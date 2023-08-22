Депутат Терюшков о легионерах: «Вид разрешенного допинга, дающего разовый и скоротечный эффект. Обеспечить устойчивое развитие можно только своим резервом»

Депутат Роман Терюшков сравнил приглашение легионеров с применением допинга.

Так депутат Госдумы РФ прокомментировал смену главного тренера в « ». Вместо чеха был назначен испанец Давид Деограсия.

– Не стоило ли клубу пригласить российского специалиста?

– Вопрос из той же серии, что и про легионеров. Пока футбол считается бизнесом, а спорт индивидуальной карьерой, мы не можем применять к ним рамки социальных требований. Роль общества пока что сводится только к тому, чтобы посмотреть.

Я не раз говорил, что обеспечить устойчивое развитие нашего футбола можно только собственным резервом, а приглашение иностранцев – это один из видов разрешенного допинга, дающего разовый и скоротечный эффект, – сказал Роман Терюшков.

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