Василий Уткин: «Оренбург» поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна – провал»

Теги Василий Уткин Иржи Ярошик премьер-лига Россия отставки Оренбург Марцел Личка Футбол

Василий Уткин высказался об уходе Иржи Ярошика с поста тренера «Оренбурга».

Сегодня чеха, при котором клуб набрал 1 очко в 5 турах Мир РПЛ, сменил испанец Давид Деограсия.

«Оренбург» сообщил, что тренер ушел «по семейным обстоятельствам». Позже стало известно, что годовалая дочь Ярошика сломала теменную кость, упав в межлестничный пролет в гостинице.

«Мне кажется, клуб «Оренбург» поступает некрасиво, называя причиной отставки Ярошика семейные обстоятельства. Причина одна – провал (в том числе и провал выбора).

Пусть все жалеют получившую травму головы дочку Ярошика Николь. Здоровью которой, кстати, по словам врачей, ничего не угрожает, и кроме того, если я в этом что-нибудь понимаю, травма бедной девочки – перелом теменной кости – подразумевает лечение в покое. То есть прямо сейчас семья Иржи вряд ли уедет из Оренбурга.

Как-то все действующие лица по факту прикрываются ребенком, его бедой – и честным сочувствием публики. К которому я присоединяюсь, конечно. А никакой связи между этим и провалом Иржи нет.

А будь все здоровы, Иржи бы продолжил? Ведь нет… А так вроде вот такое вышло стечение обстоятельств.

Между тем менеджмент «Оренбурга» допустил классическую ошибку: нанял на смену руководителю того, кого уходящий босс [Марцел Личка] рекомендовал. Это описано во многих переизданиях учебников бизнеса, это проверено десятилетиями; так поступать просто вообще никогда нельзя. Нельзя – и все», – написал блогер и журналист.

Ярошик пробыл в «Оренбурге» всего два месяца. Ушел не только из-за результатов и последнего места в РПЛ

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18 комментариев

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Михаил1970
Руководству Оренбурга надо было не Личку спрашивать, кого назначить тренером, а Уткина. Вася умен задним числом.
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+20
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Давид Agabekyan
Вася и судя влез. Он откуда знает что там? Лишь бы набросить
+17
-1
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Доктор Верховцев
И тут без Васятки не обошлось.
+15
-5
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Andrew Petrov
Вася завали мясорубку,нельзя так глумиться над семейной трагедией ☝
+10
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Майкл Кирк Дуглас
Уткин - мерзотный тип
+9
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Айхалец
Вася пукнул так пукнул.
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Дмитрий9779
А по мне так Вася поступает некрасиво,в клубе виднее почему он уходит,а во-вторых зачем напоминать о девочке лишний раз.
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Spaten
Девчушке здоровья
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Домоседов
Уткин борщит, заигрался в жирный троллинг
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Нургалиев Разрешил
Вася, конечно, знатная жаба.
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Julia_Lawyer
Причина подобных высказываний только в том, что у самого Василиуса нет детей. И это трагедия, которой он сам не понимает.
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Андоррский почтальон
Футбол - это не бизнес, Вася.
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Jeicob Harlon
называй как хочешь,его просто не будет и всё
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Ненасровец
Это он про Авейру сказал.. Хе...
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Жорег Борщофф
А вот тут соглашусь с Васей, хоть предыдущие высказывания критиковал. =)
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Balt
Надо Оренбургу Уткина советником гендира назначить.
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