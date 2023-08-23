Быстров об «Оренбурге»: «Давайте экспериментировать с русскими тренерами. У неопытного Ярошика ничего не получилось. Сейчас испанец, который даже по-русски не говорит»

Теги Владимир Быстров Иржи Ярошик премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Давид Деограсия Футбол

Владимир Быстров раскритиковал «Оренбург» за назначение последних тренеров.

Вчера чеха Иржи Ярошика, при котором клуб набрал 1 очко в 5 турах Мир РПЛ, сменил испанец Давид Деограсия.

– Пока вообще непонятно, что за тренер. Посмотрим, но Премьер-лига не место для экспериментов. Попробовали поставить неопытного Ярошика – ничего не получилось. Сейчас доверили испанцу, который, кажется, даже по-русски не говорит.

– Возьмут и выиграют с новым тренером…

– Не выиграют они с новым тренером. Как? Ребята, я против экспериментов. Давайте тогда экспериментировать с нашими, у нас много русских тренеров.

Ярошик успел только разобрать «Оренбург», потому что команда абсолютно не похожа на себя – не та, какой мы привыкли ее видеть, по крайней мере в домашних матчах. И дома «Оренбург» проигрывал, и в Кубке России, и вратари «привозили», то есть с Ярошиком получился весь комплект. Не знаю, его это вина или нет.

– При этом команда не понесла серьезные кадровые потери в межсезонье.

– Может быть, Ярошику опыта не хватило. Каждый тренер индивидуален, и вроде команда одна, а требования разные.

У Лички отношения с коллективом были одни, а Ярошик, может быть, не сумел разобраться, на кого должен сделать ставку, кто будет за него биться, кто за него пойдет вперед. За этот короткий период времени ему это даже близко не удалось, – сказал бывший футболист сборной России.

Ярошик пробыл в «Оренбурге» всего два месяца. Ушел не только из-за результатов и последнего места в РПЛ

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24 комментария

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Machine Head
Володя ты себя предлагаешь ? Ну так смелее заявляйся. За чей счет будут эксперименты?
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EKSPERT
Како удивительно.Испанец не знает русский
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Сергей48
Ждём Мостового!
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гилберт
Дайте Царю попробовать!
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Славонычч
Ответ гилберт
Дайте Царю попробовать!
Это тема ! Вот и докажет делом , а не длинным языком 🤪
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T622222
Мостового плавно подводит )
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7gbvr8rj2c
И
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Василий Питерский
У мостового появился конкурент….
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Игорь Пичугин
Мостовой в Оренбург не поедет!
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Кочевник56
из отечественных тренеров только Федотов тренер( начинал в Оренбурге), остальные физруки.
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vzi
Надо не Быстрова и Мостового предлагать, а искать в первой и второй лигах интересных тренеров типа того же Калешина, Бояринцева, Василенко. Кто уже поработал, шишек понабивал.
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Santa-Barbara
«Оренбург, это Володька. Вы вообще собираетесь давать шанс кому-то, кроме испанцев и чехов? Местные там, русские тренеры. В последних встречах были не лучшие результаты».
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Славонычч
Кобелев Андрей давно без работы, лет 5 наверно
Как из Динамо выгнали 🤔
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Kit244098
А этому испанцу русский и не нужен. Игру Оренбурга во всех линиях определяют латиносы. А с ними тренер говорит как раз на одном языке))
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bengalsckyzh
Назначат Шалимова. Игорь Михайлович их спасёт.
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