Санчо не давал «МЮ» разрешения обсуждать его психологическое состояние в публичном поле

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо не разрешал «МЮ» публично обсуждать его психологическое состояние.

Как пишет Daily Mail, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не имел права предавать огласке информацию о борьбе Санчо с ментальными проблемами.

Причина в том, что англичанин не давал клубу разрешения обсуждать его психологическое состояние в публичном поле.

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Игроки «МЮ» не сочувствуют Санчо, они недовольны его постом после слов тен Хага. Футболисты уважают жесткую позицию тренера

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Его Величество Златан
каждая сторона вытаскивает свои козыри, но всегда в таких случаях - игрок покинет клуб....
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
Санчо с МЮ скоро судиться начнет 🤣🤣🤣
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Санчо уходить надо. Ди Мария, Санчес, Мхитарян и Депай смогли обрести свой уровень после отъезда из МЮ
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stereophonics89
война, в которой проиграют все
но Санчо больше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kerndl
Какие стали нежные футболисты…
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Ахаха, сейчас Санчо привлечет инфлюэнсеров и отменит 7хага за абьюз :))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Санчо уже на 90% не игрок МЮ. Да и вообще не игрок, а очередной потерянный талант
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
хорошо что появилась Саудовская Аравия, которая соберет себе на зпшку в 10-15 лямов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
ахахахах
тойхель 🤡
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Beast_
Интересно МЮ давал право Санчо 2 года валять дурака и получать огромную ЗП за нулевой КПД?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Оо это тот который наннул самого Пепа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushkin_CR7
Ответ Его Величество Златан
каждая сторона вытаскивает свои козыри, но всегда в таких случаях - игрок покинет клуб....
Пусть Кисломордого с собой заберет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ <~Inter~>
Санчо уходить надо. Ди Мария, Санчес, Мхитарян и Депай смогли обрести свой уровень после отъезда из МЮ
пусть валит
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Ответ <~Inter~>
Санчо уходить надо. Ди Мария, Санчес, Мхитарян и Депай смогли обрести свой уровень после отъезда из МЮ
Спорно. ДиМа и так был на высоком уровне, просто в МЮ ЦП играл, санчез больше на уровень не вышел никогда, Мхиторян хз, Сериал слишком слаб, что бы судить, а Депай? Что Депай? Барсу не потянул, в Атлетико не лидер, никто из них после МЮ не был звездой, кроме ДиМарии
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий