаясь к вопросу – я никогда не противопоставляю себя другим игрокам. Я не такой человек. Я сосредоточен на себе и просто хочу становиться лучше с каждым днем, продолжать наслаждаться тем, что делаю, стать лучшей версией себя, – сказал форвард «Манчестер Сити».

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51 комментарий

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corazón blanco
Молодец, Эрлинг, что с уважением относится к великим игрокам.
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Отец Абду
Никогда не понимал сравнений разных по стилю игроков, а Мбаппе и Холанд как раз такие. Максимум в чём их можно сравнивать — статистика...

Ну, а Месси и Роналду можно было сравнивать... Так как один играл за Барсу, другой за Реал, один представлял Адидаса, а другой Найка, Месси интроверт, а Роналду экстраверт и даже играли за сборные, которые почти на одном уровне ( даже тут Южная Америка против Европа)...
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Aram Avanesian
Сразу видно что здравомыслящий человек. Что касается их соперничества с Мбаппе , думаю этого не случится.У Холланда в приоритете спортивные достижения, а Мбаппе год за годом лишь укрепляет то мнение, что для него деньги стоят на первом месте . Пока что у Холланда нет соперников-ровестников .
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JENNINGS
Такие футболисты, как Месси и Роналду, рождаются раз в несколько десятков лет. Их соперничество во всём было легендарным, возможно, самым ярким в истории футбола!
При всём уважении к Холланду и Мбаппе, их соперничество и рядом не будет стоять с противостоянием Месси и Криштиану
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иц а мен
Ответ rigobersong
О каком роналду идет вообще речь:)) Месси 2 требла и ЧМ, Холанд требл, Мбаппе ЧМ!:) Просто смешно везде этого распиаренного португальца пихать, надо же так искуственно распиарить обычного игрока по уровню находящемуся между Пьером-Аленом Фро и Хабибом Бамого:))
всё таки кринж получше будет фро и бамого, кринжа можно сравнить с тем же дядюном, иедально одинаковый уровень футбола
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hup holland hup
Ответ Тухель
Меня поражает больше то что люди забывают что в МС есть еще де Брюйне, Родри, Эдерсон, был Гюндоган, Диаш и т.д. каждый из этих игроков сильнейший в мире на своей позиции как минимум в прошлом сезоне. Но хайп идет только вокруг Холланда и чуть чуть де Брюйне задевает.
Меня поражает больше то что люди забывают что в Барселоне были еще Хави, Иньеста, Пуйоль, был Абидаль, Бускетс и т.д. каждый из этих игроков сильнейший в мире на своей позиции как минимум во многих сезонах. Но хайп идет только вокруг Месси и чуть чуть Иньеста задевает.
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S H A R K
Ответ S. A.
Не знаю, как думают другие, но Черепаха может предложить больше, чем Викинг. Если Мбаппе перейдёт в более сильный чемпионат, и начнёт забивать столько же, сколько Холанд (или наоборот), то, думаю, здесь понятно, кто лучше
Всё таки некорректно сравнивать их по количеству голов. Холланд девятка, в сильных клубах с сильными партнёрами он всегда будет забивать. А Мбаппе скорее универсальный вингер. Мбаппе способен в одиночку решить исход даже самых безнадёжных матчей. У Холланда близко такого нет.
Мбаппе помимо голов ещё и для партнёров может созидать, чего опять же Холланд не может. Холланд просто робот, который работает по алгоритму, поэтому очень предсказуем.
Я фанат Дортмунда, поэтому что он, кто он и на что способен. А Мбаппе в основном в ЛЧ и ЧМ видел, но этого хватило. В целом по игре Мбаппе больше нравится.

