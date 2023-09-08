Ярошик об отставке: «У «Оренбурга» не было позорной игры. Против лидеров мы выглядели хорошо, но в футболе никто не хочет ждать»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Футбол

Иржи Ярошик высказался о своей отставке из «Оренбурга».

«За несколько туров невозможно показать себя. Я хотел играть в атаку, быть на мяче. Но мы очень много пропускали и не забивали — в отличие от прошлого сезона.

Против «Спартака», «Урала» и «Краснодара» выглядели хорошо. На тот момент это были лидеры чемпионата, мы никому не уступили по статистике. У нас не было позорной игры.

Но в футболе никто не хочет ждать. Если нет результата — вы расстаетесь», — сказал бывший главный тренер «Оренбурга».

Чех возглавлял клуб с июня по август 2023 года. 

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12 комментариев

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BARCA_10
Оренбург до сих будет продолжать говорить, что расстались из за семейных обстоятельств у Иржи?
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kilo_gilo
Ответ Dmitry Orlov
Как и всегда, есть причина и повод. Если бы не семейные обстоятельства, возможно расстались бы на несколько игр позже. Делать выводы о работе тренера за 7 игр - не вполне верно.
а после 10 игр- может быть уже поздно)
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Roman
Оренбург в прошлом сезоне при Личке за весь сезон - 2 поражения дома
Ярошик за 7 игр в Оренбурге - 3 поражения дома
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Ярик01
Ответ Dmitry Orlov
Как и всегда, есть причина и повод. Если бы не семейные обстоятельства, возможно расстались бы на несколько игр позже. Делать выводы о работе тренера за 7 игр - не вполне верно.
Ой да ладно, на эти 7 игр всю предсезонку работали, если команда показывает сугубо "отрицательный рост", то что ждать дальше и за счёт чего?
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Ярик01
Вряд ли после прошлогоднего места (7ое) ждали лишь отсутствие или наличие позорной игры.
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Nick Crosier
Получается он сейчас сказал,Что просто уволили,а не по семейным обстоятельствам.
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ezhik38
Именно, что была позорная игра! ... Дочке здоровья.
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Dmitry Orlov
Ответ BARCA_10
Оренбург до сих будет продолжать говорить, что расстались из за семейных обстоятельств у Иржи?
Как и всегда, есть причина и повод. Если бы не семейные обстоятельства, возможно расстались бы на несколько игр позже.
Делать выводы о работе тренера за 7 игр - не вполне верно.
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Ярик01
Ответ BARCA_10
Оренбург до сих будет продолжать говорить, что расстались из за семейных обстоятельств у Иржи?
Ну дочь у него все же упала, что видно в полном интервью
При этом как понимаю, был готов работать, полетел в Грозный и т.д. И даже до сих пор дочь с матерью в Москве.
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