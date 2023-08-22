Депутат Терюшков о легионерах: «Вид разрешенного допинга, дающего разовый и скоротечный эффект. Обеспечить устойчивое развитие можно только своим резервом»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия допинг Государственная дума Оренбург лимит на легионеров Политика Роман Терюшков Давид Деограсия Футбол

Депутат Роман Терюшков сравнил приглашение легионеров с применением допинга.

Так депутат Госдумы РФ прокомментировал смену главного тренера в «Оренбурге». Вместо чеха Иржи Ярошика был назначен испанец Давид Деограсия.

– Не стоило ли клубу пригласить российского специалиста?

– Вопрос из той же серии, что и про легионеров. Пока футбол считается бизнесом, а спорт индивидуальной карьерой, мы не можем применять к ним рамки социальных требований. Роль общества пока что сводится только к тому, чтобы посмотреть.

Я не раз говорил, что обеспечить устойчивое развитие нашего футбола можно только собственным резервом, а приглашение иностранцев – это один из видов разрешенного допинга, дающего разовый и скоротечный эффект, – сказал Роман Терюшков.

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30 комментариев

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ygcn5c2ty9
🤡
+43
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Антон Фалафель
Почему экономику, науку и производство не можете обеспечить за счёт собственного резерва???
+37
-1
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Дядя ТУРА
Ответ Антон Фалафель
Почему экономику, науку и производство не можете обеспечить за счёт собственного резерва???
ты давай тут лодку не раскачивая. потерпи и все будет
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ArnoNeputevy
Ведь обеспечили же кадрами ГосДуму. Вот Терюшков, например: какой отличный депутат!
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T622222
А у него больше нет задач!? ЖКХ там, дороги, пенсии. Просто жесть конечно
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ARIGAMI ARIGAMI
А как он объяснит, что Химки постоянно покупали иностранцев?
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Дядя ТУРА
Ответ ygcn5c2ty9
🤡
он, кстати синоним этого смайлика
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Streetbor
жду его экспертное мнение про наш Москвич. Или это другое 😀
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Все топ-клубы Европы: да что ты, чёрт возьми, такое несёшь?
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Дмитрий Агалаков
Терюшков кроме деструктивной деятельности и глупейших комментариев ничего не сделал на государственной должности.
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Timur Gabdullin
Ответ Антон Фалафель
Почему экономику, науку и производство не можете обеспечить за счёт собственного резерва???
Просто бразильским учёным пока паспорта не раздают.
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Санитар-волк
Свой резерв вы гоните в окопы
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Melnikov1968
Лучше бы поинтересовался, почему наш резерв не тянет даже средний уровень иностранных футболистов? За сезон появляется 2-3 игрока, на которых можно обратить внимание. В условной Голландии, Бельгии игроки появляются пачками.
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Ковид 07.10.52
мы не можем применять к ним рамки социальных требований..
И это говорит якобы представитель народа тьфу...создали законы по которым клубы имеют право на госсредства покупать легионеров и подписывать многомиллионные контракты по завышенным ставкам с нашими футболистами, а теперь плетет, что не может повлиять...тьфу еще раз...сделайте закон, что спортсмены получают зарплату, как врачи , остальное сколько заработают на зрителях и рекламе не по понятиям назначенной...
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dimamak10
Давно его тут не было , я даже не скучал
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T622222
А у него больше нет задач!? ЖКХ там, дороги, пенсии. Просто жесть конечно
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Bartez1986
о, давно этого ######### не было видно. отдыхал в недружественных странах, наверное
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ARIGAMI ARIGAMI
https://youtu.be/t4p8aZK7Jo0
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Иван Стрелков
Он так говорит, как будто приглашение легионеров - дело в мировом спорте неслыханное и лишь самые смелые делают в этом направлении самые робкие шаги, а большинству совсем не ясно, надо ли оно.
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Свой среди чужих
О! Давненько этого клоуна не публиковали. Видать с югов вернулся)) Депутат, ***
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Георгий Кузьминых
Англичанам, Итальянцем и Испанцем расскажите об этом Роман Игоревич
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Георгий Большаков
Ответ Cristiano Ronaldo
Интересно, какое развитие обеспечили эти депутаты, сделав из богатейшей страны с огромным количеством ресурсов, государство уровня Мексики и ЮАР? Таких, даже в странах Африки не потерпели бы.
> 5 экономика мира
> уровня Мексики и ЮАР
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Санитар-волк
Ответ Cristiano Ronaldo
Интересно, какое развитие обеспечили эти депутаты, сделав из богатейшей страны с огромным количеством ресурсов, государство уровня Мексики и ЮАР? Таких, даже в странах Африки не потерпели бы.
Не обижайте Мексику.
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ПавелАвер
Ответ Дядя ТУРА
ты давай тут лодку не раскачивая. потерпи и все будет
23 года люди ждут и терпят ,толку ноль
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