Ярошик об отставке: «У «Оренбурга» не было позорной игры. Против лидеров мы выглядели хорошо, но в футболе никто не хочет ждать»
Иржи Ярошик высказался о своей отставке из «Оренбурга».
«За несколько туров невозможно показать себя. Я хотел играть в атаку, быть на мяче. Но мы очень много пропускали и не забивали — в отличие от прошлого сезона.
Против «Спартака», «Урала» и «Краснодара» выглядели хорошо. На тот момент это были лидеры чемпионата, мы никому не уступили по статистике. У нас не было позорной игры.
Но в футболе никто не хочет ждать. Если нет результата — вы расстаетесь», — сказал бывший главный тренер «Оренбурга».
Чех возглавлял клуб с июня по август 2023 года.
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Ярошик за 7 игр в Оренбурге - 3 поражения дома
Делать выводы о работе тренера за 7 игр - не вполне верно.
При этом как понимаю, был готов работать, полетел в Грозный и т.д. И даже до сих пор дочь с матерью в Москве.