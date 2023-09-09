Холанд о его соперничестве с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду: «Давайте не забывать, что Лео и Криштиану остаются великолепными игроками и до сих пор делают сумасшедшие вещи»
Эрлинг Холанд прокомментировал противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– После многолетнего противостояния Месси и Роналду наступила эпоха Холанда против Мбаппе?
– Кажется, все так думают, но давайте не забывать, что Месси и Криштиану делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Конечно, они становятся старше, но остаются великолепными игроками. Иметь возможность наблюдать за этими выдающимися чемпионами – привилегия.
Возвращаясь к вопросу – я никогда не противопоставляю себя другим игрокам. Я не такой человек. Я сосредоточен на себе и просто хочу становиться лучше с каждым днем, продолжать наслаждаться тем, что делаю, стать лучшей версией себя, – сказал форвард «Манчестер Сити».
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Ну, а Месси и Роналду можно было сравнивать... Так как один играл за Барсу, другой за Реал, один представлял Адидаса, а другой Найка, Месси интроверт, а Роналду экстраверт и даже играли за сборные, которые почти на одном уровне ( даже тут Южная Америка против Европа)...
При всём уважении к Холланду и Мбаппе, их соперничество и рядом не будет стоять с противостоянием Месси и Криштиану
Мбаппе помимо голов ещё и для партнёров может созидать, чего опять же Холланд не может. Холланд просто робот, который работает по алгоритму, поэтому очень предсказуем.
Я фанат Дортмунда, поэтому что он, кто он и на что способен. А Мбаппе в основном в ЛЧ и ЧМ видел, но этого хватило. В целом по игре Мбаппе больше нравится.
P.s Сколько бы не забивали обе, но до Месси и Рона им будет далеко. Эти обе были ещё более универсальными. Могли из-за штрафной забивать, забивать шикарные штрафные, в разы скиловее были. В остальном Мбаппе ближе к Роналду, как по скорости, так и дриблингу. Похожих на Месси талантливых звёзд пока что нет. Может быть у Мусиалы что-то получится, но не факт, парень ещё не дорос даже до уровня Мбаппе.
2) Отпинал вратаря соперника
Оба делают сумасшедшие вещи, но есть нюанс...
Мбаппе способен решать матчи, Холланд - нет и близко.
Статистика по гол+пас:
Роналду - 850+241
Месси - 819+361
Великие делят пьедестал в 21 веке
Месси и Роналду это просто сумасшествие было. два лагеря.
матч Реал Барселона тогда был накален до уровня финала чемпионата мира