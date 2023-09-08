Ярошик об отставке: «У «Оренбурга» не было позорной игры. Против лидеров мы выглядели хорошо, но в футболе никто не хочет ждать»

Иржи Ярошик высказался о своей отставке из «Оренбурга».

«За несколько туров невозможно показать себя. Я хотел играть в атаку, быть на мяче. Но мы очень много пропускали и не забивали — в отличие от прошлого сезона.

Против «Спартака», «Урала» и «Краснодара» выглядели хорошо. На тот момент это были лидеры чемпионата, мы никому не уступили по статистике. У нас не было позорной игры.

Но в футболе никто не хочет ждать. Если нет результата — вы расстаетесь», — сказал бывший главный тренер « ».

Чех возглавлял клуб с июня по август 2023 года.

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