Холанд о его соперничестве с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду: «Давайте не забывать, что Лео и Криштиану остаются великолепными игроками и до сих пор делают сумасшедшие вещи»

Эрлинг Холанд прокомментировал противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– После многолетнего противостояния Месси и наступила эпоха против ?

– Кажется, все так думают, но давайте не забывать, что и Криштиану делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Конечно, они становятся старше, но остаются великолепными игроками. Иметь возможность наблюдать за этими выдающимися чемпионами – привилегия.

Возвращаясь к вопросу – я никогда не противопоставляю себя другим игрокам. Я не такой человек. Я сосредоточен на себе и просто хочу становиться лучше с каждым днем, продолжать наслаждаться тем, что делаю, стать лучшей версией себя, – сказал форвард « ».

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