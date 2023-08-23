Быстров об «Оренбурге»: «Давайте экспериментировать с русскими тренерами. У неопытного Ярошика ничего не получилось. Сейчас испанец, который даже по-русски не говорит»

Владимир Быстров раскритиковал «Оренбург» за назначение последних тренеров.

Вчера чеха , при котором клуб набрал 1 очко в 5 турах Мир РПЛ, сменил испанец Давид Деограсия.

– Пока вообще непонятно, что за тренер. Посмотрим, но Премьер-лига не место для экспериментов. Попробовали поставить неопытного Ярошика – ничего не получилось. Сейчас доверили испанцу, который, кажется, даже по-русски не говорит.

– Возьмут и выиграют с новым тренером…

– Не выиграют они с новым тренером. Как? Ребята, я против экспериментов. Давайте тогда экспериментировать с нашими, у нас много русских тренеров.

Ярошик успел только разобрать «Оренбург», потому что команда абсолютно не похожа на себя – не та, какой мы привыкли ее видеть, по крайней мере в домашних матчах. И дома «Оренбург» проигрывал, и в Кубке России, и вратари «привозили», то есть с Ярошиком получился весь комплект. Не знаю, его это вина или нет.

– При этом команда не понесла серьезные кадровые потери в межсезонье.

– Может быть, Ярошику опыта не хватило. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, а требования разные.

У Лички отношения с коллективом были одни, а Ярошик, может быть, не сумел разобраться, на кого должен сделать ставку, кто будет за него биться, кто за него пойдет вперед. За этот короткий период времени ему это даже близко не удалось, – сказал бывший футболист сборной России.

Ярошик пробыл в «Оренбурге» всего два месяца. Ушел не только из-за результатов и последнего места в РПЛ

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