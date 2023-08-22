Депутат Терюшков о легионерах: «Вид разрешенного допинга, дающего разовый и скоротечный эффект. Обеспечить устойчивое развитие можно только своим резервом»
Депутат Роман Терюшков сравнил приглашение легионеров с применением допинга.
Так депутат Госдумы РФ прокомментировал смену главного тренера в «Оренбурге». Вместо чеха Иржи Ярошика был назначен испанец Давид Деограсия.
– Не стоило ли клубу пригласить российского специалиста?
– Вопрос из той же серии, что и про легионеров. Пока футбол считается бизнесом, а спорт индивидуальной карьерой, мы не можем применять к ним рамки социальных требований. Роль общества пока что сводится только к тому, чтобы посмотреть.
Я не раз говорил, что обеспечить устойчивое развитие нашего футбола можно только собственным резервом, а приглашение иностранцев – это один из видов разрешенного допинга, дающего разовый и скоротечный эффект, – сказал Роман Терюшков.
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И это говорит якобы представитель народа тьфу...создали законы по которым клубы имеют право на госсредства покупать легионеров и подписывать многомиллионные контракты по завышенным ставкам с нашими футболистами, а теперь плетет, что не может повлиять...тьфу еще раз...сделайте закон, что спортсмены получают зарплату, как врачи , остальное сколько заработают на зрителях и рекламе не по понятиям назначенной...
> уровня Мексики и ЮАР