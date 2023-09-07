Ни Салах, ни Санчо не перейдут в Саудовскую Аравию сегодня. «Аль-Иттихад» хочет подписать Мохамеда в будущем

Мохамед Салах и Джейдон Санчо останутся в АПЛ как минимум до зимы.

Ранее стало известно, что в трансферах футболистов « » и « » заинтересованы саудовские клубы. За Салаха « » был готов заплатить 200 миллионов фунтов.

« », в свою очередь, хотел взять Санчо в аренду до конца этого сезона.

По информации The Athletic, ни один из этих игроков не перейдет в Саудовскую Аравию сегодня. Трансферное окно в ближневосточной лиге закроется вечером.

Таким образом, и Салах останутся в своих клубах как минимум до открытия зимнего трансферного окна. Отмечается, что саудовцы все еще хотят подписать Мохамеда в будущем.

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