Ни Салах, ни Санчо не перейдут в Саудовскую Аравию сегодня. «Аль-Иттихад» хочет подписать Мохамеда в будущем

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Джейдон Санчо Футбол

Мохамед Салах и Джейдон Санчо останутся в АПЛ как минимум до зимы.

Ранее стало известно, что в трансферах футболистов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы саудовские клубы. За Салаха «Аль-Иттихад» был готов заплатить 200 миллионов фунтов

«Аль-Иттифак», в свою очередь, хотел взять Санчо в аренду до конца этого сезона.

По информации The Athletic, ни один из этих игроков не перейдет в Саудовскую Аравию сегодня. Трансферное окно в ближневосточной лиге закроется вечером.

Таким образом, Санчо и Салах останутся в своих клубах как минимум до открытия зимнего трансферного окна. Отмечается, что саудовцы все еще хотят подписать Мохамеда в будущем. 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Санчо для перехода еще интервью Моргану надо дать, точно не успеет
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Зачем Санчо спешить, Гринвуда уже слил в Хетафе, сейчас очередь Антони, вот и местечко в составе, 7хаг думает что Джейдон его не переиграет?:)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А.В. Бубнов
А вот и хорошие новости для двух Величайших Футбольных Клубов Англии
Так, сказать , MUNWA!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сослан Бедоев
Не стоит откладывать на завтра то, что можно отложить до зимнего ТО👌
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Решили не вводить в депрессию фанатов МЛС))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tommy Addams
Ливерпулю нужно было делать бабки
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Козлов
По заголовку, если не читать дальше, можно подумать, что они перейдут завтра)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Нижников
Санчо как то и не волновал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasilii Naymov
ну мы же понимаем что это мнение какого то ноунейма , спортс любит кликбейты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Александров
Сегодня с пацанами в дотку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Отлично, Санчо остаётся 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
интересно что теперь будет с Санчо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий