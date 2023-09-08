Иржи Ярошик: «В России очень много добрых людей, мне постоянно помогали. В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям»
Иржи Ярошик заявил, что не испытывал давления из Чехии из-за решения работать в России.
«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в инстаграме. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.
Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны.
Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», – сказал бывший главный тренер «Оренбурга».
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