P.s Сколько бы не забивали обе, но до Месси и Рона им будет далеко. Эти обе были ещё более универсальными. Могли из-за штрафной забивать, забивать шикарные штрафные, в разы скиловее были. В остальном Мбаппе ближе к Роналду, как по скорости, так и дриблингу. Похожих на Месси талантливых звёзд пока что нет. Может быть у Мусиалы что-то получится, но не факт, парень ещё не дорос даже до уровня Мбаппе.
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corazón blanco
Ответ иц а мен
ну насчёт кринжа он соврал всё таки
Можно сколько угодно писать полную ересь, но не считать Роналду - великим игроком только из-за клубных пристрастий - это клиника. Ну или же с возрастом Ваше мнение изменится, хотя зная Вас и Ваши комментарии - тут уже ничего не поможет.
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Leon Betov
Ответ Руслан Узденов
Разница в уровне между Мбаппе и Холландом гораздо больше, чем между КР7 и Месси. Мбаппе способен решать матчи, Холланд - нет и близко.
Откуда такие выводы? из-за одного сезона в ЛЧ? Мбаппе типо каждый год тащит? Когда ПСЖ был в финале ЛЧ тащил Неймар
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какое соперничество? Мбаппе не соперник Холланду, пока он играет в топ 6 чемпионате. Нидерланды уже Францию обогнали в коэффициентах УЕФА. Когда то Россия была шестой в этом топе. Тогда, трофеи внутри Росси, и кучи асистов и голов Дзюбы, или ещё кого-то, вообще никто не считал за что-то серьёзное. Почему ,тогда, кто-то всерьёз должен считаться с голами и трофеями Мбаппе внутри Франции?
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Alex Raycon
Ответ иц а мен
не из-за клубных пристрастий, а из-за неоспоримых и предельно объективных фактов и не более
Пройдите в школу, молодой человек, у вас уроки
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Экспертное мнение
1) Забил решающий гол со штрафного
2) Отпинал вратаря соперника

Оба делают сумасшедшие вещи, но есть нюанс...
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Руслан Узденов
Разница в уровне между Мбаппе и Холландом гораздо больше, чем между КР7 и Месси.
Мбаппе способен решать матчи, Холланд - нет и близко.
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people people
Ответ Тухель
Меня поражает больше то что люди забывают что в МС есть еще де Брюйне, Родри, Эдерсон, был Гюндоган, Диаш и т.д. каждый из этих игроков сильнейший в мире на своей позиции как минимум в прошлом сезоне. Но хайп идет только вокруг Холланда и чуть чуть де Брюйне задевает.
Может потому что до Холланда Пеп со всеми этими игроками так и не брал ЛЧ? А первый сезон с Холландом и сразу требл
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S. A.
Не знаю, как думают другие, но Черепаха может предложить больше, чем Викинг. Если Мбаппе перейдёт в более сильный чемпионат, и начнёт забивать столько же, сколько Холанд (или наоборот), то, думаю, здесь понятно, кто лучше
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Рэд Уайт
сравнивать холланда и мбаппе с месси и кришем тоже самое что сравнивать гранту и приору с ламбарджини и феррари
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BaldFraud
У Мбаппе такая менталка, которая может помешать карьере. Характер, высокомерие и так далее. Холанд же фантастический бомбардир, но он даже в полуфиналах не забивает, не то что в финалах. Они молодые, может еще все изменится, но Лео и Рон казались более совершенными и великими футболистами. К возрасту Мбаппе Роналду и Месси уже выиграли ЛЧ, ЗМ и выглядели на голову выше остальных игроков. Про самого Мбаппе и Холанда так не хочется сказать.
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Ruslen
Один кладет красавцы штрафные за шиворот вратарям, другой в это время кладет свои шипы по челюсти вратарю. Вот и вся разница между легендами
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Artem Piatkov
Всё верно
Статистика по гол+пас:

