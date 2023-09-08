Иржи Ярошик: «В России очень много добрых людей, мне постоянно помогали. В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Политика Спорт-Экспресс Футбол

Иржи Ярошик заявил, что не испытывал давления из Чехии из-за решения работать в России.

«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в инстаграме. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.

Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны.

Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», – сказал бывший главный тренер «Оренбурга».

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7 комментариев

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Bartez1986
Адекватно
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Дмитрий Агалаков
Спасибо Ярошику за адекватные и честные слова. Хоть и не получилось с тренерством в России, удачи в дальнейшем и здоровья ребёнку.
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Вадим flanec
Как болельщик Спартака скажу, к Ярошику никогда чувство неприязни не испытывал, хоть он и играл в ЦСКА. А сейчас тем более, из-за его слов о России.
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Руслан Узденов
Спасибо, Иржи. Подарил много радости коням.
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suwor
Ответ che kaif
А Крылышкам что подарил?!
Подарил? Да просто играл за "крылья" два сезона. Так же как Ян Коллер, они вместе тогда в Самаре играли, только Коллер назабивал поболее.
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