Роналду - 850+241
Месси - 819+361

Великие делят пьедестал в 21 веке
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corazón blanco
Ответ иц а мен
не из-за клубных пристрастий, а из-за неоспоримых и предельно объективных фактов и не более
И какой факт Вы можете привести, чтобы доказать что Роналду не великий игрок? Только не надо писать про Мундиаль - это смешно и неудобно. Великий бомбардир, который выиграл огромное количество титулов, второй в мире по количеству Зошотых Мячей. То что, он уступает Месси - факт, но в этом нет ничего зазорного, потому что Месси- уникум и лучший игрок в истории мирового футбола.
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Дядя ТУРА
Ответ JENNINGS
Такие футболисты, как Месси и Роналду, рождаются раз в несколько десятков лет. Их соперничество во всём было легендарным, возможно, самым ярким в истории футбола! При всём уважении к Холланду и Мбаппе, их соперничество и рядом не будет стоять с противостоянием Месси и Криштиану
а у них есть вообще соперничество?)
Месси и Роналду это просто сумасшествие было. два лагеря.
матч Реал Барселона тогда был накален до уровня финала чемпионата мира
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people people
Ответ llolishe
Какая там конкуренция Мбаппе уже выиграл ЧМ Холланд не может со своей сборной попасть на ЧМ провалив матчи в легкой группе с Латвиями
Вот поэтому командные турниры и не могут определять кто лучше или хуже. Да и пусть будет, что Мбаппе лучше на уровне сборных, чисто потому что больше повезло со сборной, но футбол на клубном уровне уже давно круче и сильнее, чем футбол на уровне сборных, и вот на этом самом клубном уровне, где равные условия у Холланда и Мбаппе, в отличии от сборных, где человек не выбирает место рождения, Эрлинг пока на голову выше
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blаncо
Ответ S. A.
Не знаю, как думают другие, но Черепаха может предложить больше, чем Викинг. Если Мбаппе перейдёт в более сильный чемпионат, и начнёт забивать столько же, сколько Холанд (или наоборот), то, думаю, здесь понятно, кто лучше
Мбаппе скоро 25, пока он соберётся уже и карьера будет на финише.
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Тухель
Ответ people people
Может потому что до Холланда Пеп со всеми этими игроками так и не брал ЛЧ? А первый сезон с Холландом и сразу требл
А Холланд затащил МС в полуфинале или финале ЛЧ? Многое футболе случайность. Я понимаю если бы норвежец забил победный гол или тащил как Месси или Мбаппе свои сборные на ЧМ, то можно было говорить о его супер роли, но на деле МС не выглядел лучше против Интера, чем несколько лет назад в финале ЛЧ против Челси. Тогда повезло Челси, а сейчас повезло МС и всё
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ман сити фейк
Ответ S H A R K
Всё таки некорректно сравнивать их по количеству голов. Холланд девятка, в сильных клубах с сильными партнёрами он всегда будет забивать. А Мбаппе скорее универсальный вингер. Мбаппе способен в одиночку решить исход даже самых безнадёжных матчей. У Холланда близко такого нет. Мбаппе помимо голов ещё и для партнёров может созидать, чего опять же Холланд не может. Холланд просто робот, который работает по алгоритму, поэтому очень предсказуем. Я фанат Дортмунда, поэтому что он, кто он и на что способен. А Мбаппе в основном в ЛЧ и ЧМ видел, но этого хватило. В целом по игре Мбаппе больше нравится. P.s Сколько бы не забивали обе, но до Месси и Рона им будет далеко. Эти обе были ещё более универсальными. Могли из-за штрафной забивать, забивать шикарные штрафные, в разы скиловее были. В остальном Мбаппе ближе к Роналду, как по скорости, так и дриблингу. Похожих на Месси талантливых звёзд пока что нет. Может быть у Мусиалы что-то получится, но не факт, парень ещё дорос.
Ты видел матч Холанда против Фулхэма? Он прекрасную передачу отдал Альваресу. Созидать можно по разному. Главный козырь Мбаппе это скорость и дриблинг. После 30 лет не будет эти преимущества.
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